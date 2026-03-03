Goal.com
Jeremie Frimpong bisa terbang! Liverpool membutuhkan bek sayap yang tetap bugar dan memberikan faktor X untuk memastikan finis di lima besar

Dua puluh menit - itulah yang dibutuhkan Jeremie Frimpong untuk menunjukkan kepada Liverpool apa yang mereka lewatkan dalam laga Premier League melawan West Ham pada Sabtu lalu. The Reds sudah unggul 4-2 saat pemain Belanda itu menggantikan Joe Gomez di posisi bek kanan, tetapi pertandingan belum berakhir. Sebaliknya, Valentin Castellanos baru saja mencetak gol balasan untuk tim tamu yang terancam degradasi, yang terus menerus menyulitkan pertahanan Liverpool.

Namun, Frimpong tidak hanya memberikan opsi serangan yang lebih baik daripada Gomez, tetapi juga memberikan penetrasi yang lebih baik daripada yang dihasilkan Mohamed Salah sepanjang sore itu.

Hanya dua menit setelah masuk lapangan, ia mendapatkan tendangan bebas di area berbahaya setelah mengelabui Crysencio Summerville di sayap kanan. Beberapa saat kemudian, ia kembali lepas dari penjagaan dan kali ini, Axel Disasi hanya bisa memantulkan umpan silang rendah berbahaya Frimpong ke gawangnya sendiri. Pemain internasional Belanda itu seharusnya mendapatkan assist lain di waktu tambahan, tetapi Trey Nyoni sayangnya melepaskan umpan balik cerdasnya melambung di atas mistar gawang dari jarak 10 yard.  

Namun, pada tahap itu, kegagalan tersebut tidak terlalu berarti. Perlawanan West Ham telah benar-benar hancur berkat seorang pemain yang memiliki potensi untuk memberikan dampak sebesar itu pada akhir musim yang hingga saat ini telah menjadi musim yang frustrasi bagi Frimpong dan Liverpool.

    Menggantikan Trent

    Kehilangan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid merupakan pukulan telak bagi Liverpool - dan bukan hanya dari segi emosional dan finansial. Ini juga menjadi kemunduran besar secara olahraga. 

    Alexander-Arnold memang bukan bek terbaik di dunia, tetapi kelincahan dan jangkauan umpannya menjadikannya elemen krusial dalam kesuksesan Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp - termasuk kemenangan gelar musim lalu di bawah kepemimpinan Arne Slot. Tentu saja bukan kebetulan bahwa The Reds - dan khususnya Salah - telah mencetak jauh lebih sedikit gol musim ini setelah kehilangan kemampuan Alexander-Arnold untuk membongkar pertahanan lawan dari posisi yang dalam, dan menimbulkan kekacauan di kotak penalti lawan dengan umpan-umpan mematikan dari sisi lapangan.

    Namun, Liverpool merasa bahwa Frimpong akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Alexander-Arnold - dan mudah untuk memahami alasannya.

    "Anda tidak akan menemukan banyak orang seperti Jeremie Frimpong."

    Frimpong sama sekali bukan pengganti yang setara, mengingat tidak ada bek kanan lain seperti Alexander-Arnold di dunia sepak bola saat ini. Namun, di Bayer Leverkusen, pemain berusia 25 tahun itu telah membuktikan dirinya sebagai mimpi buruk bagi lawan-lawan dalam cara lain yang menurut mantan pelatih Xabi Alonso membuatnya hampir unik.

    "Anda tidak akan menemukan banyak Jeremie Frimpongs di dunia ini," kata pelatih yang pernah meraih dua gelar juara itu kepada Kolner Stadt-Anzeiger pada Mei 2024. "Dia adalah pemain yang sangat penting bagi sistem kami yang dirancang khusus untuknya."

    Frimpong memang bersinar sebagai wing-back dalam formasi 3-4-2-1 Alonso. Selama dua musim terakhirnya di Bay Arena, Frimpong mencetak lebih banyak gol (19) di semua kompetisi daripada bek mana pun di lima liga besar Eropa - sementara hanya Jonathan Clauss (21) dan Alejandro Grimaldo (29) yang melebihi jumlah assistnya (19).

    Kecepatan luar biasa Frimpong lah yang membuatnya begitu mengancam, jenis kecepatan yang menurut Slot Liverpool butuhkan di posisi bek sayap setelah menghadapi duet dinamis Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi dan Nuno Mendes, di Liga Champions musim lalu.

    Calon pengganti Salah

    Slot juga mengungkapkan tak lama setelah Frimpong secara resmi menyelesaikan kepindahannya ke Merseyside pada 1 Juni bahwa dia dan tim perekrutan Liverpool lainnya berpendapat bahwa pemain internasional Belanda itu begitu bagus dalam menyerang sehingga dia menjadi opsi yang layak untuk menggantikan Salah di sayap kanan selama kampanye Piala Afrika Mesir. Ide tersebut, bagaimanapun, adalah bahwa kedua pemain akan saling melengkapi dengan sempurna, mengingat preferensi Salah untuk menusuk ke dalam dan kecenderungan Frimpong untuk mengalahkan lawannya di sisi luar.

    Namun, menjelang pertandingan melawan Wolves pada Selasa, keduanya baru dua kali bermain bersama di Premier League. Piala Afrika tentu berperan dalam statistik yang kurang menguntungkan ini, tetapi masalah cedera Frimpong menjadi penyebab utama—dan hal itu cukup mengejutkan. 

    Cedera yang 'sulit ditangani'

    Frimpong belum pernah absen dalam pertandingan Leverkusen karena cedera selama lebih dari tiga tahun sebelum bergabung dengan Liverpool - namun ia telah absen dalam 19 pertandingan sejak tiba di Anfield karena tiga masalah otot paha yang berbeda.

    Yang pertama terjadi dalam penampilan Premier League pertamanya, melawan Bournemouth; yang kedua, setelah hanya 19 menit dalam kemenangan Liga Champions di Eintracht Frankfurt pada akhir Oktober. Akibatnya, seorang pemain yang mencetak gol (meskipun secara kebetulan) dalam penampilan resmi pertamanya untuk Liverpool, dalam pertandingan Community Shield melawan Crystal Palace, gagal membangun momentum apa pun selama empat bulan pertamanya di klub.

    "Ini benar-benar sulit," akui Frimpong pada Desember. "Saya bukan tipe orang yang mudah cedera. Jadi, ini benar-benar sulit bagi saya untuk menghadapinya, tapi saya punya orang-orang, orang-orang saya, di sekitar saya... Saya hanya berpikir ini bagian dari permainan. Cedera bisa menimpa siapa saja, dan saya kira ini giliran saya. Saya bisa bilang ini awal yang sial bagi saya, tapi sekarang saya lebih sehat. Saya merasa baik-baik saja."

    Namun, kurang dari sebulan kemudian, dia kembali absen, setelah terpaksa keluar hanya tiga menit setelah pertandingan melawan Qarabag yang berakhir 6-0. Waktu yang tepat sangat kejam karena Frimpong baru saja mulai menunjukkan mengapa Liverpool merekrutnya.

    'Sangat penting dalam sepak bola modern'

    Ada momen krusial dalam kemenangan penting di kandang Spurs, di mana Frimpong memberikan umpan kepada Hugo Ekitike yang terbukti menjadi gol penentu, serta assist untuk Ryan Gravenberch dalam kemenangan 2-1 atas Wolves yang membuat Slot memuji rekan senegaranya.

    "Kecepatan, itulah yang dimiliki Jeremie, dan itu sangat penting dan krusial dalam sepak bola modern," kata manajer kepada wartawan. "Karena untuk menciptakan sesuatu melawan pertahanan rendah, tim yang bertahan dengan banyak pemain, biasanya tim memecah pertahanan itu melalui tendangan bebas. Itu bukan kekuatan utama kami, dan memiliki dia dengan kecepatannya, karena gol pertama yang kami cetak adalah kemampuan individu murni – cepat, bam, bam, dan umpan balik.

    "Oke, kami berada di posisi yang tepat, tapi itulah kecepatan yang selalu saya inginkan untuk dibawa pada musim panas, dan itulah yang kami lakukan dengan Hugo (Ekitike), itulah yang kami lakukan dengan Jeremie dan juga dengan Alex (Isak). Tapi, sayangnya, tidak semua uang yang kami habiskan dapat kami gunakan, dan itu terkait dengan cedera para pemain ini."

    Masalah yang baik untuk dimiliki

    Meskipun Isak masih absen karena cedera kaki, Ekitike tampil gemilang di lini depan, dan Frimpong akhirnya bisa kembali bermain setelah comeback yang mengesankan melawan West Ham akhir pekan lalu. Tak heran, Slot enggan mengambil risiko dengan Frimpong, mengingat Conor Bradley tak akan bermain lagi musim ini, sementara Gomez yang rentan cedera.

    "Saya tidak berpikir posisi yang paling kami kesulitan adalah posisi bek kanan," kata mantan pelatih Feyenoord itu menjelang perjalanan ke Molineux pada Selasa. "Saya pikir ada posisi lain yang juga sulit, tapi bek kanan mungkin yang paling menonjol. Jadi, memiliki Jeremie kembali memang bagus, tapi [mengelola menit bermainnya] memang menjadi pertimbangan."

    Terutama karena Liverpool akan kembali bermain setiap tiga hingga empat hari selama periode krusial sebelum jeda internasional, yang mencakup laga babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray serta pertandingan melawan tim-tim yang sedang kesulitan seperti Wolves dan Tottenham yang harus dimenangkan untuk memastikan finis di lima besar Premier League.

    "Hal-hal itu harus dipertimbangkan, terutama dengan pemain yang kembali dari cedera," kata Slot. "Tapi kami juga tahu pentingnya setiap pertandingan, dan saya lebih suka memiliki masalah ini – mengelola berapa menit yang harus saya berikan padanya – daripada melihatnya bersama staf medis menjalani pemulihan."

    Memang, pentingnya ketersediaan Frimpong tidak bisa diremehkan. Dia terlibat dalam lima gol dalam enam penampilan terakhirnya di semua kompetisi, dan seperti yang ditulis mantan pemain Liverpool John Aldridge dalam Liverpool Echo, "Frimpong menawarkan sesuatu yang berbeda dari pemain lain kami. Dia sangat cepat, dia seperti listrik."

    Memang, pemain Belanda yang lincah ini adalah pembeda sejati, dan potensi penyelamat musim – asalkan dia berhasil menjaga kebugarannya...

