Jerman Tak Sebagus Inggris, Spanyol & Prancis! Didi Hamann Tepis Label Favorit Piala Dunia Timnya Setelah Laju Di Kualifikasi Yang Tak Meyakinkan
Jerman pastikan lolos kualifikasi Piala Dunia setelah mempermalukan Slovakia
Jerman mengakhiri kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dengan cara yang benar-benar menghancurkan saat mereka menghantam Slovakia 6-0 di Red Bull Arena di Leipzig pada hari Senin, sehingga mengamankan tempat langsung ke Piala Dunia di Amerika Utara tahun depan. Ini adalah penampilan yang "melegakan" bagi tim, kata striker Nick Woltemade, terutama setelah Jerman mengalami kekalahan mengejutkan 2-0 dari Slovakia di pertandingan pembukaan kampanye kualifikasi pada bulan September.
Setelah pertandingan, bek tengah Jerman Nico Schlotterbeck memperingatkan para pesaing terbesar mereka. “Jika kami bermain seperti yang kami lakukan hari ini, kami adalah tim yang sangat bagus. Dan jika para pemain yang bisa membantu kami tetapi saat ini cedera kembali, saya percaya kami bisa memiliki Piala Dunia yang sangat meyakinkan," katanya kepada ZDF. "Langkah pertama telah diambil – dan di Piala Dunia, langkah berikutnya akan menyusul.
“Jika kami memainkan Piala Dunia seperti yang kami lakukan di Euro tahun lalu – dengan sedikit lebih beruntung dan penampilan yang sedikit lebih baik – kami benar-benar dapat membuat dampak. Jika kami bermain seperti yang kami lakukan hari ini, tidak masalah apakah kami menghadapi tim peringkat ke-46 atau tim peringkat teratas. Kami bisa mengalahkan lawan mana pun. Kami masih Jerman. Kami ingin mencapai sesuatu. Saya ingin pergi ke Piala Dunia untuk memenangkannya.”
Hamann meremehkan peluang Jerman di Piala Dunia 2026
Berbicara kepada Ran, Hamann mengklaim bahwa kemenangan 6-0 atas Slovakia adalah "akhir yang menenangkan untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia yang sangat rata-rata." Selain itu, dia berbicara tentang kritik yang diarahkan kepada Nagelsmann dalam beberapa bulan terakhir.
"Kritik selalu ditujukan kepada pelatih nasional ketika keadaan tidak berjalan dengan baik," klaimnya. "Dan jika Anda melihat penampilan dalam lima pertandingan kualifikasi pertama, tidak ada yang benar-benar baik. Paling tidak, mungkin ada setengah jam yang baik. Oleh karena itu, kemenangan meyakinkan ini jelas memberikan dorongan bagi Julian Nagelsmann. Dan itu membawa sedikit ketenangan, yang juga penting, tentu saja."
Namun, mantan gelandang bertahan Liverpool, Manchester City, Newcastle United, dan Bayern Munich ini dengan tegas percaya bahwa Jerman tidak berada pada level yang sama dengan beberapa rekan Eropa mereka.
"Hal penting sekarang adalah keluar dari babak grup sebagai pemenang dan dengan demikian lolos langsung. Anda bisa melihat bahwa semakin sulit melawan tim yang dianggap lebih lemah," tambahnya.
"Namun demikian, mereka berhasil, meskipun dengan sedikit kegelisahan. Tapi Anda bisa melihat bahwa ada dua atau tiga tim di Eropa yang lebih baik dari kami. Misalnya, Inggris, Prancis, atau Spanyol. Jadi kami akan berada di lingkaran yang lebih luas di Piala Dunia, tetapi sebagaimana keadaannya hari ini, tentu saja tidak di antara favorit teratas. Dan saya tidak berpikir bahwa itu akan banyak berubah pada musim panas mendatang. Tetapi itu tidak selalu berarti apa-apa untuk turnamen. Kami menunjukkan itu di Piala Dunia 2002 ketika kami mencapai final."
Mencari taruhan sepakbola yang lebih cerdas? Dapatkan pratinjau ahli, prediksi berbasis data & wawasan pemenang dengan GOAL Tips on Telegram. Bergabunglah dengan komunitas kami yang terus berkembang sekarang!
Pendapat beragam tentang seberapa baik Jerman sebenarnya
Sementara Hamann bersikap tegas dan jujur dalam penilaiannya terhadap Die Mannschaft, Lothar Matthaus, pemain dengan caps terbanyak sepanjang masa untuk Jerman, percaya bahwa Nagelsmann & Co. "setara" dengan tim seperti Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugal, meskipun kampanye kualifikasi yang kurang memuaskan.
"Dengan segala hormat kepada lawan-lawan ini, Jerman ingin bersaing melawan yang terbaik, dan mereka adalah pemenang grup lain seperti Inggris, Portugal, atau Prancis," tulisnya dalam kolom Sky Sport minggu ini.
"Jika kami dapat mengulangi apa yang kami tunjukkan di Leipzig, kami setara dengan tim-tim ini. Kami melihat itu di musim panas. Dalam kekalahan di Nations League melawan Portugal dan Prancis, Jerman tidak lebih buruk dari lawan mereka. Jika Jerman menunjukkan sikap dan semangat yang sama dan bermain bersama seperti yang mereka lakukan melawan Slovakia, mereka tidak perlu takut.
"Anda tidak boleh meremehkan diri sendiri. Jerman tidak kecil. Saya selalu mengatakan bahwa tim kami termasuk di antara favorit untuk Piala Dunia, bahkan jika mereka memiliki bentuk yang buruk. Kampanye kualifikasi Piala Dunia kami juga kadang-kadang bergelombang di masa lalu.
"Tim Jerman mungkin bahkan berada di bawah tekanan yang lebih sedikit di Piala Dunia. Tim ini akan lebih fokus tahun depan, terutama karena seluruh dunia akan menyaksikan."
Jerman menantikan kembalinya para superstar
Jerman tidak diperkuat oleh beberapa individu paling berpengalaman dan/atau berbakat mereka. Kai Havertz, yang sudah mencetak 20 gol untuk tim nasional, melewatkan seluruh kampanye kualifikasi karena cedera. Begitu juga dengan Jamal Musiala yang sangat berbakat, serta para veteran Antonio Rudiger dan Marc-Andre ter Stegen.
Mengingat bahwa Jerman telah mengalami transisi setelah pensiunnya Manuel Neuer, Toni Kroos, dan Thomas Muller, kehadiran nama-nama yang disebutkan di atas dapat lebih meningkatkan prospek mereka di Piala Dunia musim panas mendatang.
