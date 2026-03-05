Meskipun Newcastle bermain dengan 10 pemain dan Casemiro membalas gol pembuka Anthony Gordon, gol telat dari Will Osula membuat Red Devils menelan kekalahan yang mengecewakan. Lammens tidak menahan diri saat menanggapi hasil yang menghentikan momentum United dalam persaingan Liga Champions. Bek asal Belgia itu menyarankan tim gagal mendengarkan peringatan Carrick saat mereka kesulitan menembus pertahanan Magpies.

"Ini benar-benar kekecewaan besar. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit... Manajer telah memperingatkan kami," kata Lammens kepada MUTV. "Babak pertama tidak terlalu baik, tapi kami masuk ke babak istirahat dengan perasaan cukup baik setelah mencetak gol di menit terakhir melawan 10 pemain."