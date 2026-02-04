“Jangan Keluar Seperti Itu!” – Paul Merson Hujat Pemain Chelsea Yang Menangis Usai Dihajar Arsenal

Beberapa pemain Chelsea tampak sangat terpukul dengan kekalahan tersebut, termasuk Wesley Fofana, yang tampak menangis ketika difoto oleh kamera setelah pertandingan usai.

Berbicara di Sky Sports, Merson berkata: "Saya mati rasa, saya tercengang. Saya tidak percaya apa yang baru saja saya saksikan. Jujur, saya tidak percaya apa yang baru saja saya saksikan."

"Para penggemar Arsenal dan para pemain itu sendiri...ini adalah Chelsea Football Club. Mereka memiliki pemain sepakbola internasional, seorang pemenang Piala Dunia. Mereka memiliki pemain di seluruh dunia...ini bukan tim empat atau lima terbawah, mereka baru saja datang ke sini...mereka seharusnya menangis karena mereka tidak pernah berjuang."

"Saya kehabisan kata-kata, saya tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka tersingkir dengan cara yang sangat mengecewakan di semi-final kompetisi besar. Jika berhasil, itu bagus, tetapi jika tidak berhasil, Anda tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Berjuanglah dan tersingkir dengan gemilang. Jangan tersingkir seperti itu. Saya kehabisan kata-kata."