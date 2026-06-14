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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Jepang tak pernah menyerah: Kamada menyamakan kedudukan melawan Belanda pada menit ke-89

Netherlands vs Japan
Japan
Netherlands
World Cup

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Piala Dunia 2026

Belanda-Jepang 2-2

Pencetak Gol: 51' van Dijk (O), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (O), 89' Kamada (J)


Tim Belanda asuhan Ronald Koeman memulai Piala Dunia mereka dengan hasil imbang 2-2, setelah kebobolan gol balasan dalam pertandingan puncak Grup F: pada pukul 22.00 waktu Italia, Oranje kebobolan gol penyeimbang 2-2pada menit ke-89 dari tim Jepang asuhan Hajime Moriyasu, di AT&T Stadium, Arlington, Virginia, akibat gol yang tidak disengaja dari Kamada, di mana mantan pemain Lazio itu menyundul bola ke gawang dengan bagian belakang kepalanya setelah menerima umpan sundulan dari Ogawa. Pertandingan besar antara dua favorit grup ini menyaksikan Malen, Dumfries, dan rekan-rekan mereka dua kali unggul atas tim Jepang, yang menjadi kandidat kejutan turnamen dan ingin melaju sejauh mungkin: van Dijk dan Summerville mencetak gol berkat dua assist dari Gravenberch, di antara keduanya ada gol penyama kedudukan 1-1 dari Nakamura, yang menjadi pemain terbaik di lapangan. Posisi pertama grup masih belum pasti, sambil menunggu hasil pertandingan Swedia vs Tunisia yang dijadwalkan malam ini.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

    89' - JEPANG MENYAMAKAN SKOR, KAMADA! Sundulan Ogawa dari tendangan sudut secara tak sengaja mengenai kepala mantan pemain Lazio itu, yang berhasil mengecoh kiper Belanda dan mencetak gol penyeimbang 2-2.


    73' - Gakpo lagi, nyaris mencetak gol ketiga dengan tendangan melengkung dari sisi kiri tengah.


    68' - Kubo nyaris menyamakan kedudukan, dengan tendangan kaki kanan keras dari luar kotak penalti.


    67' - Gakpo melakukan semuanya sendiri dan masuk ke kotak penalti, namun diblokir di detik-detik terakhir.


    65' - KEUNGGULAN BELANDA, SUMMERVILLE! Pemain sayap West Ham ini menerima umpan dari Gravenberch, bergerak ke tengah dari sisi kiri, dan melepaskan tendangan melengkung yang mengejutkan Suzuki, membawa Oranje unggul 2-1.


    57' - SAMA JEPANG, NAKAMURA! Menerima umpan dari Kubo, tendangan kaki kanan keras dari luar kotak penalti yang mengejutkan Verbruggen, skor langsung 1-1.


    51' - GOL BELANDA, VAN DIJK! Gol ke-13 kapten Oranje: sundulan akurat di kotak penalti, menyambut umpan silang dari sayap kanan oleh Gravenberch, mengalahkan Watanabe.


    45'+2' - Sundulan lain dari Malen dari tendangan sudut, penyelamatan lain dari Suzuki


    44' - Peluang Jepang! Ueba melesat dari sisi kanan, melakukan akselerasi dan menembak, namun bola melebar.


    42' - Tendangan bagus dari Nakamura menyambut umpan silang Watabnabe: tendangan kaki kanan yang melebar tipis ke kanan gawang Verbruggen.


    34' - Belanda mencoba dua kali dengan sundulan, pertama oleh Malen dan kemudian oleh Van de Ven, tetapi Suzuki melakukan penyelamatan gemilang.


    3' - Belanda nyaris mencetak gol! Malen menerima bola di kotak penalti dan berbalik dengan cepat: tendangan hebat dan respons luar biasa dari Suzuki, yang menghalau bola ke tendangan sudut.

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  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Belanda vs Jepang 2-2

    Pencetak Gol: 51' van Dijk (O), 57' Nakamura (J), 64' Summerville (O), 89' Kamada (J)


    BELANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch (dari menit 81' Aké), de Jong, Reijnders (dari menit 70' Timber); Summerville (dari menit 70 Koopmeiners), Malen (dari menit 70 Depay), Gakpo (dari menit 85 Brobbey). Pelatih: Koeman


    JEPANG (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe (dari menit 75' Tomiyasu), Taniguchi, Ito; Doan (dari menit 76' Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (dari menit 75' Ogawa), Maeda (dari menit 66' Ito); Ueda (dari menit 84' Shiogai). Pelatih: Moriyasu.


    Wasit: Elfath (AS)

    Kartu kuning: Summerville (O), Depay (O), van de Ven (O).

    Dikeluarkan: -

    Assist: Gravenberch (O), Kubo (G), Gravenberch (O), Ogawa (G).

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