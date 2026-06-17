Jelang hadapi Bosnia, bintang Sunderland Granit Xhaka tuntut Swiss 'evaluasi diri'

Swiss ditahan imbang 1-1 oleh Qatar setelah Boualem Khoukhi mencetak gol penyeimbang dramatis pada menit ke-94. Tim asuhan Murat Yakin mendominasi sebagian besar pertandingan dan unggul melalui penalti Breel Embolo, tetapi gagal mengubah keunggulan mereka untuk menambah gol.

Swiss melepaskan 26 tembakan selama pertandingan, total tertinggi yang pernah mereka catat dalam pertandingan Piala Dunia sejak pencatatan dimulai pada tahun 1966. Meskipun mengendalikan jalannya pertandingan, mereka tidak mampu mengalahkan Qatar dan harus membayar mahal di menit-menit akhir.

Hasil ini membuat Swiss frustrasi setelah kehilangan kesempatan untuk membuat awal yang bagus di Grup B, sementara Qatar merayakan poin pertama mereka yang bersejarah di Piala Dunia.