Getty Images Sport
Jay Idzes Main Penuh, Sassuolo Tumbang Di Kandang
Idzes gagal mencegah Ostigard melesakkan gol
Sassuolo belum memperlihatkan konsistensi permainan. Mereka ditaklukkan tim yang belum pernah meraih kemenangan, Genoa, dengan skor 2-1 di Stadion Mapei, Selasa (4/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Jay Idzes dimainkan sejak menit pertama, dan tampil hingga pertandingan usai. Namun kehadiran bek timnas Indonesia itu belum bisa membantu Sassuolo terhindar dari kekalahan.
Meski bermain di kandang, Sassuolo justru tertinggal lebih dulu pada menit ke-18 melalui gol Ruslan Malinovskyi. Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Domenico Berardi saat babak kedua baru berjalan dua menit.
Di saat bersiap menyambut hasil imbang, gawang Sassuolo justru kebobolan di injury time. Kendati mendapat pengawalan Idzes dan Aster Vranckx, Leo Ostigard sukses menanduk bola hasil tendangan bebas untuk memastikan pulang dengan membawa tiga poin.
Kemenangan pertama Genoa pada musim ini
Raihan tiga angka tersebut disambut Genoa dengan suka cita. Sebab, itu menjadi kemenangan pertama Genoa pada musim ini. Genoa kini melepaskan status juru kunci, dan naik ke peringkat 18 klasemen sementara dengan enam poin. Sedangkan Sassuolo terpaku di posisi ke-12 dengan 13 poin, sehingga gagal menggusur Cremonese, klub yang diperkuat kiper timnas senior Emil Audero.
Bertamu ke kandang Atalanta
Kekalahan itu tentunya bukan sesuatu yang diinginkan Sassuolo di kandang. Pasalnya, tim nerjuluk Neroverdi ini akan menjalani laga tandang ke markas tim yang berada satu setrip di atas mereka, Atalanta, di Stadion Gewiss, Minggu (9/11) sore WIB.
Susunan pemain
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
Genoa: Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
