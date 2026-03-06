Jesse Lingard memiliki klub baru! Corinthians mengonfirmasi penandatanganan mantan bintang Manchester United

Lingard telah mulai berlatih di pusat Dr. Joaquim Grava dan mengungkapkan kegembiraannya atas sambutan hangat dari para pendukung lokal. Mantan bintang Timnas Inggris, yang tampil menonjol dalam perjalanannya ke semifinal Piala Dunia 2018, jelas terharu oleh dedikasi para pendukung yang menyambutnya saat tiba di Brasil.

“Pertama, saya melihat para penggemar di bandara berteriak ‘Go Corinthians! Go Corinthians!’ Ada begitu banyak passion dari para pendukung, yang sangat indah untuk dilihat. Lapangan latihan di sini luar biasa, dan para pemain menyambut saya dengan tangan terbuka; manajer dan direktur pun demikian - senang sekali bisa bertemu mereka. Kesan pertama saya: Saya sangat senang, dan tidak sabar untuk bermain,” komentar Lingard saat ia merenungkan awal petualangannya di Brasil.