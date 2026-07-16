Jenius yang nakal atau pemburu emas... Apakah Messi telah menduduki takhta Maradona?

Selama bertahun-tahun, Argentina hidup dengan satu prinsip olahraga yang intinya adalah bahwa Diego Armando Maradona adalah bintang terpenting di dunia sepak bola, dan tak ada yang menandinginya di hati para penggemar olahraga ini di negara tersebut.
Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah seorang pemuda bernama Lionel Messi, yang mengubah sejarah dan memecahkan rekor demi rekor, hingga akhirnya menjuarai Piala Dunia Qatar 2022 dan semakin mendekati gelar Piala Dunia 2026.
Prestasi mantan bintang Barcelona ini memicu pertanyaan yang dulu dianggap sebagai “penistaan sepak bola” di jalanan Buenos Aires: Apakah Messi benar-benar telah melampaui Maradona dan menghapus legenda sang legenda, ataukah kedudukan Diego akan tetap tak tergoyahkan, seberapa pun gemilangnya rekor “Si Kutu”?