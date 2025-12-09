Getty
Jamie Carragher 'Ejek' Mohamed Salah Setelah Dicoret Dari Skuad Liverpool Kontra Inter Milan Di Liga Champions
Salah dalam sorotan di tengah kesulitan Liverpool
Salah melampiaskan rasa frustrasinya setelah dicoret dari starting XI oleh Arne Slot untuk pertandingan ketiga berturut-turut melawan Leeds terakhir kali. Pemain internasional Mesir, yang telah mencetak 250 gol dalam 420 penampilan untuk Liverpool, mengklaim bahwa ia telah "dikorbankan" di Anfield dan menuduh seseorang di klub ingin ia keluar.
Penyerang tersebut juga mengklaim hubungannya dengan Slot telah retak. Komentarnya mengejutkan dunia sepakbola dan menuai kritik dari Carragher yang menjuluki Salah sebagai "aib" dan mengklaim komentarnya dirancang untuk "menyebabkan kerusakan maksimal dan memperkuat posisinya sendiri." Slot menanggapi dengan mengakui bahwa ia "tidak tahu" apakah Salah akan bermain untuk klub lagi dan kemudian mencoretnya dari skuad yang akan berangkat ke Italia untuk pertandingan Liga Champions melawan Inter.
Carragher lagi-lgi kritik Mo Salah
Salah telah mengunggah foto di media sosial pada hari Selasa yang memperlihatkan dirinya berlatih sendirian di pusat kebugaran di Liverpool sementara rekan-rekan setimnya berada di Milan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Nerazzurri. Carragher menanggapi unggahan tersebut dengan menjawab: "Saya tidak yakin saya sudah lama menginginkan Liverpool memenangkan pertandingan lebih dari malam ini! Ayo, kalian para pemain Liverpool yang perkasa!"
Apakah Salah akan bermain untuk Liverpool lagi?
Meskipun Salah tidak akan bermain melawan Inter, masih belum jelas apakah ia akan kembali bermain untuk The Reds. Tim asuhan Slot akan berlaga di Liga Primer melawan Brighton akhir pekan ini, pertandingan terakhir Salah sebelum ia bergabung dengan skuad Mesir untuk Piala Afrika. Manajer Liverpool tersebut telah ditanya apakah Salah akan tampil melawan The Seagulls, tetapi ia enggan menanggapi. Ia mengatakan kepada Amazon Prime Video: "Kami di sini untuk pertandingan melawan Inter. Dan saya pikir Anda bisa mengerti bahwa dua hari terakhir sudah sangat berat. Banyak hal yang terjadi setelah kebobolan di menit terakhir melawan Leeds. Bukan untuk pertama kalinya musim ini. Lalu apa yang terjadi setelahnya. Jadi saya pikir Anda bisa mengerti bahwa fokus penuh saya sekarang adalah pada Inter Milan, dan kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya."
Slot ditanyai lebih lanjut tentang hubungannya dengan Salah dan hanya menambahkan: "Tidak, jauh dari ideal. Tidak baik untuk siapa pun. Pertama-tama, tidak untuk klub, tidak untuk tim, tidak juga untuknya. Jadi, jauh dari ideal, tetapi, ya, kami bereaksi dengan cara yang kami lakukan untuk tidak membawanya ke sini. Dan itu menunjukkan apa yang kami rasakan tentang komentarnya."
- AFP
Liverpool menghadapi tugas berat di Italia
Liverpool kini harus fokus pada pertandingan mereka melawan Inter dan pertandingan yang diprediksi akan sulit melawan raksasa Serie A tersebut. Nerazzurri, yang mencapai final Liga Champions musim lalu, menuju pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima pertandingan pembuka mereka di kompetisi tersebut dan saat ini juga berada di posisi ketiga klasemen Serie A. The Reds dipermalukan 4-1 di kandang sendiri melawan PSV pada pertandingan terakhir mereka di Liga Champions dan tahu bahwa hasil buruk lainnya akan menambah tekanan pada Slot, yang akan menjadi mimpi buruk bagi pelatih asal Belanda tersebut di Anfield.
