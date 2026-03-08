Javier Mascherano 'dianggap remeh karena dia melatih Lionel Messi' di Inter Miami, klaim mantan bintang timnas AS

Kljestan, yang kini menjadi analis liga terkemuka, berargumen bahwa kehadiran Messi, bersama dengan penambahan pemain bintang lainnya seperti Rodrigo De Paul dan German Berterame, telah memengaruhi persepsi publik terhadap staf kepelatihan. Bagi mantan pemain internasional Amerika Serikat ini, narasi bahwa kesuksesan dijamin dengan talenta semacam itu merupakan ketidakadilan bagi pelatih di bangku cadangan.

Kljestan menegaskan bahwa kontribusi Mascherano sama pentingnya dengan keajaiban individu yang ditunjukkan oleh kapten Miami.

"Saya rasa kita tidak memberikan dia cukup penghargaan, karena dia telah menunjukkan bahwa dia juga bisa mengatur taktik secara spontan, yang merupakan hal yang dilakukan oleh pelatih terbaik di dunia," kata Kljestan saat membahas pengaruh manajer yang semakin besar, menurut Marca. "Minggu lalu mereka tertinggal 2-0 di kandang Orlando, dengan suporter lawan mendukung mereka. Dia mengubah strategi di babak pertama, mengganti seorang bek, memasukkan penyerang lain, dan tampil dominan di babak kedua. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik."