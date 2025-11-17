AFP
Buang Peluang Lolos Otomatis Ke Piala Dunia, Jeremy Doku 'Serang' Rekan Setimnya Di Belgia
Belgia ditahan imbang
Setan Merah, yang sekarang hanya memenangkan satu dari tiga pertandingan internasional terakhir mereka, ditahan imbang 1-1 saat mereka bangkit dari ketertinggalan melawan Kazakhstan. Tim asuhan Rudi Garcia mengalami pukulan awal ketika Dastan Satpayev memanfaatkan bola lepas di belakang dan memberikan keunggulan bagi tuan rumah pada menit kesembilan. Belgia kemudian bangkit kembali di awal babak kedua ketika Hans Vanaken menyamakan kedudukan untuk timnya dari assist Timothy Castagne.
Kazakhstan harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-79 ketika striker Islam Chesnokov mendapatkan kartu merah langsung, namun Belgia gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menambah penderitaan lawan.
Doku kecam rekan setim Belgia
Setelah pertandingan, Doku yang frustrasi mengkritik rekan-rekannya dengan mengatakan kepada wartawan: "Kami sudah kehilangan terlalu banyak poin karena kami tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan. Kampanye kami tidak berjalan baik, tidak. Semua orang harus berbuat lebih baik. Pelatih, saya, semua orang. Kevin, Romelu. Thibaut, jika kami membutuhkan mereka untuk menang melawan Kazakhstan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa di Piala Dunia. Kami melihat tim ini dan berpikir mereka akan bermain panjang tetapi kemudian mereka bermain pendek dan mulai bermain sepak bola. Itu adalah pertandingan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mungkin kami tidak cukup menganalisis lawan kami."
Bek Arthur Theate juga menyatakan rasa frustrasinya saat menambahkan: "Jika Anda merasa seperti itu, silakan. Bukan berarti saya tidak setuju. Tetapi jika Anda kebobolan gol, itu masalahnya. Jika Anda tidak mencetak gol, itu adalah kesalahan penyerangan. Tentu saja, kami seharusnya tidak kebobolan gol itu tetapi kami belum kebobolan banyak gol dalam kampanye ini. Memang, kebobolan tiga gol di rumah melawan Wales tidak akan benar. Tetapi sebaliknya, kami tidak berada dalam bahaya besar. Tetapi Anda bisa menilai sendiri. Saya hanya berpikir kami memiliki kampanye yang baik secara defensif."
Apakah Belgia akan lolos ke Piala Dunia?
Belgia membuang kesempatan untuk mengamankan kualifikasi langsung ke Piala Dunia tahun depan namun mereka tetap menjadi favorit untuk memesan tempat di ajang utama dari Grup J. Dengan 15 poin dari tujuh pertandingan, Belgia berada di puncak grup mereka, dua poin lebih unggul dari Makedonia Utara.
Kemenangan melawan Liechtenstein yang berada di dasar klasemen pada hari Selasa akan membantu mereka mengamankan kualifikasi Piala Dunia. Makedonia Utara dan Wales, di sisi lain, akan bertarung di pertandingan terakhir grup mereka untuk mengamankan tempat di babak play-off.
Performa cemerlang Doku
Secara individu, Doku menikmati masa kejayaan dalam kampanye 2025-26 bersama Manchester City. Dia telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi untuk tim asuhan Pep Guardiola di mana dia mencetak tiga gol dan memberikan empat assist.
Mantan bintang City Paul Dickov baru-baru ini memuji Doku sebagai pemain sayap terbaik di dunia, seperti yang dia katakan kepada Betting Bonuses: “Saya akan mengatakan dia mungkin yang terbaik di Eropa saat ini. Bukan hanya dari penampilannya melawan Liverpool, yang sangat luar biasa, tetapi saya mengatakan sebelum pertandingan bahwa meskipun gol-gol Erling Haaland, Doku secara konsisten menjadi pemain terbaik City dan ancaman terbesar.
"Orang-orang lupa musim lalu. Mereka mempertanyakan sedikit produk akhirnya. Dan mungkin dia melakukan semua dribel ini dan bermain dengan kecepatan sangat tinggi. Mungkin umpan silangnya dan penyelesaiannya menderita, tetapi dia telah bekerja sangat keras pada permainannya. Dia baru 23 tahun. Dia masih muda, dan dia benar-benar tidak mungkin untuk dibela ketika dia menghadapimu satu lawan satu."
