Suporter Avellino benar-benar sedang memimpikan kedatangan James Rodriguez.
Bintang Kolombia itu, yang juga menjadi protagonis bersama tim nasionalnya di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, saat ini berstatus tanpa klub dan sedang bernegosiasi dengan klub putih-hijau tersebut untuk menandatangani kontrak dengan status bebas transfer. Jika terealisasi, ini bukan hanya operasi komersial, karena mantan pemain Real Madrid dan Bayern Munchen itu sedang mencari klub untuk menghidupkan kembali kariernya dan terus bermain.