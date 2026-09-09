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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

James Rodriguez ke Avellino bisa saja terwujud: angka dan detail tawarannya

Transfers
J. Rodriguez
Avellino
Serie B

Transfer gratis sensasional itu benar-benar mungkin

Suporter Avellino benar-benar sedang memimpikan kedatangan James Rodriguez.

Bintang Kolombia itu, yang juga menjadi protagonis bersama tim nasionalnya di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, saat ini berstatus tanpa klub dan sedang bernegosiasi dengan klub putih-hijau tersebut untuk menandatangani kontrak dengan status bebas transfer. Jika terealisasi, ini bukan hanya operasi komersial, karena mantan pemain Real Madrid dan Bayern Munchen itu sedang mencari klub untuk menghidupkan kembali kariernya dan terus bermain.


  • KONFIRMASI DARI PRESIDEN

    Yang mengonfirmasi kemungkinan merapatnya James Rodriguez adalah presiden Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. Ditemui oleh Ottopagine di sela-sela sebuah acara, bos I Lupi itu memang menyoroti negosiasi yang sedang berlangsung:

    "James Rodriguez? Kami sedang memikirkannya. Tampaknya sang pemain sudah memberi ketersediaan, tetapi kita lihat saja nanti. Ada negosiasi yang terbuka, posisinya masih di situ, sekarang kita lihat sebentar. Sepertinya saya menangkap James ingin terus bermain selama dua tahun lagi. Dia belum ingin keluar dari dunia sepak bola. Kami sudah membicarakannya dengan salah satu agen untuk mencoba meyakinkannya".

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  • DETAILNYA

    Ini adalah jam-jam penentuan dan Avellino telah meletakkan tawaran penting di meja untuk sang pemain: kontrak satu tahun dengan opsi untuk satu musim tambahan jika promosi ke Serie A tercapai. Kepada pemain tersebut, yang di Minnesota melalui kontrak terakhirnya menerima lebih dari 5 juta euro, diajukan gaji fantastis untuk klub seperti tim Irpinia itu, yakni sekitar 2 juta euro termasuk bonus.

  • Karier di puncak

    James Rodriguez berstatus bebas transfer setelah meninggalkan klub Amerika Serikat, Minnesota United, pada 30 Juni lalu. Sepanjang kariernya, ia juga pernah membela Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano, dan Leon.


    Ia telah memenangi segalanya dan dalam daftar prestasinya ada 25 gelar: 2 Liga Champions, 2 Piala Dunia Antarklub, 1 Liga Europa, 2 Piala Super Eropa, 3 gelar liga Portugal, 2 gelar liga Spanyol, 2 gelar liga Jerman, 1 gelar liga Argentina, 1 Piala Super Spanyol, 1 Piala Jerman, 1 Piala Portugal, 2 Piala Super Jerman, 3 Piala Super Portugal, 1 Piala Brasil, dan 1 Piala Super Brasil. Ia juga menjadi top skor dan dengan demikian meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2014.

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