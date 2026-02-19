Jamie Carragher merasa senang Arsenal kehilangan lebih banyak poin dalam persaingan gelar Premier League dan menyebut tim favoritnya sebagai pemenang

"Hal ini membuatnya menarik dan memberi kita topik untuk dibicarakan; hal ini menciptakan cerita antara sekarang dan akhir musim. Jadi, menurut saya, ini baik untuk Premier League," kata Carragher saat membahas dampak dari hasil imbang 2-2. Ia menekankan bahwa taruhan tinggi sangat penting untuk kesehatan liga papan atas Inggris, memastikan bagian akhir musim tetap tidak terduga.

Meskipun ia senang dengan poin yang hilang, mantan pemain internasional Inggris itu segera menjelaskan preferensinya yang sebenarnya mengenai tujuan trofi. "Saya pikir saya lebih suka Arsenal yang memenangkannya, karena saya pikir baik bagi liga untuk memiliki pemenang yang berbeda. Itu berarti dalam tiga tahun terakhir kita akan memiliki tiga pemenang yang berbeda, yang menurut saya baik," akunya.

Preferensi Carragher terhadap kemenangan Arsenal berasal dari keinginannya untuk melihat pergeseran dalam lanskap sepak bola Inggris setelah periode di mana City atau Liverpool telah merebut delapan gelar terakhir. Dia percaya bahwa nama baru di trofi akan menandakan era yang lebih kompetitif, mengakhiri dominasi yang telah mendominasi dekade terakhir.

Namun, ia tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Guardiola, yang memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengejar pemimpin dalam beberapa bulan terakhir. Ia mencatat bahwa pertarungan psikologis kini akan sama krusialnya dengan pertarungan taktis, saat Arsenal berusaha melepaskan label "tim yang gagal" yang melekat pada mereka setelah finis sebagai runner-up di Premier League tiga kali berturut-turut.