Jangan Khawatir, Arsenal - Manchester City Tidak Siap Untuk Bangkit & Merebut Gelar Seperti Biasanya

Penampilan City di babak kedua yang lesu dalam hasil imbang 2-2 melawan Tottenham menunjukkan mengapa memenangkan gelar musim ini kemungkinan akan terlalu sulit bagi mereka. Tim asuhan Guardiola menghancurkan Spurs yang tampak lemah selama 45 menit pertama, tetapi alih-alih mengakhiri pertandingan, mereka membiarkan diri mereka lengah, kebobolan dua kali di babak kedua.

Mereka merasa dirugikan karena gol pertama Dominic Solanke tidak dianulir setelah pelanggaran terhadap Marc Guehi, tetapi reaksi Guardiola, dan khususnya Rodri, yang mengatakan itu adalah bukti bahwa "mereka tidak ingin kami menang", adalah tanda bahwa mereka mulai kehilangan kendali.

Meskipun kekalahan dramatis Arsenal dari Manchester United pekan lalu membuat banyak orang mempertanyakan apakah Meriam London memiliki kemampuan untuk memenangkan gelar, mereka merespons dengan kemenangan telak di Leeds, sebelum menerima bantuan tak terduga dalam upaya mereka untuk memenangkan gelar pertama dalam 22 tahun dari tetangga mereka di London utara yang dibenci. Tetapi City memainkan peran mereka dalam kejatuhan mereka sendiri, dan upaya mereka untuk meraih gelar semakin memburuk dengan cepat.