Getty
"Jangan Baper!" - Darren Fletcher Desak Pemain Manchester United Untuk 'Terima' Kritik Pedas Dari Legenda Klub
Kritik tanpa henti
Neville mengadakan wawancara yang menarik dengan Amorim ketika pelatih asal Portugal itu dipekerjakan pada November 2024. Tetapi mantan kapten Setan Merah itu semakin kritis terhadap masa jabatannya karena hasil pertandingan memburuk, yang menyebabkan Amorim pergi dengan persentase kemenangan terburuk dari semua pelatih United di era Liga Primer.
Amorim, yang sebelumnya mengatakan bahwa "Gary Neville mengkritik segalanya", tampaknya menyiratkan bahwa orang-orang di klub terlalu memperhatikan apa yang dikatakan Neville. Pada akhir konferensi persnya setelah hasil imbang 1-1 di Leeds, Amorim berkata: "Jika orang-orang tidak dapat mengatasi Gary Neville dan kritik terhadap segalanya, kita perlu mengubah klub."
Namun Fletcher mengatakan bahwa kritik adalah sesuatu yang harus dihadapi oleh semua pemain United.
- Getty Images Sport
"Pemain harus menghadapi kritik"
Fletcher mengatakan dalam konferensi pers: "Saya hanya bisa merenungkan pengalaman saya sebagai pemain dan itu ada ketika saya masih menjadi pemain. Saya adalah pemain muda, saya harus masuk ke tim di musim di mana kami finis di posisi kedua dan itu seperti akhir dunia dan saya telah mengalaminya. Yang saya ingat adalah, dan saya sangat beruntung, kami memiliki Sir Alex, kami memiliki Roy Keane, kami memiliki pemain berpengalaman di sekitar kami yang melindungi dan membantu kami dan pada dasarnya itu tidak terjadi lagi karena tidak akan pernah ada Sir Alex yang lain."
"Jadi itu sulit tetapi sama di setiap klub tetapi Manchester United adalah klub terbesar di dunia sehingga pengawasan, ekspektasi, standar, itu ada dan itu adalah sesuatu yang harus Anda hadapi. Anda harus belajar untuk menghadapinya, Anda harus mendapatkan bantuan untuk menghadapinya, bagi sebagian orang itu terjadi secara alami, sebagian orang harus meluangkan waktu untuk terbiasa dengannya tetapi tentu saja Anda mencoba dan harus menghadapinya terus-menerus."
"Saya pikir itulah kehidupan seorang pesepakbola, ini dunia modern dan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari para pemain untuk dihadapi dan mereka akan melakukannya, dan terkadang butuh waktu dan terkadang beberapa orang tidak bisa, dan itulah hidup dan begitulah adanya. Jadi menurut saya, itu ada di sana, belajarlah untuk menghadapinya, temukan cara terbaik yang cocok untuk Anda dan rangkul tantangan berada di Manchester United. Bersemangatlah karenanya, tetapi sadarilah bahwa ada banyak sorotan, banyak tekanan, dan banyak kebisingan."
"Mereka adalah orang-orang yang bersemangat"
Meskipun Neville tampaknya lebih sering mengkritik Amorim daripada siapa pun, dia bukanlah satu-satunya mantan pemain United yang menentang pelatih asal Portugal itu. Paul Scholes dan Nicky Butt mengatakan dia mengkhianati prinsip-prinsip menyerang klub, sementara Wayne Rooney juga mengkritiknya habis-habisan. Fletcher, yang mencatatkan 342 penampilan untuk United, mengatakan dia tidak memiliki masalah dengan mantan rekan setimnya yang menyampaikan pendapat mereka.
Ia menambahkan: "Anda tidak bisa meminta mereka untuk bersikap lebih lunak karena mereka adalah orang-orang yang bersemangat dan saya pikir mereka berhak atas pendapat mereka dan mereka benar-benar hebat. Mereka menarik, enak didengar. Saya senang mendengarkan mereka, Anda tahu. Saya bertahun-tahun mendengarkan mereka di ruang ganti dan saya biasa duduk dan mendengarkan mereka dan menyerap semuanya. Saya pikir memenangkan pertandingan sepakbola itu penting. Memenangkan pertandingan, memenangkan trofi, menjalani perjalanan, itulah hidup, itulah sepakbola, terutama di sini. Ini tentang kemenangan. Orang-orang ingin memenangkan pertandingan, orang-orang ingin terhibur, orang-orang memiliki standar tentang apa itu Manchester United dan apa yang diharapkan Manchester United."
"Saya pikir para penggemar, terutama di Old Trafford, sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir jika saya jujur
kepada Anda. Saya pikir ada beberapa momen di sana-sini, tetapi secara umum dukungan yang diberikan para penggemar kepada para pemain, manajer, pemahaman tentang situasi, saya pikir itu bisa jauh lebih buruk di dalam stadion."
"Kebisingan dari luar, dari mantan pemain, sulit untuk dihadapi, tidak mudah karena para pemain itu telah memenangkan segalanya. Mereka memiliki kesuksesan di belakang mereka, mereka memiliki trofi, jadi sulit untuk mengkritik mereka balik karena mereka memiliki medali di atas meja, jadi itu benar-benar sangat sulit. Tapi sekali lagi, itulah yang terjadi ketika menjadi pemain Manchester United. Pahami itu, pelajari bagaimana Anda akan menghadapinya, dan terima tantangannya."
- Getty Images
Fletcher berkonsultasi dengan Ferguson sebelum mengambil alih United untuk sementara
Fletcher telah naik jabatan dari peran biasanya sebagai pelatih U-18 untuk menjadi manajer interim United sementara mereka mencari pengganti Amorim. Ia akan memimpin pertandingan tandang ke Burnley, tetapi masih belum jelas apakah ia akan berada di bangku cadangan di Old Trafford ketika United menghadapi Brighton di Piala FA, karena Setan Merah sedang berbicara dengan Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick tentang mengambil alih tim untuk sementara waktu.
Fletcher juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Sir Alex Ferguson tentang menjadi pelatih sementara dan menerima dukungannya. Dia menjelaskan: "Saya tidak suka membuat keputusan besar atau hal-hal lain tanpa berbicara dengan Sir Alex, dan itu adalah sesuatu yang telah saya lakukan sejak saya berada di klub dan sejak saya meninggalkan klub, dan dalam segala hal yang saya lakukan. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sir Alex, jadi dia mungkin orang pertama yang saya hubungi, jadi saya ingin berbicara dengannya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya, untuk mendapatkan restunya, jujur
saja, saya pikir dia pantas mendapatkan rasa hormat itu."
Iklan