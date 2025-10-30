Getty Images Sport
Jay Idzes Bermain Lugas, Bantu Sassuolo Bekap Cagliari
Sassuolo kembali ke jalur kemenangan selepas menundukkan tuan rumah Cagliari dengan skor 2-1 di Stadion Unipol Domus, Jumat (31/10) dini hari WIB, dalam lanjutan Serie A.
Jay Idzes tetap mendapat kepercayaan dari Fabio Grosso untuk tampil sejak menit pertama. Bek timnas Indonesia ini tampil lugas dalam mematahkan umpan silang Cagliari yang banyak melakukan serangan dari sektor sayap.
Caglari yang bermain di kandang mengawali pertandingan dengan baik. Mereka memberikan ancaman serius di pertahanan Sassuolo, tapi tidak banyak menghadirkan ancaman berarti. Sebastiano Esposito sempat menjebol gawang Sassuolo, tapi dianulir, karena terlebih dulu berada di posisi off-side.
Performa Sassuolo membaik di babak kedua. Tendangan bebas Armand Lauriente memecah kebuntuan pada menit ke-54, sebelum Andrea Pinamonti menggandakan keunggulan di menit ke-65. Esposito hanya bisa memperkecil kekalahan Cagliari pada menit ke-73.
Sassuolo tempel Atalanta di klasemen
Kemenangan atas Cagliari sangat berharga bagi Sassuolo, mengingat mereka mengawali laga ini dengan satu imbang dan kalah. Sassuolo kini naik ke peringkat sepuluh dengan 13 poin. Mereka memiliki poin sama dengan Atalanta, tetapi kalah selisih gol. Sebaliknya, Cagliari harus menerima kenyataan melalui lima laga beruntun tanpa kemenangan, sehingga berada di posisi ke-14 dengan sembilan poin.
Menyambut kedatangan juru kunci
Sassuolo berpeluang kembali memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara, karena pada pertandingan berikutnya menyambut kedatangkan juru kunci Genoa do Stadion Mapei, Selasa (4/11) dini hari WIB. Calon lawan mereka tersebut belum pernah mendapatkan kemenangan pada musim ini.
Susunan pemain
Cagliari: Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Borrelli.
Sassuolo: Muric; W. Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Cande; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente.
