Jenius yang nakal atau pemburu emas... Apakah Messi telah menduduki takhta Maradona?





Maradona memiliki tempat yang luar biasa di hati rakyat Argentina, dan semua orang selalu membicarakannya dengan penuh kebanggaan, termasuk para legenda sepak bola di negara ini, dan yang terbaru tentu saja Lionel Messi sendiri.

Ia juga selalu disebut sebagai pahlawan legendaris, bahkan di luar lingkaran olahraga di Argentina, yang memunculkan pertanyaan penting: mengapa orang Argentina begitu mengaguminya?

Rahasia terbesar di balik arti penting Maradona bagi rakyat Argentina adalah bahwa semua orang menganggapnya sebagai pemain yang mewakili rakyat di lapangan.

Maradona lahir dari keluarga yang sangat miskin di kawasan Villa Fiorito, ibu kota Argentina, Buenos Aires, dan membela tim yang memiliki basis penggemar yang sangat besar, yaitu Boca Juniors.

Maradona merasakan penderitaan rakyat Argentina, berbicara dalam bahasa mereka, dan meneriakkan slogan-slogan mereka, yang membuat mereka menempatkannya pada status legendaris.

Rakyat Argentina justru lebih mencintai kekurangan Maradona daripada kelebihannya, terutama pernyataan-pernyataannya yang kritis terhadap FIFA, sikap politiknya yang revolusioner, bahkan kecanduannya pada narkoba, serta kehidupannya yang kacau di luar lapangan.

Semua hal ini, yang dikecam oleh banyak penggemar sepak bola di berbagai negara di dunia, tidak mengurangi cinta orang-orang Argentina kepadanya, melainkan menjadikannya sosok yang mirip dengan mereka dalam kesedihan dan kebahagiaan mereka.