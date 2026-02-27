Jay Idzes Ungkap Resep Kebangkitan Sassuolo Untuk Jauhi Zona Degradasi

Setelah melalui tujuh pertandingan tanpa kemenangan, Sassuolo mulai bangkit. Selepas menaklukkan Cremonese 1-0, mereka sukses melewati empat laga berikutnya dengan tiga kemenangan dan satu kekalahan.

Disinggung mengenai resep kebangkitan Sassuolo, bek yang merupakan kapten timnas Indonesia ini mengatakan: “Saya pikir semuanya dimulai dari atas, dari manajemen, dari dewan direksi. Mereka memiliki rencana yang sangat jelas, apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana mereka ingin melakukannya.”

“Mereka ingin menarik pemain muda, pemain berkualitas, mengembangkan mereka, dan kemudian mungkin menjual mereka, atau naik lebih tinggi di klasemen seperti yang telah mereka lakukan selama ini.”

“Tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang rahasianya, itu adalah kami memiliki tim yang benar-benar solid dan bagus. Semua orang di sana memiliki hubungan yang cukup baik satu sama lain, dan saya pikir Anda dapat melihatnya di lapangan juga.”

“Secara keseluruhan, saya pikir kami memiliki begitu banyak kualitas dalam tim. Tentu saja, tidak hanya para pemain yang bermain, tetapi juga mereka yang berada di bangku cadangan, dan dapat mengubah jalannya pertandingan.”