Casemiro Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin dan Tegar Paramartha

Apakah kamu menonton Jamie Carragher?! Casemiro BANGKIT & TAK TERGANTIKAN Bagi Manchester United

Casemiro dan Ruben Amorim memiliki beberapa kesamaan. Pelatih Manchester United dan gelandang itu berbagi bahasa yang sama; keduanya pernah bermain di liga utama Portugal, untuk Porto dan Benfica, masing-masing; dan keduanya pernah dianggap remeh oleh Jamie Carragher secara langsung di Sky Sports. Namun, saat mereka bertemu lagi dengan mantan bek Liverpool tersebut, mereka bisa menatapnya dan mengatakan bahwa dia benar-benar salah.

Carragher menghasilkan salah satu analisis paling berkesan selama 12 tahun bersama Sky ketika ia mengkritik habis-habisan Casemiro setelah Manchester United dihancurkan 4-0 oleh Crystal Palace pada Mei 2024. Pemain asal Brasil itu diposisikan sebagai bek tengah di Selhurst Park karena krisis cedera di United dan mengalami malam yang buruk, termasuk diacak-acak oleh Michael Olise untuk gol pertama dan kemudian kehilangan bola dalam proses terjadinya gol yang melengkapi kemenangan telak dari pemain Prancis tersebut. 

Carragher, yang sebelumnya telah menyatakan bahwa kaki Casemiro telah habis di awal musim, melihat kesempatannya dan membuat mantan bintang Real Madrid tersebut dipermalukan di 'Monday Night Football': "Saya selalu mengingat sesuatu ketika saya pensiun, sebuah pepatah yang akan selalu saya ingat: 'Tinggalkan sepak bola sebelum sepak bola meninggalkanmu'. Sepak bola telah meninggalkannya di level atas ini. Dia harus berhenti bermain di level sepak bola ini dan pindah. Seorang pria di level itu seharusnya tidak mengalami apa yang dia alami sekarang, dia harus berhenti bermain."

Bulan lalu, sementara itu, Carragher mengkritik Amorim setelah kekalahan United 3-1 di Brentford. Dia sudah berulang kali mengkritik pelatih tersebut, termasuk mengklaim bahwa dia masih memiliki pekerjaan hanya karena dia tampan, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan di 'Monday Night Football' setelah United kalah untuk ketiga kalinya dalam enam pertandingan liga: "Ini adalah bencana bagi Amorim dan United. Ini harus segera diakhiri."

Sejak saat itu, United telah memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut, sementara pada saat yang sama Liverpool kalah empat kali berturut-turut, meninggalkan mereka di bawah Red Devils di tabel. Dan Casemiro telah menjadi inti dari kebangkitan United ini...

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-CHELSEAAFP

    Tak Tergantikan

    Hampir 18 bulan setelah Carragher mendesak Casemiro untuk membatalkan kontraknya di United dan pergi ke MLS atau Liga Pro Saudi, pemain Brasil itu jauh dari akhir karirnya seperti yang diprediksi. Sebaliknya, ia menjadi starter yang sudah pasti untuk klub dan negara, yang terakhir di mana ia menjadi kapten dalam pertandingan persahabatan terbaru melawan Jepang dan Korea Selatan.

    Dan ia jauh lebih dari sekadar nama di daftar tim di United. Casemiro mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan 4-2 atas Brighton pada hari Sabtu, sementara minggu sebelumnya ia menjadi salah satu pemain bintang selama kemenangan pertama United di Anfield selama 10 musim. Ia juga mencetak gol yang terbukti menjadi gol kemenangan melawan Chelsea pada bulan September, meskipun kemudian ia diusir keluar sebelum babak pertama berakhir.

    Casemiro mungkin tidak bermain setiap menit lagi karena Amorim sangat menyadari bahwa gelandang itu berusia 33 tahun dengan banyak, banyak pengalaman di level tertinggi. Namun ketika dia tidak berada di lapangan, United sangat merasakannya; mereka telah kalah empat dari 10 pertandingan mereka musim ini di semua kompetisi, tetapi Casemiro hanya menjadi starter dalam salah satunya, kekalahan dari Arsenal pada akhir pekan pembukaan musim. Dia tidak digunakan sebagai pemain pengganti melawan Grimsby Town, yang berarti dia tidak berpartisipasi dalam salah satu hasil paling memalukan dalam sejarah klub, sementara dia diskors untuk kekalahan di Brentford dan hanya bermain 10 menit terakhir melawan Manchester City.

    • Iklan
  • Crystal Palace v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Di Ambang Pintu Keluar

    Tetapi Casemiro bahkan lebih penting daripada yang terlihat. United belum kebobolan satu gol pun dengan dia di lapangan sejak Jaidon Anthony mencetak gol untuk Burnley pada bulan Agustus, sementara dalam lima menit setelah Amorim menarik Casemiro melawan Fulham minggu sebelumnya, Cottagers menyamakan kedudukan. Ketika dia diusir dari lapangan melawan Chelsea, tim Enzo Maresca kembali ke permainan dan hampir menyamakan kedudukan, dan ketika dia ditarik keluar melawan Liverpool setelah mendapatkan kartu kuning di menit ke-58, United kehilangan momentum mereka dan kemudian keunggulan mereka sebelum pemenang akhir Harry Maguire. Dia juga digantikan pada menit ke-70 melawan Brighton, dan dalam waktu empat menit Seagulls mencetak gol pertama dari dua gol mereka, mengancam kebangkitan hingga Bryan Mbeumo mencetak gol akhir.

    Kemenangan di Liverpool, dengan Carragher sebagai komentator bersama, pasti sangat memuaskan bagi Casemiro. Namun untuk bersikap adil kepada Carragher, dia jauh dari satu-satunya kritikus pemain Brasil itu selama musim 2023-24 yang sangat sulit. Casemiro mengalami dua cedera di musim keduanya dengan United setelah kampanye pertama yang brilian, dan beberapa minggu setelah kekacauan di Selhurst Park dia dicadangkan dari starting line-up untuk final Piala FA melawan Manchester City.

    Di tengah kebingungan besar, dia awalnya disebut berada di bangku cadangan di Wembley, namun kemudian dihapus dari skuad sepenuhnya, dan terlihat berpakaian jas sementara rekan setimnya menari di lapangan setelah meraih kemenangan mengejutkan atas rival lokal mereka. Itu tampaknya menjadi tindakan terakhirnya sebagai pemain United dan dia secara efektif dimasukkan dalam daftar jual musim panas itu ketika klub menetapkan harga £30 juta padanya.

  • Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Intensitas' Diragukan

    Meskipun kepindahan ke Arab Saudi dan Turki dilaporkan telah dieksplorasi, tidak ada yang tertarik, dan meskipun ada sedikit optimisme mengenai peningkatan kebugaran Casemiro musim panas itu, semuanya hancur beberapa minggu memasuki kampanye ketika dia membuat dua kesalahan dalam kekalahan kandang 3-0 yang mengerikan melawan Liverpool dan digantikan pada babak pertama oleh Toby Collyer yang belum berpengalaman. Casemiro tidak memulai pertandingan liga lain di bawah Ten Hag selama enam minggu.

    Pelatih sementara Ruud van Nistelrooy memang menggunakan veteran ini secara intensif dalam empat pertandingan yang dia pimpin setelah Ten Hag dipecat, dan Amorim memulai Casemiro dalam dua pertandingan liga pertamanya. Namun, bos baru tampaknya tidak menyukai apa yang dilihatnya karena Casemiro kemudian menjadi pemain cadangan yang tidak terpakai dalam 12 dari 15 pertandingan berikutnya.

    Tiga pertandingan yang dia mainkan selama periode itu termasuk dimasukkan hanya untuk satu menit melawan Leicester City di Piala FA dan penampilan tim yang sangat buruk dalam kekalahan 2-0 oleh Newcastle, ketika dia dan Christian Eriksen kewalahan di lini tengah. Casemiro hanya kembali ke tim melawan Tottenham setelah krisis cedera menimpa Kobbie Mainoo dan Collyer, dan ketika ditanya pada Januari mengapa Casemiro jarang dimainkan saat itu, Amorim memberikan penilaian yang kurang menyenangkan tentang pemain Brasil tersebut.

    "Kami mengerti bahwa Casemiro memiliki hal lain saat ini," katanya kepada TNT Sports Mexico. "Kecerdasan yang dimilikinya, pemahaman tentang permainan, pemahaman ke mana bola akan jatuh tetapi kami berada di liga yang saya bisa lihat, bahkan dalam kompetisi Eropa, perbedaan intensitasnya besar. Dan jadi, saya merasa bahwa tim ini juga membutuhkan pemain dengan intensitas yang sangat tinggi. Saya membutuhkan beberapa pemain di posisi tertentu dengan ritme yang sedikit berbeda."

    Amorim kemudian akan mengkritik Antony dengan cara yang sama ketika dia mulai bersinar saat dipinjamkan ke Real Betis.

  • Manchester United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bangkit Kembali

    Casemiro kembali membangkitkan semangatnya di musim semi, memulai delapan pertandingan liga terakhir United dan semua tujuh pertandingan knockout Liga Europa mereka, di mana ia berkontribusi pada tiga gol dalam kemenangan comeback luar biasa di waktu tambahan melawan Lyon dan mencetak gol di leg pertama semifinal melawan Athletic Bilbao. Penampilan-penampilan tersebut membuatnya dipanggil kembali ke skuad Brasil di bawah Carlo Ancelotti, mantan bosnya di Madrid, dan itu adalah musim panas yang tenang di pasar transfer karena jelas bahwa Casemiro masih merupakan anggota berharga dari skuad United saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya.

    Amorim kemudian berubah pikiran, dan pada bulan April ia memuji gelandang tersebut karena berhasil kembali ke tim: "Dia tidak bermain karena saya mengerti pada saat itu bahwa dia bukan pilihan terbaik untuk cara kami ingin bermain. Tetapi dia terus bekerja. Saya melihat pemain saya dengan cara yang sama. Jika mereka meningkatkan apa yang kami minta, mereka memiliki kesempatan. Jika mereka bermain dengan baik, mereka terus bermain. Itulah situasi Casemiro. Kredit sepenuhnya untuk pemain."

    Meskipun peningkatan Casemiro, United memang ingin menandatangani gelandang tambahan di musim panas. Carlos Baleba adalah prioritas utama mereka, tetapi Brighton tidak tertarik untuk menjualnya, dan United harus bersyukur akan hal itu karena sejauh ini Casemiro telah tampil lebih baik daripada pemain internasional Kamerun berusia 21 tahun itu, yang ditarik keluar sebelum menit ke-60 pada hari Sabtu. Dan sementara Baleba dikenai ejekan saat dia keluar karena tidak pindah ke United, Casemiro diberi sambutan meriah dari para penggemar tuan rumah saat dia ditarik keluar, namanya menggema di seluruh Old Trafford.

  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Contoh Untuk Semua Orang'

    Amorim bergabung dengan pujian untuk pemain berusia 33 tahun itu: "Dia sangat penting bagi kami. [Pada hari Sabtu] dia berlari banyak, dia harus menekan sangat tinggi dan kemudian kembali dan dia melakukannya. Jadi saya sangat senang dengan dia dan orang-orang lainnya perlu melihat Casemiro."

    Namun ini adalah Amorim, yang suka menyeimbangkan pujian dengan kritik, ada pengingat tentang bagaimana kehidupan bagi gelandangnya yang hebat ketika dia tiba. "Pada awalnya dia di belakang setiap gelandang, bahkan Toby," kata pelatih, mengingatkan Casemiro bahwa dia berada di belakang urutan pemain yang sekarang dipinjamkan di Championship untuk West Brom, yang untuk tim tersebut dia baru memulai dua pertandingan liga. "Dia berjuang dan bekerja keras dan sekarang dia kembali di tim nasional. Dia memberikan banyak pengalaman, dia adalah contoh bagi semua orang. Kami paham bahwa sepak bola bisa berubah sangat cepat. Kamu hanya perlu bekerja. Kamu akan bermain jika melakukan hal yang benar."

    Casemiro telah melakukan hal yang benar sepanjang kariernya. Menjelang pertandingan melawan Brighton, he melapor untuk latihan individu, bersama dengan Matheus Cunha, sehari lebih awal. Cunha dan Mbeumo kemudian menjadi sorotan karena peran mereka dalam kemenangan, tetapi Casemiro telah memulihkan penghormatan yang dia dapatkan di musim pertamanya.

    Pada waktu itu, dia mengubah keberuntungan United saat bergabung dari Madrid hanya beberapa hari setelah tim dipukul 4-0 oleh Brentford. Dia mengatakan kepada agennya bahwa dia akan "memperbaiki" kekacauan di United dan dalam beberapa minggu dia membantu mengubah arah bagi Tenn Hag, menggerakkan United untuk finis ketiga di liga, memenangkan trofi pertama dalam enam tahun dan mencapai final Piala FA. 

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTONAFP

    Sepak Bola Tidak Pernah Meninggalkannya

    Pria yang memenangkan lima Liga Champions dan tiga gelar La Liga bersama Madrid kemudian menyebut kampanye 2022-23 sebagai yang terbaik dalam kariernya secara individu. Dia merayakan kemenangan Piala Carabao melawan Newcastle dengan semangat yang sama, jika tidak lebih, daripada banyak kesuksesan trofi tersebut dengan Los Blancos.

    Penghormatan yang dia nikmati pada musim itu dan selama bertahun-tahun bersama Madrid memudar satu tahun kemudian, pengingat, seperti yang disebutkan Amorim, betapa cepatnya narasi dapat berubah dalam sepak bola. Casemiro, bagaimanapun, tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri dan patut untuk mengingat kembali wawancara yang dia lakukan dengan Sky Sports beberapa minggu setelah kritik dari Carragher: "Saya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di Liga Premier musim lalu, dan sekarang saya tidak berharga lagi? Kritikan itu tidak menghormati. Jadi, ketika tidak ada rasa hormat, maka itu mengkhawatirkan, dan saya juga tidak harus menghormati itu."

    Casemiro tidak pernah kehilangan rasa hormat dari Amorim, tidak seperti Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford ketika mereka keluar dari line-up awal. Pada bulan Mei, dia secara mengejutkan menyebut musim lalu, di mana United finis di posisi ke-15 dan di mana dia menghabiskan waktu berbulan-bulan tidak bermain, sebagai salah satu yang terbaik dalam kariernya, memberi tahu ESPN: "Anda bisa yakin bahwa, tentu saja, Anda ingin memenangkan gelar, tetapi salah satu musim paling sukses dalam karier saya, tanpa diragukan lagi, adalah musim ini. Untuk membalikkan keadaan, dengan kerja keras dan dedikasi."

    Casemiro masih berusaha keras dengan kerja keras dan dedikasi. Sepak bolanya tidak pernah meninggalkannya, itu hanya berhenti sejenak. Dan dia masih punya banyak hal untuk diberikan.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Manchester United crest
Manchester United
MUN