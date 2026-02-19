Getty/GOAL
Jamie Carragher merasa senang Arsenal kehilangan lebih banyak poin dalam persaingan gelar Premier League dan menyebut tim favoritnya sebagai pemenang
Gunners kehilangan keunggulan dalam kekacauan di Molineux
Perburuan gelar Premier League kembali mengalami perkembangan dramatis pada Rabu malam, saat Arsenal membuang keunggulan nyaman mereka melawan Wolves yang berada di dasar klasemen. Tim asuhan Arteta tampaknya akan dengan mudah meraih tiga poin penting setelah unggul dua gol, namun mereka kebobolan gol penyeimbang yang menghancurkan di masa injury time.
Kekalahan ini datang tak lama setelah hasil imbang melawan Brentford, membuka peluang bagi City untuk memperkecil selisih menjadi hanya dua poin jika mereka memenangkan pertandingan yang tertunda. Meskipun hasil ini memicu kepanikan di kalangan pendukung Arsenal, seorang pakar ternama justru menyambut perkembangan ini dengan positif.
Legenda Liverpool, Carragher, mengaku senang melihat The Gunners tergelincir di Molineux. Berbicara di CBS Sports, mantan bek tersebut menjelaskan bahwa reaksinya bukan karena kebencian terhadap klub London, melainkan keinginan untuk narasi yang lebih menarik saat musim mendekati klimaksnya.
Penggemar netral diuntungkan saat persaingan perebutan gelar semakin memanas.
Carragher mencatat bahwa pemimpin yang jauh di depan seringkali menghilangkan ketegangan dari bulan-bulan terakhir kampanye, dan ketidakmampuan Arsenal untuk mengamankan kemenangan memastikan bahwa pertarungan untuk gelar juara tetap menjadi tontonan yang mendebarkan bagi penggemar netral di seluruh dunia. Hasil imbang ini memang telah mengubah momentum, dengan narasi kembali berfokus pada apakah The Gunners memiliki ketahanan mental untuk menahan tekanan tak henti-hentinya yang diterapkan oleh mesin kemenangan Pep Guardiola.
Dengan kehilangan poin, Arsenal telah memastikan bahwa setiap pertandingan mendatang memiliki bobot yang besar, mencegah musim ini berakhir terlalu dini. Dengan City kini berada dalam jangkauan, margin kesalahan telah menghilang bagi Arteta. Carragher percaya bahwa ketegangan inilah yang membuat Premier League menjadi liga paling ditonton di dunia.
Ahli sepak bola itu menjelaskan bahwa lingkungan ini memaksa para pesaing untuk menunjukkan karakter sejati mereka di bawah sorotan terkuat sambil memberikan bahan tak terbatas untuk analisis dan debat. "Yang saya tidak inginkan, kecuali itu tim saya sendiri, adalah ada tim yang melarikan diri dengan gelar liga, jadi saya senang dengan hasil malam ini," jelas Carragher.
Carragher menginginkan hiburan dan variasi.
"Hal ini membuatnya menarik dan memberi kita topik untuk dibicarakan; hal ini menciptakan cerita antara sekarang dan akhir musim. Jadi, menurut saya, ini baik untuk Premier League," kata Carragher saat membahas dampak dari hasil imbang 2-2. Ia menekankan bahwa taruhan tinggi sangat penting untuk kesehatan liga papan atas Inggris, memastikan bagian akhir musim tetap tidak terduga.
Meskipun ia senang dengan poin yang hilang, mantan pemain internasional Inggris itu segera menjelaskan preferensinya yang sebenarnya mengenai tujuan trofi. "Saya pikir saya lebih suka Arsenal yang memenangkannya, karena saya pikir baik bagi liga untuk memiliki pemenang yang berbeda. Itu berarti dalam tiga tahun terakhir kita akan memiliki tiga pemenang yang berbeda, yang menurut saya baik," akunya.
Preferensi Carragher terhadap kemenangan Arsenal berasal dari keinginannya untuk melihat pergeseran dalam lanskap sepak bola Inggris setelah periode di mana City atau Liverpool telah merebut delapan gelar terakhir. Dia percaya bahwa nama baru di trofi akan menandakan era yang lebih kompetitif, mengakhiri dominasi yang telah mendominasi dekade terakhir.
Namun, ia tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Guardiola, yang memiliki rekam jejak yang terbukti dalam mengejar pemimpin dalam beberapa bulan terakhir. Ia mencatat bahwa pertarungan psikologis kini akan sama krusialnya dengan pertarungan taktis, saat Arsenal berusaha melepaskan label "tim yang gagal" yang melekat pada mereka setelah finis sebagai runner-up di Premier League tiga kali berturut-turut.
Hambatan psikologis bagi Arteta
Arteta kini harus mencari cara untuk membangkitkan semangat para pemainnya dan mengatasi kelemahan pertahanan yang memungkinkan Wolves mencuri satu poin di menit-menit akhir. Dengan perjalanan menantang ke Etihad Stadium masih di kalender, tim Manchester kini tahu bahwa nasib mereka secara efektif ada di tangan mereka sendiri jika mereka bisa mempertahankan rekor hasil yang sempurna.
Tema berulang tentang keruntuhan di akhir musim semakin mengkhawatirkan, dan hasil imbang di Molineux sedikit pun tidak meredakan anggapan bahwa tekanan mungkin mulai memengaruhi The Gunners. Bagi Carragher dan para penggemar netral, kesalahan ini adalah anugerah yang menjaga musim tetap hidup, tetapi bagi Arsenal, hal ini mewakili luka yang berpotensi fatal dalam upaya mereka meraih gelar liga pertama dalam lebih dari dua dekade.
Arsenal akan berusaha untuk kembali ke jalur persaingan gelar pada akhir pekan ini saat mereka menghadapi Derby London Utara pada Minggu.
