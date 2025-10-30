Jay Idzes Bermain Lugas, Bantu Sassuolo Bekap Cagliari

Sassuolo kembali ke jalur kemenangan selepas menundukkan tuan rumah Cagliari dengan skor 2-1 di Stadion Unipol Domus, Jumat (31/10) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.

Jay Idzes tetap mendapat kepercayaan dari Fabio Grosso untuk tampil sejak menit pertama. Bek timnas Indonesia ini tampil lugas dalam mematahkan umpan silang Cagliari yang banyak melakukan serangan dari sektor sayap.

Caglari yang bermain di kandang mengawali pertandingan dengan baik. Mereka memberikan ancaman serius di pertahanan Sassuolo, tapi tidak banyak menghadirkan ancaman berarti. Sebastiano Esposito sempat menjebol gawang Sassuolo, tapi dianulir, karena terlebih dulu berada di posisi off-side.

Performa Sassuolo membaik di babak kedua. Tendangan bebas Armand Lauriente memecah kebuntuan pada menit ke-54, sebelum Andrea Pinamonti menggandakan keunggulan di menit ke-65. Esposito hanya bisa memperkecil kekalahan Cagliari pada menit ke-73.