Jamie Carragher salah! Penyerang Arsenal Viktor Gyokeres dibandingkan dengan Alan Shearer setelah kritik sebelumnya dari legenda Liverpool

Carragher telah secara terbuka mengungkapkan pendapatnya tentang Gyokeres, dengan mengatakan pada akhir Desember lalu bahwa Gabriel Jesus dan Kai Havertz adalah pilihan yang lebih baik di lini depan untuk Mikel Arteta.

Dia mengatakan: "Satu hal negatif dari pertandingan malam ini bagi Arsenal adalah Gyokeres seharusnya tidak menjadi starter, padahal mereka memiliki pemain seperti ini.

"Dalam beberapa pertandingan ke depan, ketika Jesus sudah lebih siap, dia seharusnya menjadi starter. Dia adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres - itu fakta."

"Ada pertanyaan di masa lalu apakah [Jesus] cukup baik untuk Arsenal memenangkan liga. Tapi saat ini, dia lebih baik daripada pemain yang mereka datangkan yang mereka pikir akan membawa mereka memenangkan liga. Havertz atau dia sebagai striker tengah adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres. Dia kurang halus dan berkualitas jika dibandingkan dengan apa yang mereka miliki di bangku cadangan. Saya pikir Arsenal perlu memperbaiki Gyokeres dan mereka memiliki pemain yang bisa melakukannya dalam diri Jesus."