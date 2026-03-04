Jesse Lingard hampir kembali! Mantan bintang Manchester United akan segera siap untuk debutnya bersama Corinthians setelah sesi latihan pertamanya bersama tim Brasil tersebut

Menurut media Brasil Globo, transfer Lingard ke Brasil telah memasuki tahap akhir, setelah mantan penyerang Manchester United tersebut secara resmi bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Pemain berusia 33 tahun itu terlihat di CT Joaquim Grava pada Rabu, menandai hari pertamanya berlatih bersama raksasa Amerika Selatan tersebut setelah meninggalkan Seoul.

Sementara sisa skuad berlatih di lapangan di bawah pengawasan pelatih kepala Dorival Junior, Lingard tetap berada di dalam ruangan. Ia fokus pada program kekuatan dan kebugaran yang disesuaikan untuk mempercepat kebugarannya dalam pertandingan, saat ia bersiap untuk memulai bab baru yang berani dalam kariernya setelah menjadi pemain bebas transfer pada Desember.