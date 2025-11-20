Jerman Tak Sebagus Inggris, Spanyol & Prancis! Didi Hamann Tepis Label Favorit Piala Dunia Timnya Setelah Laju Di Kualifikasi Yang Tak Meyakinkan

Berbicara kepada Ran, Hamann mengklaim bahwa kemenangan 6-0 atas Slovakia adalah "akhir yang menenangkan untuk kampanye kualifikasi Piala Dunia yang sangat rata-rata." Selain itu, dia berbicara tentang kritik yang diarahkan kepada Nagelsmann dalam beberapa bulan terakhir.

"Kritik selalu ditujukan kepada pelatih nasional ketika keadaan tidak berjalan dengan baik," klaimnya. "Dan jika Anda melihat penampilan dalam lima pertandingan kualifikasi pertama, tidak ada yang benar-benar baik. Paling tidak, mungkin ada setengah jam yang baik. Oleh karena itu, kemenangan meyakinkan ini jelas memberikan dorongan bagi Julian Nagelsmann. Dan itu membawa sedikit ketenangan, yang juga penting, tentu saja."

Namun, mantan gelandang bertahan Liverpool, Manchester City, Newcastle United, dan Bayern Munich ini dengan tegas percaya bahwa Jerman tidak berada pada level yang sama dengan beberapa rekan Eropa mereka.

"Hal penting sekarang adalah keluar dari babak grup sebagai pemenang dan dengan demikian lolos langsung. Anda bisa melihat bahwa semakin sulit melawan tim yang dianggap lebih lemah," tambahnya.

"Namun demikian, mereka berhasil, meskipun dengan sedikit kegelisahan. Tapi Anda bisa melihat bahwa ada dua atau tiga tim di Eropa yang lebih baik dari kami. Misalnya, Inggris, Prancis, atau Spanyol. Jadi kami akan berada di lingkaran yang lebih luas di Piala Dunia, tetapi sebagaimana keadaannya hari ini, tentu saja tidak di antara favorit teratas. Dan saya tidak berpikir bahwa itu akan banyak berubah pada musim panas mendatang. Tetapi itu tidak selalu berarti apa-apa untuk turnamen. Kami menunjukkan itu di Piala Dunia 2002 ketika kami mencapai final."

