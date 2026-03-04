Getty Images
Jesse Lingard hampir kembali! Mantan bintang Manchester United akan segera siap untuk debutnya bersama Corinthians setelah sesi latihan pertamanya bersama tim Brasil tersebut
Sesi latihan pertama di Corinthians
Menurut media Brasil Globo, transfer Lingard ke Brasil telah memasuki tahap akhir, setelah mantan penyerang Manchester United tersebut secara resmi bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Pemain berusia 33 tahun itu terlihat di CT Joaquim Grava pada Rabu, menandai hari pertamanya berlatih bersama raksasa Amerika Selatan tersebut setelah meninggalkan Seoul.
Sementara sisa skuad berlatih di lapangan di bawah pengawasan pelatih kepala Dorival Junior, Lingard tetap berada di dalam ruangan. Ia fokus pada program kekuatan dan kebugaran yang disesuaikan untuk mempercepat kebugarannya dalam pertandingan, saat ia bersiap untuk memulai bab baru yang berani dalam kariernya setelah menjadi pemain bebas transfer pada Desember.
Menunggu persetujuan birokrasi
Meskipun kehadirannya terlihat di lapangan latihan, Lingard belum secara resmi terdaftar untuk bermain bersama klub Brasil tersebut. Pihak manajemen Corinthians saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi hambatan birokrasi yang diperlukan dan menyelesaikan proses visa kerja sebelum kesepakatan satu tahun dapat dikonfirmasi.
Penilaian fisik awal menunjukkan bahwa ia memerlukan setidaknya seminggu latihan intensif sebelum dianggap cukup siap untuk tampil dalam pertandingan kompetitif bersama tim.
Pertemuan kembali dengan Memphis Depay
Jika transfer ini benar-benar selesai, Lingard akan kembali berbagi ruang ganti dengan Depay, mengulang kemitraan serangan mereka saat masih di Old Trafford. Duet ini pernah bermain bersama dalam 31 pertandingan di United selama musim 2015-16, dan kepindahan Depay ke Brasil pada 2024 kemungkinan besar mempengaruhi keputusan Lingard.
Memphis sebelumnya membahas motivasi pindah ke Brasil, mengatakan: "Alasan saya menandatangani kontrak sangat sederhana bagi saya... Petualangan ini membuat hati saya bahagia. Energi yang saya dapatkan, usaha klub, sambutan para pendukung… Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mungkin kita bermain di level yang lebih tinggi di Eropa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sepak bola yang autentik berasal dari Brasil. Ini adalah Mekkah sepak bola."
Persiapan untuk pertandingan melawan Coritiba
Sementara Lingard berlatih keras di gym, sisa skuad Timao mengikuti latihan taktis intensitas tinggi di lapangan. Latihan meliputi pertandingan kecil 3 lawan 3 dan 4 lawan 4, serta simulasi serangan balik khusus yang dirancang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di bawah bimbingan ketat Dorival Junior.
Sesi latihan ditutup dengan pertandingan latihan penuh lapangan saat pelatih mempersiapkan timnya untuk pertandingan mendatang, khususnya laga penting melawan Coritiba di Neo Quimica Arena pada Rabu depan. Klub ini aktif memanfaatkan periode ini untuk mengelola beban kerja pemain kunci mereka, memberikan istirahat bagi yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan sambil secara hati-hati mengintegrasikan pemain baru seperti Lingard.
