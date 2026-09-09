Yang mengonfirmasi kemungkinan merapatnya James Rodriguez adalah presiden Avellino, Angelo Antonio D'Agostino. Ditemui oleh Ottopagine di sela-sela sebuah acara, bos I Lupi itu memang menyoroti negosiasi yang sedang berlangsung:

"James Rodriguez? Kami sedang memikirkannya. Tampaknya sang pemain sudah memberi ketersediaan, tetapi kita lihat saja nanti. Ada negosiasi yang terbuka, posisinya masih di situ, sekarang kita lihat sebentar. Sepertinya saya menangkap James ingin terus bermain selama dua tahun lagi. Dia belum ingin keluar dari dunia sepak bola. Kami sudah membicarakannya dengan salah satu agen untuk mencoba meyakinkannya".