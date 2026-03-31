Jay Idzes Tegaskan Pemain Timnas Indonesia Mampu Menerjemahkan Hal Baru Yang Dibawa John Herdman

Idzes menilai kehadiran pelatih berusia 50 tahun itu dianggap memberikan warna baru yang dibutuhkan untuk membangkitkan mentalitas bertanding tim nasional. Kini seluruh pemain dituntut untuk tetap sinkron dengan ide-ide progresif Herdman guna mempersiapkan diri menghadapi tantangan- besar di kalender FIFA berikutnya.

“Kami tentu masih bisa meningkatkan banyak hal, karena ini adalah pertama kalinya bersama pelatih baru. Dia punya banyak hal baru yang ingin diterapkan dan dicoba, dan saya pikir kami sudah melakukannya dengan sangat baik dalam banyak aspek,” tutur Idzes.

“Dia punya gairah yang besar, itu pasti. Saya sudah bermain di Italia selama tiga tahun, jadi saya tahu di sana pelatih dan orang-orangnya sangat penuh semangat. Jadi, ya, bagus untuk dilihat. Senang melihatnya.”