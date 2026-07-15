Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Jawabannya selalu Messi... Argentina melaju ke final Piala Dunia dengan senjata yang mengalahkan Mesir

FEATURES
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Egypt
L. Messi
Inggris
Argentina
AS
Mesir

Tango lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut

Tim nasional Argentina yang dipimpin pelatih Lionel Scaloni menggunakan taktik yang mematikan bagi Mesir, demi lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut.

Timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Mesir dengan skor 2-1, Rabu, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal.

  • 3 perubahan dalam bahasa Inggris

    Pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, yang kini menangani tim nasional Inggris, memulai pertandingan ini dengan tiga perubahan dari susunan pemain yang menghadapi Norwegia di perempat final.

    Tuchel memutuskan untuk menurunkan Reece James sebagai bek kanan menggantikan Ezri Konsa, sementara Jed Spence diturunkan di sisi kiri menggantikan Niko O’Reilly.

    Perubahan paling mencolok terjadi di lini serang, di mana Morgan Rogers diturunkan sebagai sayap kanan menggantikan Noni Madueke.

    Susunan pemain Timnas Inggris adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Jordan Pickford

    Barisan pertahanan: Reece James, Marc Jhe, John Stones, Jed Spence

    Lini tengah: Declan Rice, Jude Bellingham, Elliott Anderson

    Lini depan: Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon

    • Iklan

  • Satu-satunya perubahan dari Argentina

    Di sisi lain, tim nasional Argentina hanya melakukan satu perubahan pada susunan pemain inti yang menghadapi Swiss di perempat final, namun perubahan tersebut sangat signifikan.

    Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, menurunkan Giuliano Simeone di posisi sayap kanan, menggantikan gelandang bertahan Rodrigo De Paul.

    Dengan perubahan ini, secara teori formasi timnas Argentina berubah dari 4-4-1-1 menjadi 4-3-3, namun pada kenyataannya tidak banyak yang berubah.

    Susunan pemain timnas Argentina adalah sebagai berikut:

    Penjaga gawang: Emiliano Martínez

    Barisan pertahanan: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina

    Lini tengah: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández

    Lini depan: Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone

  • Babak pertama pertandingan gulat

    Dari pergantian pelatih, terutama Scaloni, terlihat keinginannya untuk meningkatkan gaya permainan menyerang dengan memasukkan pemain tambahan di posisi sayap kanan, namun yang terjadi justru sebaliknya.

    Suasana persaingan sengit yang sudah dikenal antara kedua negara mendominasi pertandingan, di mana pertarungan fisik sudah dimulai sejak menit-menit awal, yang mengakibatkan banyak pelanggaran; bahkan pada babak pertama tercatat 19 pelanggaran, dengan rata-rata hampir satu pelanggaran setiap dua menit.

    Kesalahan-kesalahan berulang ini memengaruhi durasi permainan, ritme pertandingan, dan peluang kedua tim, bahkan 30 menit pertama tidak mencatat satu pun tembakan ke gawang kedua tim—untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

    Secara umum, babak pertama ini menjadi yang paling sedikit dalam hal jumlah tembakan di Piala Dunia 2026, dengan hanya 3 tembakan, semuanya meleset dari tiang gawang dan mistar.

    Babak pertama berakhir dengan 0,8 gol yang diharapkan, angka terendah dalam pertandingan sistem gugur sepanjang sejarah Piala Dunia, yang menjadi tanda jelas kurangnya keterampilan teknis pada babak pertama pertandingan ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Resep Meksiko

    Seiring dimulainya babak kedua, keadaan berubah total, terutama dari pihak timnas Argentina, yang memulai babak kedua dengan menekan pertahanan Inggris secara gencar, dan penyerang mereka, Julián Álvarez, membuang dua peluang dalam dua menit pertama.

    Di sisi lain, timnas Inggris tetap bermain hati-hati, di mana para pemainnya berupaya menutup ruang di depan serangan Argentina, sambil mengirim umpan-umpan panjang dalam serangan balik untuk merebut keunggulan, yang akhirnya terwujud.

    Pada menit kesepuluh babak kedua, Morgan Rogers—yang diandalkan oleh Tuchel melawan Argentina—melaju dan mengirim umpan silang yang akurat, yang kemudian diselesaikan dengan cemerlang oleh Anthony Gordon ke dalam gawang.

    Skenario ini mengingatkan kembali pada apa yang dilakukan timnas Inggris saat menghadapi Meksiko di babak 16 besar, di mana mereka bertahan kokoh menghadapi serangan tuan rumah, sebelum mencetak dua gol yang membuat mereka unggul, dan akhirnya menang 3-2.

  • Senjata yang membunuh orang Mesir... dan jawabannya selalu Messi

    Karena tertinggal dalam skor, Scaloni kembali menggunakan strategi yang pernah ia terapkan untuk membalikkan keadaan saat tertinggal 0-2 dari Mesir di babak 16 besar menjadi kemenangan 3-2, yaitu umpan silang.

    Di awal babak kedua, sayap Nicolás González masuk sebagai sayap kiri, sehingga Julián Álvarez bisa lebih stabil di lini tengah untuk menerima umpan silang dari kedua sayap.

    Dan setelah Giuliano Simeone ditarik keluar, Messi secara eksplisit berpindah ke posisi sayap kanan, dengan tugas yang jelas, yaitu mengirim umpan silang terbalik ke dalam kotak penalti.

    Kehadiran Messi di sayap membuat para pemain semakin berkumpul di sekitarnya, yang membuka ruang di lini tengah bagi Enzo Fernández untuk melepaskan tembakan, sehingga ia berhasil mencetak gol penyama kedudukan beberapa menit sebelum pertandingan berakhir, berkat umpan dari Messi sendiri.

    Di menit-menit terakhir, Lautaro Martínez turun sebagai penyerang kedua di samping Julián Álvarez dengan mengandalkan umpan silang sebagai satu-satunya solusi, hingga akhirnya ia mencetak gol penentu kemenangan kedua, dari umpan silang lain yang diberikan oleh Messi.