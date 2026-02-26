Pembicaraan tentang kemungkinan Lingard pindah ke Remo memicu spekulasi tentang masa depannya. Ahli sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, mengatakan kepada talkSPORT bahwa hal itu mungkin menjadi cara untuk menguji minat dari klub-klub Brasil lainnya: "Dia sedang dalam pembicaraan dengan klub bernama Remo, yang artinya banyak klub besar Brasil awalnya berawal sebagai klub dayung. Bagaimanapun, ini sedikit di luar dugaan.

“Remo berada di utara Brasil, di Belem, yang sebenarnya adalah terjemahan Portugis dari Bethlehem. Pernah ada pemain Brasil yang bermain di sana, dan dia berkata, 'Saya merasa sangat terhormat bisa bermain di tempat di mana [Yesus] Kristus dilahirkan.' Dan harus dijelaskan bahwa itu sebenarnya tidak benar.

“Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang terjadi di sini, karena Remo baru saja promosi dan semua orang mengharapkan mereka langsung turun lagi. Setelah tiga putaran di kejuaraan Brasil, mereka mendapat dua hasil imbang dan satu kekalahan. Ini akan menjadi perjuangan berat jika kamu pergi ke sana, Jesse Lingard. Jika kamu pergi ke sana, ini akan menjadi perjuangan berat. Pertama, karena kamu akan berjuang melawan degradasi sepanjang tahun.

“Kedua, lihat peta. Pusat sepak bola Brasil ada di tenggara. Rio, Sao Paulo, dan Belo Horizonte. Remo, di mana mereka berada, hampir setiap pertandingan tandang seperti perjalanan pesawat empat jam. Brasil sangat luas. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang daripada bergabung dengan Remo.

“Yang saya pertanyakan, ini seperti memakai topi Dick Dastardly dan anjingnya yang tertawa, karena yang akan saya lakukan dalam situasi ini adalah memperpanjang negosiasi sedikit, lihat apakah ada klub lain yang muncul. Mungkin akan ada lebih banyak klub Brasil... Itu yang akan saya lakukan dalam situasinya.”