Piala Dunia 2026
Belanda-Jepang 2-2
Pencetak Gol: 51' van Dijk (O), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (O), 89' Kamada (J)
Tim Belanda asuhan Ronald Koeman memulai Piala Dunia mereka dengan hasil imbang 2-2, setelah kebobolan gol balasan dalam pertandingan puncak Grup F: pada pukul 22.00 waktu Italia, Oranje kebobolan gol penyeimbang 2-2pada menit ke-89 dari tim Jepang asuhan Hajime Moriyasu, di AT&T Stadium, Arlington, Virginia, akibat gol yang tidak disengaja dari Kamada, di mana mantan pemain Lazio itu menyundul bola ke gawang dengan bagian belakang kepalanya setelah menerima umpan sundulan dari Ogawa. Pertandingan besar antara dua favorit grup ini menyaksikan Malen, Dumfries, dan rekan-rekan mereka dua kali unggul atas tim Jepang, yang menjadi kandidat kejutan turnamen dan ingin melaju sejauh mungkin: van Dijk dan Summerville mencetak gol berkat dua assist dari Gravenberch, di antara keduanya ada gol penyama kedudukan 1-1 dari Nakamura, yang menjadi pemain terbaik di lapangan. Posisi pertama grup masih belum pasti, sambil menunggu hasil pertandingan Swedia vs Tunisia yang dijadwalkan malam ini.