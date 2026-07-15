Jawabannya selalu Messi... Argentina melaju ke final Piala Dunia dengan senjata yang mengalahkan Mesir

Dari pergantian pelatih, terutama Scaloni, terlihat keinginannya untuk meningkatkan gaya permainan menyerang dengan memasukkan pemain tambahan di posisi sayap kanan, namun yang terjadi justru sebaliknya.

Suasana persaingan sengit yang sudah dikenal antara kedua negara mendominasi pertandingan, di mana pertarungan fisik sudah dimulai sejak menit-menit awal, yang mengakibatkan banyak pelanggaran; bahkan pada babak pertama tercatat 19 pelanggaran, dengan rata-rata hampir satu pelanggaran setiap dua menit.

Kesalahan-kesalahan berulang ini memengaruhi durasi permainan, ritme pertandingan, dan peluang kedua tim, bahkan 30 menit pertama tidak mencatat satu pun tembakan ke gawang kedua tim—untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

Secara umum, babak pertama ini menjadi yang paling sedikit dalam hal jumlah tembakan di Piala Dunia 2026, dengan hanya 3 tembakan, semuanya meleset dari tiang gawang dan mistar.

Babak pertama berakhir dengan 0,8 gol yang diharapkan, angka terendah dalam pertandingan sistem gugur sepanjang sejarah Piala Dunia, yang menjadi tanda jelas kurangnya keterampilan teknis pada babak pertama pertandingan ini.