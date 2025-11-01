Apakah kamu menonton Jamie Carragher?! Casemiro BANGKIT & TAK TERGANTIKAN Bagi Manchester United

Carragher menghasilkan salah satu analisis paling berkesan selama 12 tahun bersama Sky ketika ia mengkritik habis-habisan Casemiro setelah Manchester United dihancurkan 4-0 oleh Crystal Palace pada Mei 2024. Pemain asal Brasil itu diposisikan sebagai bek tengah di Selhurst Park karena krisis cedera di United dan mengalami malam yang buruk, termasuk diacak-acak oleh Michael Olise untuk gol pertama dan kemudian kehilangan bola dalam proses terjadinya gol yang melengkapi kemenangan telak dari pemain Prancis tersebut.

Carragher, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa kaki Casemiro telah habis di awal musim, melihat kesempatannya dan membuat mantan bintang Real Madrid tersebut dipermalukan di 'Monday Night Football': "Saya selalu mengingat sesuatu ketika saya pensiun, sebuah pepatah yang akan selalu saya ingat: 'Tinggalkan sepak bola sebelum sepak bola meninggalkanmu'. Sepak bola telah meninggalkannya di level atas ini. Dia harus berhenti bermain di level sepak bola ini dan pindah. Seorang pria di level itu seharusnya tidak mengalami apa yang dia alami sekarang, dia harus berhenti bermain."

Bulan lalu, sementara itu, Carragher mengkritik Amorim setelah kekalahan United 3-1 di Brentford. Dia sudah berulang kali mengkritik pelatih tersebut, termasuk mengklaim bahwa dia masih memiliki pekerjaan hanya karena dia tampan, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan di 'Monday Night Football' setelah United kalah untuk ketiga kalinya dalam enam pertandingan liga: "Ini adalah bencana bagi Amorim dan United. Ini harus segera diakhiri."

Sejak saat itu, United telah memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut, sementara pada saat yang sama Liverpool kalah empat kali berturut-turut, meninggalkan mereka di bawah Red Devils di tabel. Dan Casemiro telah menjadi inti dari kebangkitan United ini...