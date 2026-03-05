Jangan lihat sekarang, Chelsea! Ousmane Dembele 'kembali ke PSG' tepat waktu untuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan The Blues setelah absen lama karena cedera

Menurut Le Parisien, pemain internasional Prancis tersebut kini siap kembali ke lapangan. PSG akan menghadapi Monaco untuk ketiga kalinya dalam sebulan pada Jumat malam di Parc des Princes. Dembele telah berlatih dengan intensitas penuh bersama tim dan diantisipasi akan tampil dalam laga Ligue 1 ini saat ia berusaha mengembalikan ketajaman bermainnya.

Waktu yang tepat bagi Luis Enrique, karena PSG berusaha memperkuat keunggulan empat poin mereka atas Lens yang berada di posisi kedua di puncak klasemen Ligue 1. Dembele, yang menjadi sosok kunci dengan 11 gol di semua kompetisi musim ini, kini berpeluang kembali bermain melawan Monaco yang berada di posisi ketujuh pada Jumat ini dan menghadapi Chelsea pekan depan.