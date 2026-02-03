Goal.com
Live
Man City Arsenal no threat gfxGetty/GOAL
Richard Martin dan Yosua Arya

Jangan Khawatir, Arsenal - Manchester City Tidak Siap Untuk Bangkit & Merebut Gelar Seperti Biasanya

Dengan Arsenal yang melaju kencang dalam perebutan gelar Liga Primer sejak awal sementara Manchester City tersandung, satu-satunya hal yang bisa diandalkan tim Pep Guardiola adalah kemampuan mereka untuk menyelesaikan musim dengan kuat. City memiliki sejarah luar biasa dalam mengejar rival mereka di saat-saat paling penting dengan melakukan apa yang menjadi ciri khas mereka, yaitu rentetan kemenangan tanpa henti. Tetapi satu bulan memasuki tahun 2026, hanya sedikit bukti bahwa hal itu akan terjadi kali ini.

Penampilan City di babak kedua yang lesu dalam hasil imbang 2-2 melawan Tottenham menunjukkan mengapa memenangkan gelar musim ini kemungkinan akan terlalu sulit bagi mereka. Tim asuhan Guardiola menghancurkan Spurs yang tampak lemah selama 45 menit pertama, tetapi alih-alih mengakhiri pertandingan, mereka membiarkan diri mereka lengah, kebobolan dua kali di babak kedua.

Mereka merasa dirugikan karena gol pertama Dominic Solanke tidak dianulir setelah pelanggaran terhadap Marc Guehi, tetapi reaksi Guardiola, dan khususnya Rodri, yang mengatakan itu adalah bukti bahwa "mereka tidak ingin kami menang", adalah tanda bahwa mereka mulai kehilangan kendali.

Meskipun kekalahan dramatis Arsenal dari Manchester United pekan lalu membuat banyak orang mempertanyakan apakah Meriam London memiliki kemampuan untuk memenangkan gelar, mereka merespons dengan kemenangan telak di Leeds, sebelum menerima bantuan tak terduga dalam upaya mereka untuk memenangkan gelar pertama dalam 22 tahun dari tetangga mereka di London utara yang dibenci. Tetapi City memainkan peran mereka dalam kejatuhan mereka sendiri, dan upaya mereka untuk meraih gelar semakin memburuk dengan cepat.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Selalu tampil lebih kuat di akhir musim...

    Kemampuan City untuk meraih serangkaian kemenangan di paruh kedua musim telah menjadi faktor besar dalam keberhasilan mereka meraih enam dari delapan gelar Liga Primer terakhir. Tim asuhan Guardiola telah mengumpulkan lebih banyak poin di paruh kedua musim dalam lima dari tujuh tahun terakhir, sementara pada salah satu dari dua kesempatan mereka tidak lebih kuat di paruh kedua musim, yaitu pada musim 2022/23, mereka sedikit mengendur setelah memenangkan gelar dengan tiga pertandingan tersisa.

    Meriam London sangat memahami hal ini, karena City menyalip mereka di musim 2022/23 berkat kemenangan beruntun tim Guardiola dalam 12 pertandingan, yang memperkecil selisih poin menjadi delapan poin. Sementara itu, di musim 2023/24, City mengejar ketertinggalan Arsenal dengan performa yang sama tanpa ampun, memenangkan 16 dari 19 pertandingan dan tetap tak terkalahkan untuk mengumpulkan 51 poin.

    Liverpool juga sangat memahami kebangkitan legendaris City setelah pergantian tahun. Pada musim 2018/19, pasukan Guardiola berada di posisi ketiga pada pertengahan musim, tetapi mereka kemudian berhasil mengumpulkan 54 poin dari kemungkinan 57 poin, mengalahkan tim asuhan Jurgen Klopp dalam perebutan gelar juara dengan selisih satu poin.

    • Iklan
  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ... tapi tidak tahun ini

    Hal serupa terjadi pada musim 2021/22, ketika City mengumpulkan 46 poin di paruh kedua musim untuk sekali lagi finis di puncak klasemen. Di paruh kedua musim 2020/21, musim pertama dari siklus pemecahan rekor empat gelar berturut-turut, mereka mengumpulkan 45 poin.

    "Memang benar bahwa tim kami selalu jauh lebih baik di paruh kedua musim daripada paruh pertama, dan mudah-mudahan itu terjadi lagi musim ini," kata Bernardo Silva pada bulan Desember. Tetapi para pemain saat ini tidak mengikuti jejak para pendahulu mereka.

    Pada tahun 2026, City hanya mengumpulkan tujuh poin dari total 18 poin yang mungkin diraih. Mereka hanya berhasil memenangkan satu pertandingan, dan itu pun melawan Wolves, salah satu tim terlemah dalam sejarah liga.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Masalah di babak kedua

    Yang menjadi perhatian khusus adalah penampilan buruk City di babak kedua. Kehancuran di Tottenham Hotspur Stadium, tempat City berulang kali kesulitan, bukanlah pengecualian. Mereka telah kehilangan sembilan poin di babak kedua dari enam pertandingan liga mereka di tahun 2026, mencetak nol gol sementara kebobolan enam kali.

    Yang pasti membuat Guardiola marah adalah timnya telah menunjukkan beberapa penampilan bagus di babak pertama. Mereka benar-benar dominan melawan Chelsea tetapi mengendurkan permainan setelah jeda, dan gol penyeimbang Enzo Fernandez di menit-menit terakhir terjadi setelah gelombang tekanan dari Chelsea.

    Mereka kemudian mengendalikan permainan melawan Tottenham hingga Gary Neville membandingkan pertandingan tersebut dengan Soccer Aid dan mengatakan suasananya "sedatar pancake" selama komentarnya untuk Sky Sports.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Masalah besar"

    Namun, begitu Tottenham tampil lebih kuat di babak kedua, dibantu oleh masuknya Pape Matar Sarr yang memperkuat lini tengah mereka, City tidak mampu mengatasinya. Guardiola pun tidak bereaksi, dan malah menunggu hingga menit ke-69 untuk melakukan pergantian pemain pertamanya, dan itu pun hanya karena Rayan Cherki mengalami cedera ringan, bukan karena alasan taktis.

    Guardiola memang memasukkan Nico Gonzalez untuk mencoba menambah kekuatan di lini tengah, tetapi Spurs-lah yang tampil lebih kuat di akhir pertandingan dan bisa saja memenangkan pertandingan jika bukan karena dua penyelamatan gemilang dari Gianluigi Donnarumma yang menggagalkan peluang Wilson Odobert dan Xavi Simons.

    "Mereka tidak memiliki insting membunuh," kata Neville. "Mereka kesulitan ketika tim lawan memberi tekanan, dengan pressing tinggi, penguasaan bola, dan umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Mereka tidak mampu menghadapinya dan tidak tahan terhadap tekanan tersebut. Mereka tidak memiliki bek tengah yang dominan. Mereka hanya pemain kelas dua dan membiarkan tim lawan bangkit kembali dalam pertandingan, ini akan menyebabkan masalah besar."

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    "Tidak seperti mereka"

    "City kehilangan momentum dan kendali," kata mantan gelandang Tottenham Danny Murphy di BBC. "Saya rasa City tidak kehilangan arah karena Spurs tiba-tiba memiliki kualitas lebih tinggi daripada mereka - lebih karena Tottenham lebih menginginkan kemenangan di babak kedua. Itu menjadi kekhawatiran bagi Pep Guardiola, terutama karena timnya berusaha menekan pemimpin klasemen Arsenal."

    "Di babak pertama, saya melihat City bermain seperti tim yang mencoba mengejar Arsenal - tim yang memiliki misi, mengatakan, 'kami akan mengejar kalian'. Sebagian dari penurunan performa mereka di babak kedua disebabkan oleh kesalahan sendiri - kehilangan bola, tidak memenangkan duel atau perebutan bola kedua. Itu sangat tidak seperti mereka, karena kita terbiasa melihat mereka mengelola pertandingan dengan sangat baik."

    Guardiola tetap optimis setelah pertandingan dan menepis anggapan bahwa timnya akan tersingkir dari perebutan gelar: "Jadi, Anda mengatakan kepada saya bahwa kami akan berhenti di Liga Primer? Kami masih memiliki 14 pertandingan lagi. Selama peluang masih ada, harapan akan selalu ada."

    Baik City maupun Arsenal memiliki tempat di final Piala Liga untuk diperebutkan sebelum akhir pekan penting lainnya dalam perebutan gelar. Pada akhir pekan, Arsenal menjamu Sunderland yang belum pernah menang dalam tujuh pertandingan tandang terakhir mereka, yang berarti City bisa tertinggal sembilan poin saat mereka memulai pertandingan di Liverpool. Tim asuhan Guardiola memiliki rekor yang bahkan lebih buruk di Anfield daripada di Tottenham, hanya menang sekali dalam sepuluh kunjungan terakhir mereka, dengan satu-satunya kemenangan itu terjadi ketika stadion kosong selama musim 2020/21 yang terdampak Covid-19.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Mencari jati diri

    Meskipun City memperkuat diri dengan mendatangkan Guehi dan Antoine Semenyo pada bulan Januari, Arsenal tampaknya memiliki skuad yang lebih kuat untuk sisa musim ini. Mereka mungkin kehilangan Mikel Merino untuk waktu yang tidak ditentukan dan ada kekhawatiran baru seputar Bukayo Saka setelah ia mengalami cedera saat pemanasan di Leeds, tetapi saat ini mereka hanya memiliki tiga pemain yang cedera dibandingkan dengan enam pemain City, termasuk tiga bek tengah utama mereka, Ruben Dias, John Stones dan Josko Gvardiol.

    "Arsenal mampu menahan tekanan," tambah Neville. "Tim City saat ini, di lini tengah dan pertahanan, mereka tidak memiliki tulang punggung yang kokoh yang dapat memenangkan gelar. Mereka mengecewakan Anda, berulang kali. Ada banyak pencarian jati diri bagi City dan Pep Guardiola. Mereka terlihat jauh tertinggal."

    Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi pada tahap musim ini, Anda mengharapkan City untuk menemukan ritme permainan mereka dan memulai salah satu rentetan kemenangan mereka yang terkenal. Tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun sejarah memiliki bobot yang besar dalam perebutan gelar, Arsenal memiliki keunggulan berdasarkan bukti saat ini.

Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0