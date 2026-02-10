(C)Getty Images
"Jangan Sombong!" - Michael Carrick Beri Peringatan Keras Buat Pemain Manchester United
Momentum kebangkitan Manchester United
Manajer interim Manchester United Michael Carrick secara terbuka memberikan peringatan tegas kepada skuadnya di tengah tren positif yang tengah menyelimuti Old Trafford. Carrick menekankan bahwa keberhasilan meraih hasil apik belakangan ini bukanlah alasan bagi para pemain untuk merasa cepat puas atau kehilangan kewaspadaan dalam persaingan liga.
Rentetan hasil impresif ini dimulai saat Setan Merah berhasil menumbangkan rival sekota Manchester City dengan skor meyakinkan 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan tersebut menjadi titik balik penting yang membangkitkan moral bertanding tim setelah periode transisi kepemimpinan yang cukup menantang.
Tren kemenangan tersebut berlanjut hingga akhir pekan lalu saat United sukses membungkam Tottenham dengan skor identik 2-0. Hasil ini memastikan Manchester United mengamankan empat kemenangan beruntun di ajang Liga Primer, sebuah pencapaian yang menandakan bahwa tim sedang berada dalam performa terbaik mereka musim ini.
Menjaga standar tinggi
Carrick menyadari sepenuhnya bahwa kemenangan beruntun memiliki dampak ganda terhadap psikologi pemain; di satu sisi memberikan kepercayaan diri, namun di sisi lain berisiko memunculkan rasa jemawa. Ia mengingatkan bahwa atmosfer positif di dalam ruang ganti harus disalurkan menjadi energi kerja keras, bukan sekadar perayaan yang berlebihan.
Tantangan terbesar bagi tim besar seperti Manchester United adalah mempertahankan level konsistensi di liga yang sangat kompetitif. Carrick menilai bahwa setiap pertandingan di Liga Primer memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, sehingga menganggap remeh lawan berdasarkan performa masa lalu adalah kesalahan fatal yang harus dihindari.
Fokus menjadi kata kunci dalam filosofi kepelatihan singkat Carrick saat ini. Dengan persiapan yang matang dan sikap rendah hati, ia yakin timnya bisa terus melaju. Baginya, setiap kemenangan hanyalah pijakan untuk menghadapi tantangan berikutnya yang jauh lebih berat, bukan akhir dari sebuah pencapaian.
"Tetap bekerja keras!"
"Anda tentu merasa senang ketika meraih kemenangan karena itulah alasan utama mengapa kami berkompetisi di level ini. Namun, saat Anda mulai mempersiapkan diri untuk laga berikutnya, Anda harus segera kembali fokus dan berusaha keras untuk memenangkan pertandingan tersebut," ungkap Carrick dalam konferensi persnya.
"Memang benar bahwa kemenangan membuat Anda merasa berada dalam kondisi yang bagus, tetapi tantangan sebenarnya adalah tetap bekerja keras. Anda tidak bisa berasumsi bahwa laga selanjutnya akan berjalan mudah."
"Saat bertanding, Anda harus membiarkan diri merasakan gelombang emosi yang ada, karena jika tidak, sepakbola akan terasa membosankan dan kehilangan maknanya bagi para profesional. Sejauh ini para pemain mengatasi situasi dengan sangat baik. Mereka merayakan kemenangan sewajarnya, namun keesokan harinya mereka sudah kembali fokus penuh di sesi latihan."
Apa selanjutnya?
Ujian konsistensi berikutnya bagi Manchester United akan tersaji pada pertandingan merlawan West Ham di London Stadium, Rabu (11/2) dini hari WIB. Carrick dan skuadnya akan berupaya untuk meraih kemenangan dan mempertahankan posisi di klasemen demi mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan.
