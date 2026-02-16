Jarrod Bowen akan membuat hati Danny Dyer hancur?! Prediksi transfer yang akan membuat ayah mertua yang fanatik West Ham kecewa

Seorang sumber sebelumnya telah mengungkapkan kepada Heat tentang keputusasaan Dyer agar Bowen tetap menjadi pemimpin di lapangan di London Timur: “Mereka selalu bercanda bahwa Danny lebih memilih Jarrod selingkuh dengan putrinya daripada meninggalkan West Ham. Tentu saja, dia memahami Jarrod mungkin harus pergi demi karirnya – dia hanya berdoa agar tim membalikkan keadaan dan Jarrod memberi West Ham satu kesempatan terakhir.”

Mantan pemain West Ham lainnya, bek kiri internasional Inggris Nigel Winterburn, sebelumnya telah mengatakan kepada GOAL tentang keputusan besar yang dihadapi Bowen – dengan situasinya dibandingkan dengan yang pernah dihadapi legenda Premier League itu di Southampton: “Bagi saya, sepak bola tentang ambisi. Terkadang, sebagai pemain, Anda bisa berada di klub yang tepat, pada waktu yang tepat, dan mereka bisa sukses. Dengan Bowen, sulit untuk mengetahui apa pikiran sebenarnya.

“Saya tidak mengatakan dia harus mencari transfer, tapi apakah dia - jika ada tawaran besar untuknya - akan mempertimbangkannya? Apakah West Ham akan mempertimbangkan tawaran itu untuknya? Dia pemain berbakat. Sangat sulit menilai apakah pemain itu ingin naik level di Premier League - yang mungkin berarti sedikit kurang waktu bermain. Di West Ham, dia dijamin akan menjadi starter setiap minggu jika dia fit, saya tidak berpikir itu dipertanyakan. Jika Anda pindah ke salah satu dari empat besar, Anda mungkin mengatakan itu bisa dipertanyakan - Anda mungkin tidak akan menjadi starter setiap minggu.

“Kita melihat sedikit hal ini bertahun-tahun yang lalu, situasi yang sama, dengan Matt Le Tissier. Dia tidak ingin meninggalkan Southampton, tetapi ada beberapa tawaran bagus untuknya. Saya pikir Manchester United mungkin salah satunya saat itu. Dia merasa nyaman di tempatnya dan itulah yang dia inginkan. Kita harus menghormati itu.”