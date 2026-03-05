Getty Images Sport
"Jauh dari cukup baik" - Senne Lammens mengungkap suasana hati yang sangat buruk di ruang ganti Manchester United setelah kekalahan dari Newcastle
Sebuah kenyataan pahit bagi tim Carrick
Meskipun Newcastle bermain dengan 10 pemain dan Casemiro membalas gol pembuka Anthony Gordon, gol telat dari Will Osula membuat Red Devils menelan kekalahan yang mengecewakan. Lammens tidak menahan diri saat menanggapi hasil yang menghentikan momentum United dalam persaingan Liga Champions. Bek asal Belgia itu menyarankan tim gagal mendengarkan peringatan Carrick saat mereka kesulitan menembus pertahanan Magpies.
"Ini benar-benar kekecewaan besar. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit... Manajer telah memperingatkan kami," kata Lammens kepada MUTV. "Babak pertama tidak terlalu baik, tapi kami masuk ke babak istirahat dengan perasaan cukup baik setelah mencetak gol di menit terakhir melawan 10 pemain."
Kekurangan fisik dan usaha terbukti merugikan.
United gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka di babak kedua. Lammens menyoroti kurangnya daya saing sebagai alasan utama kekalahan, dengan menyebutkan bahwa mereka dikalahkan oleh tuan rumah.
"Dia memperingatkan kami bahwa ini tidak akan mudah... semakin lama skor tetap 1-1, Anda tahu satu kesempatan saja bisa mengubah segalanya. Itulah yang terjadi hari ini. Ya, hari ini kami jauh dari cukup baik dalam segala aspek dan kami perlu belajar dari itu," tambah Lammens.
Suasana ruang ganti setelah pertandingan
Kiper tersebut menjelaskan kelemahan fisik timnya, menyarankan bahwa klub elit tidak boleh membiarkan performa buruk yang meluas.
"Maksudku, ya, soal fisik dan usaha," lanjut Lammens. "Ini adalah hari yang buruk secara kolektif, yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. Tidak di liga ini, tidak melawan tim-tim seperti itu."
Menjelang pertandingan melawan Aston Villa
Tanpa komitmen di Eropa, United kini menghadapi jeda sebelum menghadapi Aston Villa pada 15 Maret. Tim asuhan Carrick, yang masih berada di posisi ketiga klasemen Premier League, akan bertandang ke Bournemouth lima hari kemudian.
"Hari ini benar-benar mengecewakan dan perasaannya sangat buruk, tapi kita punya beberapa hari dan saya pikir beberapa minggu ke depan di mana kita perlu berkumpul dan memikirkan cara merespons," kata Lammens mengakhiri. "Mulai besok, situasinya akan seperti ini dan dalam latihan kita harus mempertahankan intensitas agar bisa tampil maksimal di pertandingan dan kemudian merespons di pertandingan berikutnya."
