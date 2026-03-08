Getty Images Sport
Javier Mascherano 'dianggap remeh karena dia melatih Lionel Messi' di Inter Miami, klaim mantan bintang timnas AS
Keluwesan taktis di bawah sorotan
Kljestan, yang kini menjadi analis liga terkemuka, berargumen bahwa kehadiran Messi, bersama dengan penambahan pemain bintang lainnya seperti Rodrigo De Paul dan German Berterame, telah memengaruhi persepsi publik terhadap staf kepelatihan. Bagi mantan pemain internasional Amerika Serikat ini, narasi bahwa kesuksesan dijamin dengan talenta semacam itu merupakan ketidakadilan bagi pelatih di bangku cadangan.
Kljestan menegaskan bahwa kontribusi Mascherano sama pentingnya dengan keajaiban individu yang ditunjukkan oleh kapten Miami.
"Saya rasa kita tidak memberikan dia cukup penghargaan, karena dia telah menunjukkan bahwa dia juga bisa mengatur taktik secara spontan, yang merupakan hal yang dilakukan oleh pelatih terbaik di dunia," kata Kljestan saat membahas pengaruh manajer yang semakin besar, menurut Marca. "Minggu lalu mereka tertinggal 2-0 di kandang Orlando, dengan suporter lawan mendukung mereka. Dia mengubah strategi di babak pertama, mengganti seorang bek, memasukkan penyerang lain, dan tampil dominan di babak kedua. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik."
Tantangan dalam mengelola bintang-bintang besar
Teori "siapa pun menang dengan Messi" adalah sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh Kljestan. Ia menyarankan bahwa kesulitan pekerjaan ini terletak pada sifat tim yang sangat terkenal, di mana menyeimbangkan ego, ekspektasi, dan integrasi talenta muda membutuhkan sentuhan yang halus dan canggih dari arah teknis.
Membahas tekanan unik yang dihadapi Mascherano, Kljestan menjelaskan: "Kita sedikit menganggapnya remeh karena dia melatih Messi... tapi tetap harus mengelola kepribadian, mengelola ekspektasi, pemain muda dan pemain berpengalaman, serta menempatkan mereka di posisi yang tepat."
Memperkuat kepemimpinan di MLS
Dengan kemenangan terbaru mereka, Inter Miami tidak hanya naik ke peringkat keempat di klasemen Konferensi Timur, tetapi juga mulai membantah anggapan bahwa mereka adalah tim yang bergantung pada satu pemain. Struktur taktis yang diterapkan oleh Mascherano telah memberikan landasan bagi para "Galacticos" klub untuk berkembang sambil memastikan tim tetap tangguh di bawah tekanan.
Sebagai juara MLS Cup 2025 yang menampilkan citra mesin yang terorganisir dengan baik, perhatian kini semakin berfokus pada otak taktis Mascherano. Meskipun Messi memberikan keajaiban individu, justru mantan gelandang Barcelona dan Liverpool inilah yang mengatur strategi dengan presisi yang diperlukan untuk mengubah kumpulan bintang menjadi dinasti olahraga yang sesungguhnya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Inter Miami?
Inter Miami kini menghadapi pekan krusial yang akan menguji kedalaman skuad mereka. The Herons akan terlebih dahulu bertandang ke GEODIS Park pada 11 Maret untuk menghadapi Nashville SC dalam leg pertama babak 16 besar Concacaf Champions Cup. Setelah menyelesaikan tugas di level kontinental, tim ini segera beralih fokus kembali ke laga MLS pada 14 Maret, saat mereka menjamu Charlotte FC di Bank of America Stadium.
