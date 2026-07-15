Jawabannya selalu Messi... Argentina melaju ke final Piala Dunia dengan senjata yang mengalahkan Mesir

Di sisi lain, tim nasional Argentina hanya melakukan satu perubahan pada susunan pemain inti yang menghadapi Swiss di perempat final, namun perubahan tersebut sangat signifikan.
Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, menurunkan Giuliano Simeone di posisi sayap kanan, menggantikan gelandang bertahan Rodrigo De Paul.
Dengan perubahan ini, secara teori formasi timnas Argentina berubah dari 4-4-1-1 menjadi 4-3-3, namun pada kenyataannya tidak banyak yang berubah.
Susunan pemain timnas Argentina adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Emiliano Martínez
Barisan pertahanan: Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina
Lini tengah: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández
Lini depan: Julián Álvarez, Lionel Messi, Giuliano Simeone