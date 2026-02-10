"Jangan Sombong!" - Michael Carrick Beri Peringatan Keras Buat Pemain Manchester United

Manajer interim Manchester United Michael Carrick secara terbuka memberikan peringatan tegas kepada skuadnya di tengah tren positif yang tengah menyelimuti Old Trafford. Carrick menekankan bahwa keberhasilan meraih hasil apik belakangan ini bukanlah alasan bagi para pemain untuk merasa cepat puas atau kehilangan kewaspadaan dalam persaingan liga.

Rentetan hasil impresif ini dimulai saat Setan Merah berhasil menumbangkan rival sekota Manchester City dengan skor meyakinkan 2-0 di kandang sendiri. Kemenangan tersebut menjadi titik balik penting yang membangkitkan moral bertanding tim setelah periode transisi kepemimpinan yang cukup menantang.

Tren kemenangan tersebut berlanjut hingga akhir pekan lalu saat United sukses membungkam Tottenham dengan skor identik 2-0. Hasil ini memastikan Manchester United mengamankan empat kemenangan beruntun di ajang Liga Primer, sebuah pencapaian yang menandakan bahwa tim sedang berada dalam performa terbaik mereka musim ini.