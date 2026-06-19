Javi: Pemain Real Madrid itu "sialan"... dan aku bermimpi bisa bermain bersama Álvarez

Gavi, bintang Barcelona dan tim nasional Spanyol, tidak menyembunyikan keinginannya untuk bermain bersama pemain Argentina Julian Álvarez, penyerang Atlético Madrid.

Gavi mengatakan, jika ia harus memilih seorang pemain dari Piala Dunia untuk direkrut, ia akan memilih Alvarez.

Surat kabar Marca memuat pernyataan Gavi tersebut, yang ia sampaikan dalam wawancara dengan stasiun radio RAC1, di mana ia menjelaskan, “Pemain mana dari timnas Spanyol yang akan kamu rekrut ke Barcelona? Saya suka Pobel… Tidak, tunggu, saya tidak akan menyebut Pobel, saya akan menyebut Oyarzabal.”

Dia menambahkan, “Dari Piala Dunia? Alvarez. Dan jangan lupa bahwa penyerang Atlético Madrid itu termasuk salah satu target utama Barcelona di bursa transfer musim panas.”