Jelang Derby Manchester, Michael Carrick Yakin Manchester United Masih Punya 'Keajaiban'
Carrick optimis di tengah gejolak United
United hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, sementara musim lalu mereka mencatatkan posisi liga terendah dalam 51 tahun dan gagal lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Selain hasil yang suram, ada banyak contoh keresahan pendukung, pertama terhadap keluarga Glazer dan baru-baru ini terhadap pemegang saham minoritas Sir Jim Ratcliffe. Aksi protes baru oleh kelompok 1958 yang vokal telah diorganisir menjelang pertandingan melawan Fulham pada bulan Februari.
Carrick, yang menghabiskan 12 tahun yang penuh trofi sebagai pemain United di mana ia mengangkat trofi Liga Champions dan lima gelar Liga Primer, memiliki pertandingan pertama yang menantang sebagai pelatih melawan Manchester City. Tetapi alih-alih terpuruk di tengah begitu banyak perubahan, ia melihat ke masa lalu klub yang gemilang.
"United itu ajaib"
Carrick mengatakan dalam konferensi pers: "Saya tentu tidak berpikir tempat ini hampa, saya pikir ada keajaiban di sekitar tempat ini. Saya langsung merasa seperti di rumah, begitu masuk ke gedung ini, masuk dan berkeliling di dalamnya. Saya jelas sudah berada di sekitar tempat ini cukup lama dan kemudian melewatkan sedikit kesempatan, tetapi saya pikir ada keajaiban di sekitar tempat ini, Anda tidak bisa tidak merasakannya. Hasil dan terkadang dari luar semuanya terlihat sedikit berbeda, tetapi di dalam, saya harus mengatakan itu, rasanya tidak jauh berbeda."
"Sebagian dari peran dan tanggung jawab saya adalah membentuk seperti apa yang ingin kita lihat ke depan sebagai sebuah grup. Apa yang terjadi di lapangan, sisi taktis, dan performa adalah satu hal, tetapi tentu saja budaya juga penting, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku, apa artinya bagi kita untuk berada di sini, itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari tanggung jawab saya untuk menyebarkannya dengan cara yang benar."
Tak ada masalah dengan budaya ruang ganti
Sementara pendahulunya, Ruben Amorim, sering berbicara negatif tentang skuad United secara keseluruhan serta pemain individu, Carrick berbicara positif tentang potensi pemain dan sikap mereka dari apa yang telah dilihatnya sejauh ini.
Ia berkata: "Saya telah kembali dalam peran ini selama tiga hari dan tidak ada yang saya lihat yang benar-benar menjadi tanda bahaya yang harus saya katakan. Para pemain sangat baik, mau mendengarkan, mau belajar, ingin berbuat lebih baik, ingin berbuat lebih baik untuk klub, ingin memberikan performa yang lebih baik, itulah perasaan yang saya dapatkan, staf pendukung dan semua orang sangat ingin berprestasi seperti yang baru saja saya katakan dan kita perlu menyalurkan itu."
"Tentu saja, budaya adalah sesuatu yang terjadi sehari-hari, bukan sesuatu yang saya bicarakan di sini dengan beberapa kata di sana-sini dan membuatnya terdengar bagus, tetapi bagaimana Anda berperilaku dan apa yang akhirnya Anda lakukan sehari-hari. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita bangun, tetapi tentu saja saat ini saya merasa ini adalah tempat yang baik dan tempat latihan telah menjadi tempat yang sangat baik dan kita perlu membuat Old Trafford besok menjadi tempat yang lebih baik lagi dengan bantuan para pendukung juga dan itulah keajaiban dari apa yang sedang kita coba lakukan."
Carrick tidak memikirkan prospek jangka panjang
Jabatan Carrick adalah pelatih kepala, bukan pelatih sementara atau pelatih pengganti, meskipun United menekankan ketika ia diumumkan sebagai pengganti Amorim bahwa ia akan diangkat hingga akhir musim. Carrick mengatakan ia belum berbicara dengan United tentang masa depannya setelah Mei.
Ia menjelaskan: "Saya pikir kami juga realistis dan di mana kami berada saat ini, mengapa saya di sini dan peran yang harus saya lakukan. Itu tidak mengubah cara kami melakukannya sehari-hari dan fokus serta pengambilan keputusan untuk strategi jangka panjang grup dan skuad pemain dan apa pun yang ditambahkan ekstra dan lapisan setelah itu."
"Saya tentu tidak datang dengan berpikir ini adalah waktu di mana dari minggu ke minggu, pertandingan demi pertandingan, kita harus melewatinya dan menyelesaikan setiap pertandingan. Saya pikir kami ingin merencanakan peningkatan di luar musim ini dan bagaimana pun bentuknya saat ini, yang dapat saya kendalikan hanyalah apa yang kami berikan kepada para pemain dan bagaimana kami menciptakan suasana di sekitar grup. Itulah fokus utamanya dan kita akan lihat apa yang terjadi setelah itu."
"Saya di sini karena saya menikmati peran ini dan saya ingin melakukannya, dan saya sangat beruntung berada di posisi ini," katanya. "Itulah posisi saya saat ini, tidak akan berubah apa pun jangka waktunya atau berapa pun lamanya. Saya di sini untuk melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan saya memiliki banyak pengalaman tentang apa yang dibutuhkan dan ke mana kita perlu menuju, dan saya akan mencoba membantu dalam hal itu."
