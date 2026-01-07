"Jangan Baper!" - Darren Fletcher Desak Pemain Manchester United Untuk 'Terima' Kritik Pedas Dari Legenda Klub

Fletcher mengatakan dalam konferensi pers: "Saya hanya bisa merenungkan pengalaman saya sebagai pemain dan itu ada ketika saya masih menjadi pemain. Saya adalah pemain muda, saya harus masuk ke tim di musim di mana kami finis di posisi kedua dan itu seperti akhir dunia dan saya telah mengalaminya. Yang saya ingat adalah, dan saya sangat beruntung, kami memiliki Sir Alex, kami memiliki Roy Keane, kami memiliki pemain berpengalaman di sekitar kami yang melindungi dan membantu kami dan pada dasarnya itu tidak terjadi lagi karena tidak akan pernah ada Sir Alex yang lain."

"Jadi itu sulit tetapi sama di setiap klub tetapi Manchester United adalah klub terbesar di dunia sehingga pengawasan, ekspektasi, standar, itu ada dan itu adalah sesuatu yang harus Anda hadapi. Anda harus belajar untuk menghadapinya, Anda harus mendapatkan bantuan untuk menghadapinya, bagi sebagian orang itu terjadi secara alami, sebagian orang harus meluangkan waktu untuk terbiasa dengannya tetapi tentu saja Anda mencoba dan harus menghadapinya terus-menerus."

"Saya pikir itulah kehidupan seorang pesepakbola, ini dunia modern dan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari para pemain untuk dihadapi dan mereka akan melakukannya, dan terkadang butuh waktu dan terkadang beberapa orang tidak bisa, dan itulah hidup dan begitulah adanya. Jadi menurut saya, itu ada di sana, belajarlah untuk menghadapinya, temukan cara terbaik yang cocok untuk Anda dan rangkul tantangan berada di Manchester United. Bersemangatlah karenanya, tetapi sadarilah bahwa ada banyak sorotan, banyak tekanan, dan banyak kebisingan."