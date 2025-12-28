Jay Idzes Nyaris Cetak Gol Bunuh Diri, Sassuolo Imbangi Bologna

Sassuolo terhindar dari dua kekalahan beruntun setelah memaksa tuan rumah Bologna bermain imbang 1-1 di Stadion Renato Dall'Ara, Senin (29/12) dini hari WIB, dalam derbi Reggio-Emilia.

Jay Idzes tampil sejak menit pertama untuk mengawal lini pertahanan Sassuolo. Bek timnas Indonesia tampil solid, termasuk memotong umpan Thijs Dallinga kepada Riccardo Orsolini pada menit ke-39, meski nyaris berbuah gol bunuh diri jika bola tidak disapu Fali Cande di depan garis gawang.

Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Bologna akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-47 melalui Giovanni Fabbian. Tetapi sundulan Tarik Muharemovic di menit ke-63 membuat skor imbang 1-1, dan bertahan hingga laga usai.