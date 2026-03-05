AFP
Jangan lihat sekarang, Chelsea! Ousmane Dembele 'kembali ke PSG' tepat waktu untuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan The Blues setelah absen lama karena cedera
Biaya dari sebuah taruhan: Cedera yang dialami Dembele
Pemain sayap berusia 28 tahun itu telah absen sejak pertengahan Februari akibat serangkaian cedera yang mengganggu. Dembele terpaksa ditarik keluar pada menit ke-27 selama leg pertama babak playoff Liga Champions PSG melawan Monaco di Stade Louis-II. Meskipun ia ditarik keluar lebih awal, tim Paris berhasil meraih kemenangan 3-2 pada malam itu dan akhirnya lolos dengan agregat 5-4. Meskipun membawa cedera ringan ke pertandingan tersebut, keputusan staf teknis untuk memainkannya kembali berbalik menjadi bumerang ketika ia mengalami cedera yang lebih serius, yang membuatnya absen selama beberapa minggu.
Dorongan yang tepat waktu bagi Luis Enrique
Menurut Le Parisien, pemain internasional Prancis tersebut kini siap kembali ke lapangan. PSG akan menghadapi Monaco untuk ketiga kalinya dalam sebulan pada Jumat malam di Parc des Princes. Dembele telah berlatih dengan intensitas penuh bersama tim dan diantisipasi akan tampil dalam laga Ligue 1 ini saat ia berusaha mengembalikan ketajaman bermainnya.
Waktu yang tepat bagi Luis Enrique, karena PSG berusaha memperkuat keunggulan empat poin mereka atas Lens yang berada di posisi kedua di puncak klasemen Ligue 1. Dembele, yang menjadi sosok kunci dengan 11 gol di semua kompetisi musim ini, kini berpeluang kembali bermain melawan Monaco yang berada di posisi ketujuh pada Jumat ini dan menghadapi Chelsea pekan depan.
Chelsea dalam keadaan siaga tinggi
Waktu pemulihan ini sangat mengkhawatirkan bagi Chelsea asuhan Liam Rosenior. The Blues dijadwalkan menghadapi raksasa Ligue 1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada 11 Maret. Kemampuan Dembele untuk mengubah jalannya pertandingan dengan kecepatan ledak dan dribbling yang tak terduga menjadikannya mimpi buruk bagi barisan pertahanan mana pun, dan kembalinya dia melengkapi unit serangan yang menakutkan.
Para bek Chelsea kini harus menyesuaikan strategi taktis mereka untuk mengantisipasi kehadiran pemain Prancis tersebut. Meskipun klub London Barat ini telah menunjukkan ketahanan pertahanan di kompetisi domestik, menghadapi Dembele yang segar bugar di bawah sorotan lampu di Paris merupakan prospek yang menakutkan.
Uji coba terakhir sebelum pertandingan melawan The Blues
Pertandingan malam Jumat melawan Monaco menjadi uji coba yang sempurna. Jika Dembele dapat melewati pertandingan domestik tanpa masalah, dia hampir pasti akan memimpin lini serang melawan Chelsea. The Blues berharap dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan besar Eropa saat mereka menghadapi Wrexham di putaran kelima Piala FA akhir pekan ini.
