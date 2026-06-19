Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-KSA-ESP-REAL MADRID-BARCELONAAFP

Diterjemahkan oleh

Javi: Pemain Real Madrid itu "sialan"... dan aku bermimpi bisa bermain bersama Álvarez

Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
Gavi
J. Alvarez
M. Cucurella
Barcelona
Real Madrid
Spanyol
Arab Saudi

Saya tidak menyangka Kokorela akan pindah ke Real Madrid

Gavi, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, tidak menyembunyikan keinginannya untuk bermain bersama pemain Argentina Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid.

Gavi mengatakan, jika ia harus memilih seorang pemain dari Piala Dunia untuk direkrut, ia akan memilih Alvarez.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Gavi tersebut, yang ia sampaikan dalam wawancara dengan stasiun radio RAC1, di mana ia menjelaskan, “Pemain mana dari timnas Spanyol yang akan kamu rekrut ke Barcelona? Saya suka Pobel… Tidak, tunggu, saya tidak akan menyebut Pobel, saya akan menyebut Oyarzabal.”

Dia menambahkan, “Dari Piala Dunia? Alvarez. Dan jangan lupa bahwa penyerang Atlético Madrid itu termasuk salah satu target utama Barcelona di bursa transfer musim panas.”

  • Spain Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kokorela adalah rekrutan yang bagus bagi Real Madrid

    Javi melanjutkan, “Saya mengagumi Mark Kokorela sebagai pesaing; dia merepotkan dan tangguh. Dia adalah rekrutan yang bagus bagi Real Madrid, dan saya senang untuknya.”

    Dia juga mengakui terkejut dengan kepindahan Kokorela ke klub raja itu, dengan mengatakan, “Kami baru mengetahuinya sehari sebelumnya, setelah latihan, dan sama sekali tidak menduganya. Si brengsek itu menyembunyikannya. Tidak ada yang tahu.”

    Dia menambahkan, “Tentu saja ada candaan, Lamine kadang-kadang bercanda dengannya. Sekarang dia akan berhadapan dengan Yamal di El Clásico, pasti akan seru. Saya mengagumi Kokorela sebagai lawan.”

    Dia melanjutkan, “Saya rasa Real Madrid telah mengubah formasi sayap dalam beberapa tahun terakhir, tapi itulah yang terjadi ketika kami memiliki pemain terbaik di tim. Sulit menghentikan Yamal, dan saya harap dia terus seperti ini.”

    Dia menegaskan, “Saya sudah sangat siap untuk El Clásico dan sangat bersemangat, karena saya menyukai tantangan seperti ini, dan ini bermanfaat bagi sepak bola secara umum serta bagi para penggemar juga. Ya, kami sudah siap.”

    • Iklan
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saya sudah menduga akan ada kritik setelah hasil imbang melawan Cape Verde

    Mengenai hasil imbang Spanyol melawan Cape Verde, Gavi berkomentar, “Saya sudah menduga akan ada kritik setelah pertandingan. Sejak pertama kali tampil, saya selalu mendapatkannya.”

    Dalam konteks tim nasional Spanyol, ia mengakui bahwa mereka lambat dalam mengoper bola dan menguasai bola saat menghadapi Cape Verde.

    Ia menambahkan, “Orang-orang tidak memahami sepak bola. Mereka fokus pada hal-hal sepele: umpan-umpan kunci, gol… Bagi saya, sepak bola jauh lebih besar dari itu. Jika Anda berada di tim saya, Anda akan menyukai saya, dan jika tidak, Anda kemungkinan besar akan membenci saya.”

    Timnas Spanyol sedang bersiap untuk menghadapi Arab Saudi, lusa Minggu, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Saudi Arabia crest
Saudi Arabia
KSA