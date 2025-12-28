Sassuolo Calcio
Jay Idzes Nyaris Cetak Gol Bunuh Diri, Sassuolo Imbangi Bologna
- Getty Images
Jay Idzes nyaris mencetak gol bunuh diri
Sassuolo terhindar dari dua kekalahan beruntun setelah memaksa tuan rumah Bologna bermain imbang 1-1 di Stadion Renato Dall'Ara, Senin (29/12) dini hari WIB, dalam derbi Reggio-Emilia.
Jay Idzes tampil sejak menit pertama untuk mengawal lini pertahanan Sassuolo. Bek timnas Indonesia tampil solid, termasuk memotong umpan Thijs Dallinga kepada Riccardo Orsolini pada menit ke-39, meski nyaris berbuah gol bunuh diri jika bola tidak disapu Fali Cande di depan garis gawang.
Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Bologna akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-47 melalui Giovanni Fabbian. Tetapi sundulan Tarik Muharemovic di menit ke-63 membuat skor imbang 1-1, dan bertahan hingga laga usai.
Kedua tim bermodalkan kekalahan di laga sebelumnya
Hasil imbang ini cukup adil bagi Bologna dan Sassuolo, mengingat mereka bermodalkan kekalahan di pertandingan Serie A sebelumnya. Raihan satu angka membuat posisi Bologna turun ke peringkat tujuh klasemen sementara dengan nilai 26. Sedangkan Sassuolo berada di posisi sepuluh dengan nilai 22, unggul selisih gol dari Udinese.
Sassuolo ingin menghentikan tiga laga tanpa kemenangan
Idzes dan Sassuolo yang belum mencicipi kemenangan di tiga laga beruntun berusaha mengubah situasi tersebut saat menjamu Parma di Stadion Mapei, Sabtu (3/1) malam WIB. Sementara Bologna melakoni laga tidak mudah, karena akan tandang ke Stadion Giuseppe Meazza untuk menantang Inter Milan, Jumat (5/1) dini hari WIB.
Susunan pemain
Ciro Immobile, momok bagi Sassuolo yang telah menjebol gawang mereka di Serie A sebanyak delapan kali, mengawali laga dari bangku cadangan. Torbjorn Heggem absen karena larangan bermain, sementara Federico Bernardeschi, Lukasz Skorupski, dan Nicolo Cambiaghi cedera. Sassuolo kehilangan Woyo Coulibaly yang tampil di Piala Afrika untuk menambah daftar pemain absen.
Bologna: Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumi, Miranda; Pobega, Moro; Rowe, Fabbian, Orsolini; Dallinga.
Sassuolo: Muric; Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Kone, Matic, Thorstvedt; Lauriente, Pinamonti, Volpato.
