"Jangan Gabung Barcelona!" - Bintang Manchester United Bruno Fernandes Disebut Tidak Cocok Main Bareng Lamine Yamal

Dengan pertanyaan yang diajukan tentang masa depan Fernandes, dan Casemiro yang tampaknya siap meninggalkan Old Trafford pada tahun 2026, Mendes – yang pernah bermain untuk Portsmouth dan Tottenham – menambahkan tentang siapa yang bisa direkrut United untuk mengisi ruang mesin lini tengah mereka: “Joao Palhinha adalah tipikal pemain nomor enam Liga Primer, gelandang bertahan yang selalu menyapu bersih semua pemain di depan para pemain bertahan. [Tetapi] ika Anda menjadi tim yang banyak menguasai bola, dari sudut pandang saya, dia akan sedikit tidak menonjol."

“Para pemain di sekitarnya akan lebih bersinar daripada dia karena, seperti yang Anda katakan, dia hanya merebut bola, mengopernya, menekel bola, dan mengopernya. Dia fantastis dalam peran itu. Dia fantastis di Fulham. Di Bayern Munich, ketika Anda mencatatkan 70 persen atau 60 persen penguasaan bola di sebagian besar pertandingan, maka Anda tidak perlu melakukan pekerjaan seperti itu, karena biasanya tim bermain serangan balik atau tidak memiliki penguasaan bola seperti itu melawan Anda, kekuatannya sedikit terlupakan."

“Dia lebih banyak menguasai bola dan dia perlu lebih terlibat dalam permainan, dan sejujurnya, itu bukan kekuatan utamanya. Jadi mungkin itulah mengapa dia kesulitan di Bayern dan Spurs saat ini. Saya suka apa yang saya lihat darinya di beberapa pertandingan tahun ini, tetapi itu berbeda dari Fulham. Palhinha di Man Utd? Yah, kenapa tidak? Tapi sejujurnya, saya pikir Manuel Ugarte kurang lebih tipe pemain yang sama dengan Palhinha. Palhinha adalah pilihan jika mereka ingin menggantikannya. Tapi kenapa tidak? Kami tidak yakin apa yang akan terjadi pada Casemiro, jadi saya pikir itu bisa berhasil.”