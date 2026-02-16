Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Jarrod Bowen akan membuat hati Danny Dyer hancur?! Prediksi transfer yang akan membuat ayah mertua yang fanatik West Ham kecewa
Bowen menikah dengan keluarga Dyer yang sangat menggemari West Ham.
Bowen, yang menjabat sebagai kapten tim di London Stadium, terikat kontrak hingga musim panas 2030. Kini ia memiliki ikatan keluarga dengan The Hammers selain ikatan profesionalnya, setelah menikah dengan keluarga Dyer.
Memutuskan hubungan tersebut akan sulit, baik secara olahraga maupun emosional, dengan istri Bowen, Dani, yang pernah menjadi kontestan Love Island, enggan pindah dari akar-akar East End-nya. Dia sebelumnya mengakui bahwa perpindahan Jarrod akan menjadi mimpi buruk terbesarnya.
Namun, kesulitan West Ham pada musim 2025-26 menimbulkan pertanyaan serius tentang berapa lama Bowen akan tetap berada di lingkungan saat ini. Jika mereka terdegradasi, maka diharapkan pemain yang menjadi calon timnas Inggris untuk Piala Dunia itu pasti akan meninggalkan klub.
- Getty/Instagram
Apakah Bowen bisa pindah ke tim Premier League lain?
Ketika ditanya apakah Bowen bisa bertentangan dengan keinginan ayah mertuanya dengan bergabung ke tim lain di kasta tertinggi Liga Inggris, mantan bintang West Ham United, Zamora - yang berbicara atas nama Casino Groups - mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir begitu. Mereka sekarang dalam kondisi baik, mulai menemukan bentuk permainan mereka, dan mungkin bisa lepas dari situasi itu. Jika mereka terdegradasi, dia akan pergi.
“Ada lagi yang menurut saya tidak akan kekurangan pilihan - dan klub-klub bagus pula. Ini akan menarik. Saya tahu dia mencintai klub itu, tapi Anda harus bermain di Liga Premier. Itu prioritas utama.
“Dia akan berpikir ‘prioritas saya sekarang adalah Piala Dunia, apakah saya bisa masuk skuad itu, apakah saya bisa menjaga West Ham di Premier League, dan setelah itu kita lihat’. Saya tidak berpikir West Ham akan keberatan jika dia ingin pergi dan mencoba mengembangkan kariernya di tempat lain.”
Ketika ditanya apakah ini kasus ‘sekarang atau tidak sama sekali’ bagi Bowen, karena menolak pindah pada usia 29 tahun akan membuatnya tetap di West Ham hingga usia 30-an, Zamora menambahkan: “Itu akan membuat mertuanya senang!”
Keluarga Hammers keluar akan menjadi mimpi buruk terburuk bagi keluarga Dyers.
Seorang sumber sebelumnya telah mengungkapkan kepada Heat tentang keputusasaan Dyer agar Bowen tetap menjadi pemimpin di lapangan di London Timur: “Mereka selalu bercanda bahwa Danny lebih memilih Jarrod selingkuh dengan putrinya daripada meninggalkan West Ham. Tentu saja, dia memahami Jarrod mungkin harus pergi demi karirnya – dia hanya berdoa agar tim membalikkan keadaan dan Jarrod memberi West Ham satu kesempatan terakhir.”
Mantan pemain West Ham lainnya, bek kiri internasional Inggris Nigel Winterburn, sebelumnya telah mengatakan kepada GOAL tentang keputusan besar yang dihadapi Bowen – dengan situasinya dibandingkan dengan yang pernah dihadapi legenda Premier League itu di Southampton: “Bagi saya, sepak bola tentang ambisi. Terkadang, sebagai pemain, Anda bisa berada di klub yang tepat, pada waktu yang tepat, dan mereka bisa sukses. Dengan Bowen, sulit untuk mengetahui apa pikiran sebenarnya.
“Saya tidak mengatakan dia harus mencari transfer, tapi apakah dia - jika ada tawaran besar untuknya - akan mempertimbangkannya? Apakah West Ham akan mempertimbangkan tawaran itu untuknya? Dia pemain berbakat. Sangat sulit menilai apakah pemain itu ingin naik level di Premier League - yang mungkin berarti sedikit kurang waktu bermain. Di West Ham, dia dijamin akan menjadi starter setiap minggu jika dia fit, saya tidak berpikir itu dipertanyakan. Jika Anda pindah ke salah satu dari empat besar, Anda mungkin mengatakan itu bisa dipertanyakan - Anda mungkin tidak akan menjadi starter setiap minggu.
“Kita melihat sedikit hal ini bertahun-tahun yang lalu, situasi yang sama, dengan Matt Le Tissier. Dia tidak ingin meninggalkan Southampton, tetapi ada beberapa tawaran bagus untuknya. Saya pikir Manchester United mungkin salah satunya saat itu. Dia merasa nyaman di tempatnya dan itulah yang dia inginkan. Kita harus menghormati itu.”
- AFP
Bisakah West Ham mempertahankan status mereka di Premier League?
Bowen telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi West Ham dalam dua musim terakhir, mencetak 34 gol dalam dua musim tersebut. Ia telah mencetak gol sebanyak delapan kali musim ini, dengan kontribusinya memberikan harapan bagi The Hammers untuk menghindari degradasi ke Liga Premier. Mereka masih harus mengejar selisih lima poin untuk keluar dari zona degradasi, dengan 12 pertandingan tersisa.
Iklan