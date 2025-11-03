Jay Idzes Main Penuh, Sassuolo Tumbang Di Kandang

Sassuolo belum memperlihatkan konsistensi permainan. Mereka ditaklukkan tim yang belum pernah meraih kemenangan, Genoa, dengan skor 2-1 di Stadion Mapei, Selasa (4/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Jay Idzes dimainkan sejak menit pertama, dan tampil hingga pertandingan usai. Namun kehadiran bek timnas Indonesia itu belum bisa membantu Sassuolo terhindar dari kekalahan.

Meski bermain di kandang, Sassuolo justru tertinggal lebih dulu pada menit ke-18 melalui gol Ruslan Malinovskyi. Tuan rumah akhirnya menyamakan kedudukan lewat gol Domenico Berardi saat babak kedua baru berjalan dua menit.

Di saat bersiap menyambut hasil imbang, gawang Sassuolo justru kebobolan di injury time. Kendati mendapat pengawalan Idzes dan Aster Vranckx, Leo Ostigard sukses menanduk bola hasil tendangan bebas untuk memastikan pulang dengan membawa tiga poin.