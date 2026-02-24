Getty Images
Jamie Carragher salah! Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres dibandingkan dengan Alan Shearer setelah kritik sebelumnya dari legenda Liverpool
Carragher sebelumnya pernah mengkritik Gyokeres.
Carragher telah secara terbuka mengungkapkan pendapatnya tentang Gyokeres, dengan mengatakan pada akhir Desember lalu bahwa Gabriel Jesus dan Kai Havertz adalah pilihan yang lebih baik di lini depan untuk Mikel Arteta.
Dia mengatakan: "Satu hal negatif dari pertandingan malam ini bagi Arsenal adalah Gyokeres seharusnya tidak menjadi starter, padahal mereka memiliki pemain seperti ini.
"Dalam beberapa pertandingan ke depan, ketika Jesus sudah lebih siap, dia seharusnya menjadi starter. Dia adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres - itu fakta."
"Ada pertanyaan di masa lalu apakah [Jesus] cukup baik untuk Arsenal memenangkan liga. Tapi saat ini, dia lebih baik daripada pemain yang mereka datangkan yang mereka pikir akan membawa mereka memenangkan liga. Havertz atau dia sebagai striker tengah adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres. Dia kurang halus dan berkualitas jika dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di bangku cadangan. Saya pikir Arsenal perlu memperbaiki Gyokeres dan mereka memiliki pemain yang bisa melakukannya dalam diri Jesus."
Gol ganda Derby memicu perubahan arah yang mengejutkan.
Penyerang Swedia itu memang kesulitan untuk menonjol pada paruh pertama musim ini, tetapi situasinya telah berbalik dengan cepat. Dua golnya dalam kemenangan telak Arsenal 4-1 atas Tottenham Hotspur membuat Gyokeres kini telah mencetak delapan gol dalam 12 pertandingan terakhirnya bersama Arsenal, dan Carragher kini mengakui bahwa dia mungkin salah dalam penilaian awalnya terhadap bintang mantan Sporting CP tersebut.
Dia mengatakan kepada Sky Sports: "Hal yang saya sukai dari Viktor Gyokeres adalah mentalitasnya.
"Saya tidak berpikir dia adalah striker kelas dunia atau striker luar biasa untuk Arsenal dalam lima tahun ke depan.
"Tapi saya benar-benar menyukai mentalitasnya. Dia tidak kekurangan kepercayaan diri, dia hanya mengambil bola dan mencetaknya, itu seperti mentalitas Alan Shearer, semacam itu.
"Seperti yang dikatakan Gary Neville dalam komentarnya, saya pikir itu adalah penampilan terbaik Gyokeres dalam seragam Arsenal, itu adalah penyelesaian yang luar biasa."
"Gyokeres mirip dengan Alan Shearer."
Ketidakstabilan Gyokeres sebelumnya sepertinya telah membuka peluang bagi salah satu dari Jesus atau Havertz, yang keduanya harus menghadapi cedera musim ini. Namun, ia tampaknya telah mengamankan posisinya di starting XI Arteta, dengan Carragher memuji sang pelatih Spanyol karena terus mempercayai pemain barunya di musim panas, sambil membandingkannya dengan pencetak gol terbanyak Premier League, Shearer.
Carragher menambahkan: "Dia bisa jadi [penting]. Dan pujian untuk manajer. Saya merasa mereka harus meninggalkan Gyokeres dan saya pikir pada suatu saat hal itu mungkin akan merugikan mereka.
"Tapi manajer tetap mempercayainya setiap pekan, dan kekuatan yang dia tunjukkan dalam pertandingan ini sangat mirip dengan Alan Shearer.
"Kami melihat penyerang-penyerang Arsenal dan saya merasa dia berada di urutan bawah dalam hierarki. Dan beberapa kali saya cukup terkejut bahwa Gyokeres masih berada dalam tim.
"Tapi salut untuk manajer karena dia tetap mempertahankannya, dan dia membalasnya dalam salah satu pertandingan terbesar Arsenal musim ini."
Gyokeres berupaya untuk melanjutkan performa apiknya.
Meskipun Gyokeres belum mampu mencetak angka-angka fantastis seperti yang ia lakukan bersama Sporting saat membela Arsenal musim ini, perubahan performa ini tentu menjadi hal yang positif bagi The Gunners menjelang bulan-bulan krusial di akhir musim. Tim asal London Utara ini masih memiliki peluang untuk meraih beberapa trofi musim ini dan kini unggul lima poin dari Manchester City di puncak klasemen Premier League setelah kemenangan derby mereka atas Spurs, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
Laga berikutnya adalah derby London lainnya, kali ini melawan Chelsea, pada Minggu.
