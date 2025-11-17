Buang Peluang Lolos Otomatis Ke Piala Dunia, Jeremy Doku 'Serang' Rekan Setimnya Di Belgia

Setelah pertandingan, Doku yang frustrasi mengkritik rekan-rekannya dengan mengatakan kepada wartawan: "Kami sudah kehilangan terlalu banyak poin karena kami tidak cukup bagus dalam banyak pertandingan. Kampanye kami tidak berjalan baik, tidak. Semua orang harus berbuat lebih baik. Pelatih, saya, semua orang. Kevin, Romelu. Thibaut, jika kami membutuhkan mereka untuk menang melawan Kazakhstan, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa di Piala Dunia. Kami melihat tim ini dan berpikir mereka akan bermain panjang tetapi kemudian mereka bermain pendek dan mulai bermain sepak bola. Itu adalah pertandingan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mungkin kami tidak cukup menganalisis lawan kami."

Bek Arthur Theate juga menyatakan rasa frustrasinya saat menambahkan: "Jika Anda merasa seperti itu, silakan. Bukan berarti saya tidak setuju. Tetapi jika Anda kebobolan gol, itu masalahnya. Jika Anda tidak mencetak gol, itu adalah kesalahan penyerangan. Tentu saja, kami seharusnya tidak kebobolan gol itu tetapi kami belum kebobolan banyak gol dalam kampanye ini. Memang, kebobolan tiga gol di rumah melawan Wales tidak akan benar. Tetapi sebaliknya, kami tidak berada dalam bahaya besar. Tetapi Anda bisa menilai sendiri. Saya hanya berpikir kami memiliki kampanye yang baik secara defensif."

