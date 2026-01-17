Jelang Derby Manchester, Michael Carrick Yakin Manchester United Masih Punya 'Keajaiban'

Jabatan Carrick adalah pelatih kepala, bukan pelatih sementara atau pelatih pengganti, meskipun United menekankan ketika ia diumumkan sebagai pengganti Amorim bahwa ia akan diangkat hingga akhir musim. Carrick mengatakan ia belum berbicara dengan United tentang masa depannya setelah Mei.

Ia menjelaskan: "Saya pikir kami juga realistis dan di mana kami berada saat ini, mengapa saya di sini dan peran yang harus saya lakukan. Itu tidak mengubah cara kami melakukannya sehari-hari dan fokus serta pengambilan keputusan untuk strategi jangka panjang grup dan skuad pemain dan apa pun yang ditambahkan ekstra dan lapisan setelah itu."

"Saya tentu tidak datang dengan berpikir ini adalah waktu di mana dari minggu ke minggu, pertandingan demi pertandingan, kita harus melewatinya dan menyelesaikan setiap pertandingan. Saya pikir kami ingin merencanakan peningkatan di luar musim ini dan bagaimana pun bentuknya saat ini, yang dapat saya kendalikan hanyalah apa yang kami berikan kepada para pemain dan bagaimana kami menciptakan suasana di sekitar grup. Itulah fokus utamanya dan kita akan lihat apa yang terjadi setelah itu."

"Saya di sini karena saya menikmati peran ini dan saya ingin melakukannya, dan saya sangat beruntung berada di posisi ini," katanya. "Itulah posisi saya saat ini, tidak akan berubah apa pun jangka waktunya atau berapa pun lamanya. Saya di sini untuk melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan saya memiliki banyak pengalaman tentang apa yang dibutuhkan dan ke mana kita perlu menuju, dan saya akan mencoba membantu dalam hal itu."