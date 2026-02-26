Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jesse Lingard akan bergabung kembali dengan mantan rekan setimnya Memphis Depay, sementara mantan bintang Manchester United itu mendekati transfer mengejutkan
Lingard menjadi pemain bebas transfer setelah meninggalkan FC Seoul.
Lingard mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa sayang kepada FC Seoul pada Desember 2025 setelah penyerang tersebut setuju untuk mengakhiri kontraknya secara mutual. Sejak saat itu, ia telah mencari klub baru dan dikaitkan dengan beberapa tim. Wrexham dan Italia tampaknya menjadi destinasi potensial bagi Lingard, sementara laporan juga mengaitkan mantan bintang Inggris tersebut dengan kemungkinan pindah ke Brasil untuk bergabung dengan Remo. Menurut ESPN, Lingard kini tampaknya akan bergabung dengan Corinthians di Brasil.
- Getty Images Sport
Lingard dikabarkan akan bergabung dengan Memphis di Corinthians.
Corinthians dilaporkan sedang dalam pembicaraan lanjut dengan Lingard terkait transfer. Klub Brasil tersebut berencana menawarkan kontrak satu tahun dan telah mencapai kesepakatan finansial dengan pemain berusia 33 tahun itu. Jika kesepakatan ini terwujud, Lingard akan bermain bersama Memphis sekali lagi. Keduanya pernah bermain bersama di Old Trafford, tampil dalam 31 pertandingan bersama selama musim 2015/16. Memphis bergabung dengan Corinthians pada 2024 dan menjelaskan alasan dia tertarik bergabung dengan klub tersebut.
“Alasan saya menandatangani kontrak sangat sederhana bagi saya. Saya tumbuh di Belanda dengan akar Afrika, mengenal kompetisi di Eropa, dan bermain untuk banyak tim. Seiring bertambahnya usia, saya bertanya pada diri sendiri: Apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi lebih bahagia? Itu adalah tetap dekat dengan perasaan saya. Segala sesuatu dalam hidup saya memiliki tujuan. Petualangan ini membuat hati saya bahagia,” katanya kepada wartawan.
“Energi yang saya dapatkan, usaha klub, sambutan para pendukung… Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mungkin kami bermain di level yang lebih tinggi di Eropa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa sepak bola yang autentik berasal dari Brasil. Ini adalah Mekkah sepak bola.”
Teori Lingard muncul
Pembicaraan tentang kemungkinan Lingard pindah ke Remo memicu spekulasi tentang masa depannya. Ahli sepak bola Amerika Selatan, Tim Vickery, mengatakan kepada talkSPORT bahwa hal itu mungkin menjadi cara untuk menguji minat dari klub-klub Brasil lainnya: "Dia sedang dalam pembicaraan dengan klub bernama Remo, yang artinya banyak klub besar Brasil awalnya berawal sebagai klub dayung. Bagaimanapun, ini sedikit di luar dugaan.
“Remo berada di utara Brasil, di Belem, yang sebenarnya adalah terjemahan Portugis dari Bethlehem. Pernah ada pemain Brasil yang bermain di sana, dan dia berkata, 'Saya merasa sangat terhormat bisa bermain di tempat di mana [Yesus] Kristus dilahirkan.' Dan harus dijelaskan bahwa itu sebenarnya tidak benar.
“Tapi yang saya tanyakan adalah apa yang terjadi di sini, karena Remo baru saja promosi dan semua orang mengharapkan mereka langsung turun lagi. Setelah tiga putaran di kejuaraan Brasil, mereka mendapat dua hasil imbang dan satu kekalahan. Ini akan menjadi perjuangan berat jika kamu pergi ke sana, Jesse Lingard. Jika kamu pergi ke sana, ini akan menjadi perjuangan berat. Pertama, karena kamu akan berjuang melawan degradasi sepanjang tahun.
“Kedua, lihat peta. Pusat sepak bola Brasil ada di tenggara. Rio, Sao Paulo, dan Belo Horizonte. Remo, di mana mereka berada, hampir setiap pertandingan tandang seperti perjalanan pesawat empat jam. Brasil sangat luas. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk mendapatkan uang daripada bergabung dengan Remo.
“Yang saya pertanyakan, ini seperti memakai topi Dick Dastardly dan anjingnya yang tertawa, karena yang akan saya lakukan dalam situasi ini adalah memperpanjang negosiasi sedikit, lihat apakah ada klub lain yang muncul. Mungkin akan ada lebih banyak klub Brasil... Itu yang akan saya lakukan dalam situasinya.”
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lingard telah mengunggah video dirinya saat berlatih sambil menunggu kepastian langkah selanjutnya dan pasti akan sangat antusias untuk kembali beraksi. Pertandingan berikutnya Corinthians adalah melawan Novorizontino, dalam babak semifinal Campeonato Paulista pada Sabtu.
Iklan