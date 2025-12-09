Getty/GOAL
"Jangan Gabung Barcelona!" - Bintang Manchester United Bruno Fernandes Disebut Tidak Cocok Main Bareng Lamine Yamal
Kapan kontrak Bruno di Man United berakhir?
Fernandes tetap menjadi sosok yang mengesankan di Old Trafford, dengan tiga kontribusi gol lainnya yang dicetak dalam kemenangan 4-1 atas Wolves. Namun, ia berusia 31 tahun dan kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2027 - dengan United memiliki opsi perpanjangan 12 bulan lagi.
Ada dugaan bahwa tawaran yang tepat dapat membuat meninggalkan Manchester setelah Piala Dunia 2026 mendatang - saat ia akan mengejar kejayaan dunia bersama Cristiano Ronaldo. Fernandes tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan mencari awal yang baru.
Tim-tim Saudi Pro League dianggap memimpin perburuan, mengingat kekayaan yang ditawarkan di Timur Tengah, tetapi tantangan baru di Eropa mungkin masih akan ditemukan. Barcelona,
yang pernah memboyong Ilkay Gundogan dari Manchester City, disebut-sebut sebagai salah satu dari banyak peminat sang playmaker.
- Getty
Fernandes diperingatkan agar tidak pindah ke Barcelona
Mendes, yang berbicara kepada Boyle Sports mengatakan soal rumor transfer Fernandes ke Camp Nou, mengatakan: “Saya tidak tahu, itu terserah dia, tapi saya pikir Bruno saat ini adalah sosok kunci bagi Manchester United, kan? Jadi apa lagi yang Anda inginkan? Sebagai pemain di tim seperti United, jika Anda adalah pemain utama, mengapa Anda pindah hanya untuk tantangan baru atau babak baru dalam karier Anda? Wajar saja, itu bisa dimengerti."
“Tapi, di Barcelona dia tidak akan memiliki apa yang dimilikinya di United saat ini. Di Barcelona dia bisa menjadi pemain top, tentu saja, 100 persen. Tapi di Barcelona mereka punya Pedri, mereka punya pemain seperti Raphinha dan Lamine Yamal. Bruno tidak akan menjadi nama teratas di Barcelona. Dan di United, saya pikir Bruno adalah orangnya. Dia mungkin siap untuk tantangan baru, tapi apa lagi yang bisa Anda minta jika Anda adalah pemain utama di United."
"Bruno Fernandes membutuhkan trofi Liga Primer untuk menjadi salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Bruno Fernandes telah tampil luar biasa selama tiga atau empat musim terakhir. Tapi Anda hanya membutuhkan trofi Liga Primer, itu akan menempatkannya di antara pemain terhebat sepanjang masa di liga.”
Siapa yang akan direkrut Man United?
Dengan pertanyaan yang diajukan tentang masa depan Fernandes, dan Casemiro yang tampaknya siap meninggalkan Old Trafford pada tahun 2026, Mendes – yang pernah bermain untuk Portsmouth dan Tottenham – menambahkan tentang siapa yang bisa direkrut United untuk mengisi ruang mesin lini tengah mereka: “Joao Palhinha adalah tipikal pemain nomor enam Liga Primer, gelandang bertahan yang selalu menyapu bersih semua pemain di depan para pemain bertahan. [Tetapi] ika Anda menjadi tim yang banyak menguasai bola, dari sudut pandang saya, dia akan sedikit tidak menonjol."
“Para pemain di sekitarnya akan lebih bersinar daripada dia karena, seperti yang Anda katakan, dia hanya merebut bola, mengopernya, menekel bola, dan mengopernya. Dia fantastis dalam peran itu. Dia fantastis di Fulham. Di Bayern Munich, ketika Anda mencatatkan 70 persen atau 60 persen penguasaan bola di sebagian besar pertandingan, maka Anda tidak perlu melakukan pekerjaan seperti itu, karena biasanya tim bermain serangan balik atau tidak memiliki penguasaan bola seperti itu melawan Anda, kekuatannya sedikit terlupakan."
“Dia lebih banyak menguasai bola dan dia perlu lebih terlibat dalam permainan, dan sejujurnya, itu bukan kekuatan utamanya. Jadi mungkin itulah mengapa dia kesulitan di Bayern dan Spurs saat ini. Saya suka apa yang saya lihat darinya di beberapa pertandingan tahun ini, tetapi itu berbeda dari Fulham. Palhinha di Man Utd? Yah, kenapa tidak? Tapi sejujurnya, saya pikir Manuel Ugarte kurang lebih tipe pemain yang sama dengan Palhinha. Palhinha adalah pilihan jika mereka ingin menggantikannya. Tapi kenapa tidak? Kami tidak yakin apa yang akan terjadi pada Casemiro, jadi saya pikir itu bisa berhasil.”
- Getty Images Sport
Mungkinkah Palhinha datang saat Fernandes pergi?
Palhinha saat ini sedang menjalani masa pinjaman selama satu musim di Tottenham dari juara Bundesliga Bayern. Die Roten berpotensi melepasnya secara permanen musim panas mendatang, dan Setan Merah bisa mengambil peluang untuk merekrutnya - meski di satu sisi mereka juga harus bekerja terkait situasi Fernandes di klub.
Iklan