Jay Idzes Main Penuh, Sassuolo Sendat Laju AC Milan

Ambisi AC Milan untuk memperlebar jarak dengan para pesaingnya mengalami gangguan setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo di Stadion San Siro, Minggu (14/12) malam WIB.

Kapten timnas Indonesia Jay Idzes tampil sejak menit pertama di pertandingan ini. Dia memperlihatkan performa cukup apik di tengah rumor transfer dirinya ke Milan pada bursa musim dingin.

Rossoneri sebetulnya menguasai permainan di awal babak pertama, tetapi justru Sassuolo yang berhasil membuka keunggulan terlebih dulu pada menit ke-13. Umpan Andrea Pinamonti diselesaikan Ismael Kone dengan baik. Davide Bartesaghi kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-34 sekaligus mencetak gol perdananya di Serie A.

Bartesaghi lalu mencetak brace untuk membalikkan keadaan, sehingga Milan unggul saat babak kedua baru berjalan dua menit. Selepas gol Christian Pulisic dan Adrien Rabiot dianulir, Armand Lauriente berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77, dan skor tak berubah hingga peluit panjang ditiupkan wasit.