Jeremie Frimpong bisa terbang! Liverpool membutuhkan bek sayap yang tetap bugar dan memberikan faktor X untuk memastikan finis di lima besar

Namun, Frimpong tidak hanya memberikan opsi serangan yang lebih baik daripada Gomez, tetapi juga memberikan penetrasi yang lebih baik daripada yang dihasilkan Mohamed Salah sepanjang sore itu.

Hanya dua menit setelah masuk lapangan, ia mendapatkan tendangan bebas di area berbahaya setelah mengelabui Crysencio Summerville di sayap kanan. Beberapa saat kemudian, ia kembali lepas dari penjagaan dan kali ini, Axel Disasi hanya bisa memantulkan umpan silang rendah berbahaya Frimpong ke gawangnya sendiri. Pemain internasional Belanda itu seharusnya mendapatkan assist lain di waktu tambahan, tetapi Trey Nyoni sayangnya melepaskan umpan balik cerdasnya melambung di atas mistar gawang dari jarak 10 yard.

Namun, pada tahap itu, kegagalan tersebut tidak terlalu berarti. Perlawanan West Ham telah benar-benar hancur berkat seorang pemain yang memiliki potensi untuk memberikan dampak sebesar itu pada akhir musim yang hingga saat ini telah menjadi musim yang frustrasi bagi Frimpong dan Liverpool.