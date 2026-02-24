James Milner mengakui bahwa ia berpikir kariernya telah berakhir setelah mengalami cedera parah sebelum memecahkan rekor Liga Premier

Keparahan cedera tersebut begitu parah sehingga Milner tidak dapat menahan beban pada kakinya selama setengah tahun. Operasi tersebut menyebabkan kerusakan saraf pada tendon, yang mengakibatkan prospek suram selama sesi rehabilitasinya. Mencermati masa-masa sulit pemulihannya, Milner mengakui bahwa bahkan rekan-rekannya di departemen medis mengharapkan dia untuk mengakhiri karier bermainnya. Beban mental dan fisik dari proses pemulihan membuat prospek memecahkan rekor lama Barry terasa seperti mimpi yang jauh dan mustahil saat dia menonton dari tribun.

“Saya pikir sekitar Desember musim lalu, bahkan Sean [Duggan, fisioterapis Brighton] sendiri mengatakan dia pikir saya mungkin akan datang selama dua minggu dan berkata: ‘Itu saja untuk saya’,” ungkap Milner. “Jujur saja, pada saat itu sangat tidak mungkin [saya akan memecahkan rekor penampilan], tapi saya beruntung memiliki orang-orang baik di sekitar saya. Orang-orang yang percaya pada saya dan sekelompok pemain yang baik yang saya mainkan bersama.”