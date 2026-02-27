Sassuolo Calcio
Jay Idzes Ungkap Resep Kebangkitan Sassuolo Untuk Jauhi Zona Degradasi
Jay Idzes ingin membantu Sassuolo tetap di Serie A
Sassuolo perlahan mulai rutin meraih kemenangan setelah dalam tujuh pertandingan beruntun mereka mengalami paceklik tiga poin yang membuat tim mendekati zona degradasi. Mereka kini berada di peringkat kesembilan dengan 35 poin dari 26 laga yang telah dilalui. Dalam wawancaranya dengan kanal YouTube Serie A, Jay Idzes mengungkapkan resep kebangkitan Sassuolo dalam upaya mereka menjauhi zona merah supaya tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi di Italia itu.
Sassuolo berselisih 11 poin dari Lecce
Koleksi 35 poin membuat Sassuolo kini unggul 11
poin dari penghuni teratas zona degradasi, Lecce, maupun dua tim lainnya yang berada di atas zona merah, Fiorentina dan Cremonese. Meski belum aman secara matematis, peluang juara Serie B musim lalu akan terdegradasi dalam waktu dekat cukup kecil. Mereka masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin untuk mewujudkan ambisi bertahan di Serie A, mengingat kompetisi masih menyisakan 12 laga.
Kapten timnas senior mengungkap kebangkitan Sassuolo
Setelah melalui tujuh pertandingan tanpa kemenangan, Sassuolo mulai bangkit. Selepas menaklukkan Cremonese 1-0, mereka sukses melewati empat laga berikutnya dengan tiga kemenangan dan satu kekalahan.
Disinggung mengenai resep kebangkitan Sassuolo, bek yang merupakan kapten timnas Indonesia ini mengatakan: “Saya pikir semuanya dimulai dari atas, dari manajemen, dari dewan direksi. Mereka memiliki rencana yang sangat jelas, apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka ingin melakukannya.”
“Mereka ingin menarik pemain muda, pemain berkualitas, mengembangkan mereka, dan kemudian mungkin menjual mereka, atau naik lebih tinggi di klasemen seperti yang telah mereka lakukan selama ini.”
“Tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang rahasianya, itu adalah kami memiliki tim yang benar-benar solid dan bagus. Semua orang di sana memiliki hubungan yang cukup baik satu sama lain, dan saya pikir Anda dapat melihatnya di lapangan juga.”
“Secara keseluruhan, saya pikir kami memiliki begitu banyak kualitas dalam tim. Tentu saja, tidak hanya para pemain yang bermain, tetapi juga mereka yang berada di bangku cadangan, dan dapat mengubah jalannya pertandingan.”
Target Idzes di 12 pertandingan sisa Serie A
Membantu Sassuolo bertahan di Serie A kini menjadi prioritas Idzes, dan dia menginginkan klub terus tampil mengesankan menjelang akhir musim.
“Target pribadi saya bersama Sassuolo musim ini hanyalah untuk finis setinggi mungkin di klasemen, dan untuk tampil maksimal di setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertandingan terakhir,” tegas Idzes.
“Tapi saya rasa tahun ini, bagi saya, yang terpenting adalah tetap sehat, terus bermain banyak pertandingan hingga saya bisa meningkatkan kemampuan diri, dan terus berkembang.”
“Saya rasa jika kami bisa bercermin terhadap diri kami sendiri di akhir musim, dan kami bisa mengatakan: 'Oke, kita sudah melakukan yang terbaik, kita telah memberikan segalanya setiap saat', saya rasa kami bisa bangga pada diri kami sendiri.”
