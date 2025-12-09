Jamie Carragher 'Ejek' Mohamed Salah Setelah Dicoret Dari Skuad Liverpool Kontra Inter Milan Di Liga Champions

Meskipun Salah tidak akan bermain melawan Inter, masih belum jelas apakah ia akan kembali bermain untuk The Reds. Tim asuhan Slot akan berlaga di Liga Primer melawan Brighton akhir pekan ini, pertandingan terakhir Salah sebelum ia bergabung dengan skuad Mesir untuk Piala Afrika. Manajer Liverpool tersebut telah ditanya apakah Salah akan tampil melawan The Seagulls, tetapi ia enggan menanggapi. Ia mengatakan kepada Amazon Prime Video: "Kami di sini untuk pertandingan melawan Inter. Dan saya pikir Anda bisa mengerti bahwa dua hari terakhir sudah sangat berat. Banyak hal yang terjadi setelah kebobolan di menit terakhir melawan Leeds. Bukan untuk pertama kalinya musim ini. Lalu apa yang terjadi setelahnya. Jadi saya pikir Anda bisa mengerti bahwa fokus penuh saya sekarang adalah pada Inter Milan, dan kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya."

Slot ditanyai lebih lanjut tentang hubungannya dengan Salah dan hanya menambahkan: "Tidak, jauh dari ideal. Tidak baik untuk siapa pun. Pertama-tama, tidak untuk klub, tidak untuk tim, tidak juga untuknya. Jadi, jauh dari ideal, tetapi, ya, kami bereaksi dengan cara yang kami lakukan untuk tidak membawanya ke sini. Dan itu menunjukkan apa yang kami rasakan tentang komentarnya."