89' - JEPANG MENYAMAKAN SKOR, KAMADA! Sundulan Ogawa dari tendangan sudut secara tak sengaja mengenai kepala mantan pemain Lazio itu, yang berhasil mengecoh kiper Belanda dan mencetak gol penyeimbang 2-2.





73' - Gakpo lagi, nyaris mencetak gol ketiga dengan tendangan melengkung dari sisi kiri tengah.





68' - Kubo nyaris menyamakan kedudukan, dengan tendangan kaki kanan keras dari luar kotak penalti.





67' - Gakpo melakukan semuanya sendiri dan masuk ke kotak penalti, namun diblokir di detik-detik terakhir.





65' - KEUNGGULAN BELANDA, SUMMERVILLE! Pemain sayap West Ham ini menerima umpan dari Gravenberch, bergerak ke tengah dari sisi kiri, dan melepaskan tendangan melengkung yang mengejutkan Suzuki, membawa Oranje unggul 2-1.





57' - SAMA JEPANG, NAKAMURA! Menerima umpan dari Kubo, tendangan kaki kanan keras dari luar kotak penalti yang mengejutkan Verbruggen, skor langsung 1-1.





51' - GOL BELANDA, VAN DIJK! Gol ke-13 kapten Oranje: sundulan akurat di kotak penalti, menyambut umpan silang dari sayap kanan oleh Gravenberch, mengalahkan Watanabe.





45'+2' - Sundulan lain dari Malen dari tendangan sudut, penyelamatan lain dari Suzuki





44' - Peluang Jepang! Ueba melesat dari sisi kanan, melakukan akselerasi dan menembak, namun bola melebar.





42' - Tendangan bagus dari Nakamura menyambut umpan silang Watabnabe: tendangan kaki kanan yang melebar tipis ke kanan gawang Verbruggen.





34' - Belanda mencoba dua kali dengan sundulan, pertama oleh Malen dan kemudian oleh Van de Ven, tetapi Suzuki melakukan penyelamatan gemilang.





3' - Belanda nyaris mencetak gol! Malen menerima bola di kotak penalti dan berbalik dengan cepat: tendangan hebat dan respons luar biasa dari Suzuki, yang menghalau bola ke tendangan sudut.