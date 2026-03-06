Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard memiliki klub baru! Corinthians mengonfirmasi penandatanganan mantan bintang Manchester United
Membuka jalan baru di Brasil
Langkah ini menandai destinasi eksotis lainnya bagi penyerang kelahiran Warrington, yang baru-baru ini menghabiskan waktu di Korea Selatan bersama FC Seoul. Lingard, yang terkenal karena mencetak gol penentu kemenangan di final FA Cup 2016, kini akan menjadi pemain kelahiran Inggris kedua yang mewakili klub legendaris Sao Paulo, mengikuti jejak mantan pemain internasional Turki Colin Kazim-Richards.
- AFP
Bertemu kembali dengan rekan tim lama
Di Corinthians, Lingard akan menemukan wajah familiar di ruang ganti saat ia kembali bersatu dengan penyerang Belanda Memphis Depay, mantan rekan setimnya di Old Trafford. Klub telah mengonfirmasi bahwa Lingard akan mengenakan jersey nomor 77. Setelah bermain untuk West Ham dan Nottingham Forest, mantan pemain internasional Inggris yang telah 32 kali membela timnas tersebut kini berencana untuk menghidupkan kembali kariernya di atmosfer yang penuh gairah di Brasileirao, setelah masa baktinya di K League berakhir.
Kesan pertama Lingard
Lingard telah mulai berlatih di pusat Dr. Joaquim Grava dan mengungkapkan kegembiraannya atas sambutan hangat dari para pendukung lokal. Mantan bintang Timnas Inggris, yang tampil menonjol dalam perjalanannya ke semifinal Piala Dunia 2018, jelas terharu oleh dedikasi para pendukung yang menyambutnya saat tiba di Brasil.
“Pertama, saya melihat para penggemar di bandara berteriak ‘Go Corinthians! Go Corinthians!’ Ada begitu banyak passion dari para pendukung, yang sangat indah untuk dilihat. Lapangan latihan di sini luar biasa, dan para pemain menyambut saya dengan tangan terbuka; manajer dan direktur pun demikian - senang sekali bisa bertemu mereka. Kesan pertama saya: Saya sangat senang, dan tidak sabar untuk bermain,” komentar Lingard saat ia merenungkan awal petualangannya di Brasil.
- AFP
Siap bertindak
Pemain penyerang berpengalaman tersebut saat ini sedang mengikuti sesi latihan tim sambil berusaha meningkatkan kebugarannya untuk pertandingan. Sementara klub menyelesaikan sisa prosedur birokrasi dan dokumen pendaftaran, Lingard fokus untuk memberikan dampak langsung di bawah bimbingan staf teknis, seiring klub menargetkan gelar domestik dan kontinental dalam musim-musim mendatang.
Kedatangannya bertepatan dengan periode ambisi tinggi Corinthians, yang terus membidik nama-nama besar untuk bersaing di puncak sepak bola Amerika Selatan. Pengalaman Premier League dan internasional Lingard diharapkan menjadi aset vital bagi skuad saat mereka menghadapi jadwal padat dalam beberapa bulan ke depan.
Iklan