Jay Idzes Main Penuh, Sassuolo Sendat Laju AC Milan
Kone sempat membawa Sassuolo unggul terlebih dulu
Ambisi AC Milan untuk memperlebar jarak dengan para pesaingnya mengalami gangguan setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Sassuolo di Stadion San Siro, Minggu (14/12) malam WIB.
Kapten timnas Indonesia Jay Idzes tampil sejak menit pertama di pertandingan ini. Dia memperlihatkan performa cukup apik di tengah rumor transfer dirinya ke Milan pada bursa musim dingin.
Rossoneri sebetulnya menguasai permainan di awal babak pertama, tetapi justru Sassuolo yang berhasil membuka keunggulan terlebih dulu pada menit ke-13. Umpan Andrea Pinamonti diselesaikan Ismael Kone dengan baik. Davide Bartesaghi kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-34 sekaligus mencetak gol perdananya di Serie A.
Bartesaghi lalu mencetak brace untuk membalikkan keadaan, sehingga Milan unggul saat babak kedua baru berjalan dua menit. Selepas gol Christian Pulisic dan Adrien Rabiot dianulir, Armand Lauriente berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77, dan skor tak berubah hingga peluit panjang ditiupkan wasit.
Milan berpotensi digusur Napoli dan Inter
Kegagalan mendulang poin penuh membuat posisi Milan di puncak klasemen sementara mendapat ancaman dari Napoli dan Inter. Milan yang kini memiliki 31 poin hanya unggul satu angka dari kedua pesaingnya tersebut. Sementara Sassuolo tetap berada di peringkat kesembilan dengan 21 poin.
Modal tak bagus Milan menjelang berangkat ke Arab Saudi
Hasil imbang ini tentunya menjadi modal yang tidak bagus bagi Milan menjelang pertandingan Piala Super Italia. Milan akan menghadapi Napoli di Stadion Universitas Raja Saud, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (19/12) dinihari WIB. Sedangkan Sassuolo menyambut kedatangan Torino di Stadion Mapei, Minggu (21/12) malam WIB.
Susunan pemain
Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.
Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Muhamerovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Fadera.
