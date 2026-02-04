Getty Images Sport
“Jangan Keluar Seperti Itu!” – Paul Merson Hujat Pemain Chelsea Yang Menangis Usai Dihajar Arsenal
Chelsea tumbang di tangan Arsenal
Chelsea tertinggal 2-0 di leg pertama semi-final melawan Arsenal, tetapi dua gol Alejandro Garnacho membantu The Blues hanya kalah tipis dengan skor 3-2 dan memberi harapan untuk leg kedua.
Namun, meskipun tim asuhan Rosenior tampil solid di sebagian besar laga leg kedua, mereka kesulitan menciptakan banyak peluang di sepertiga akhir lapangan. Kiper Meriam London Kepa Arrizabalaga hanya melakukan dua penyelamatan mudah sepanjang pertandingan dan pukulan telak datang di menit ke-97 ketika Kai Havertz mencetak satu-satunya gol malam itu untuk membuat skor agregat menjadi 4-2 untuk Arsenal.
Cara kekalahan mereka membuat frustrasi beberapa penggemar Chelsea, karena tim tamu hanya mampu mencetak 0,68 gol yang diharapkan (xG) di Emirates Stadium. Mantan bintang Arsenal Merson juga kecewa, mengaku merasa "mati rasa" dan "terkejut" karena penampilan Chelsea.
"Chelsea tidak pernah menyerang Arsenal"
Beberapa pemain Chelsea tampak sangat terpukul dengan kekalahan tersebut, termasuk Wesley Fofana, yang tampak menangis ketika difoto oleh kamera setelah pertandingan usai.
Berbicara di Sky Sports, Merson berkata: "Saya mati rasa, saya tercengang. Saya tidak percaya apa yang baru saja saya saksikan. Jujur, saya tidak percaya apa yang baru saja saya saksikan."
"Para penggemar Arsenal dan para pemain itu sendiri...ini adalah Chelsea Football Club. Mereka memiliki pemain sepakbola internasional, seorang pemenang Piala Dunia. Mereka memiliki pemain di seluruh dunia...ini bukan tim empat atau lima terbawah, mereka baru saja datang ke sini...mereka seharusnya menangis karena mereka tidak pernah berjuang."
"Saya kehabisan kata-kata, saya tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka tersingkir dengan cara yang sangat mengecewakan di semi-final kompetisi besar. Jika berhasil, itu bagus, tetapi jika tidak berhasil, Anda tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Berjuanglah dan tersingkir dengan gemilang. Jangan tersingkir seperti itu. Saya kehabisan kata-kata."
Rosenior menderita kekalahan kedua sebagai bos Chelsea
Awal karier Rosenior sebagai manajer Chelsea cukup mengesankan, setelah meraih enam kemenangan dari delapan pertandingan pertamanya di Stamford Bridge setelah menggantikan Enzo Maresca. Namun, ia kini mencatatkan kekalahan kedua dalam karier manajerialnya di The Blues dan kekalahan kedua melawan Arsenal setelah tumbang di leg pertama.
Meskipun demikian, tim asal London barat tersebut memiliki serangkaian pertandingan menarik di depan mata saat mereka menargetkan penyelesaian yang kuat di akhir musim. Mereka akan mengunjungi Wolves yang sedang kesulitan akhir pekan ini sebelum menjamu Leeds United dan kemudian mengunjungi Hull City di Piala FA.
Setelah bentrok dengan Burnley, Rosenior akan mendapatkan kesempatan lain untuk mengalahkan Mikel Arteta ketika Chelsea bertemu Arsenal untuk keempat kalinya musim ini dan yang kedua di Liga Primer pada awal Maret.
- Getty Images Sport
Arsenal menunggu Man City/Newcastle di final
Meskipun ini merupakan kekecewaan bagi Chelsea, Arsenal berada di alam mimpi saat mereka mengincar musim 2025/26 yang bersejarah dan penuh dengan trofi.
Setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Apakah saya menikmatinya? Sangat - terutama di akhir pertandingan. Kami tahu ini akan menjadi pertarungan sengit. Ketahanan itu, kejelasan untuk memahami jenis permainan apa yang harus kami mainkan... kami melakukannya dengan sangat baik."
"Ada atmosfer istimewa di dalam stadion kami. Itu membuat perbedaan besar. Kami telah menunggu beberapa tahun untuk berada di posisi ini dan kami pasti akan menikmatinya [final]."
Arteta dan skuad Arsenal sekarang akan menunggu pemenang semi-final kedua antara Manchester City dan Newcastle United. Tim asuhan Pep Guardiola memiliki keunggulan besar setelah kemenangan 2-0 di St James' Park pada pertengahan Januari dan berharap untuk menyelesaikan tugasnya di leg kedua. Final Piala Liga kemudian dijadwalkan akan dimainkan pada akhir bulan Maret.
Iklan