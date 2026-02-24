Getty Images
Diterjemahkan oleh
James Milner mengakui bahwa ia berpikir kariernya telah berakhir setelah mengalami cedera parah sebelum memecahkan rekor Liga Premier
James Milner: Yang Tak Terhentikan 654
Pencapaian ini terjadi 24 tahun setelah Milner, yang saat itu masih remaja, debut bersama Leeds United di bawah asuhan Terry Venables. Sejak hari itu pada tahun 2002, ia telah berkembang menjadi pemain serba bisa yang ulung, meraih tiga gelar Premier League, dua Piala FA, dua Piala Liga, dan Liga Champions selama bermain untuk Newcastle, Aston Villa, Manchester City, dan Liverpool. Namun, cedera lutut parah yang dialaminya saat melawan Arsenal musim lalu mengancam akan mengakhiri karier legendarisnya secara prematur, membuatnya absen selama sembilan bulan dan memerlukan operasi rekonstruksi yang kompleks.
- Getty Images Sport
Saat pensiun sudah di depan mata
Keparahan cedera tersebut begitu parah sehingga Milner tidak dapat menahan beban pada kakinya selama setengah tahun. Operasi tersebut menyebabkan kerusakan saraf pada tendon, yang mengakibatkan prospek suram selama sesi rehabilitasinya. Mencermati masa-masa sulit pemulihannya, Milner mengakui bahwa bahkan rekan-rekannya di departemen medis mengharapkan dia untuk mengakhiri karier bermainnya. Beban mental dan fisik dari proses pemulihan membuat prospek memecahkan rekor lama Barry terasa seperti mimpi yang jauh dan mustahil saat dia menonton dari tribun.
“Saya pikir sekitar Desember musim lalu, bahkan Sean [Duggan, fisioterapis Brighton] sendiri mengatakan dia pikir saya mungkin akan datang selama dua minggu dan berkata: ‘Itu saja untuk saya’,” ungkap Milner. “Jujur saja, pada saat itu sangat tidak mungkin [saya akan memecahkan rekor penampilan], tapi saya beruntung memiliki orang-orang baik di sekitar saya. Orang-orang yang percaya pada saya dan sekelompok pemain yang baik yang saya mainkan bersama.”
Kembalinya yang memecahkan rekor ke puncak
Melawan segala rintangan, Milner kembali pada hari terakhir musim sebelumnya dan mendapatkan perpanjangan kontrak satu tahun di Amex Stadium. Ia telah menjadi sosok kunci di bawah asuhan Fabian Hurzeler musim ini, dengan 16 penampilan yang akhirnya melampaui rekor Barry. Meskipun pencapaian tersebut sangat besar, yang ia peringati dengan mengenakan sepatu kustom yang dijahit dengan angka 654, gelandang tersebut tetap rendah hati seperti biasa. Rekan-rekannya akhirnya harus memaksanya mendekati pendukung tim tamu di Gtech Community Stadium untuk mengakui momen bersejarah tersebut.
“Ini angka yang besar dan menyenangkan bisa mencapainya. Tentu saja banyak pembicaraan tentang hal ini,” kata Milner setelah peluit akhir. “Bagi saya secara pribadi, ini bukan sesuatu yang saya kejar. Ini bukan hal-hal individu yang saya kejar. Anda adalah bagian dari tim. Kebersamaan tim, bisa masuk ke ruang ganti dan merayakan kemenangan bersama para pemain - itulah mengapa Anda bermain sepak bola.”
- Getty Images Sport
Pujian dari atasan yang lebih muda
Pelatih kepala Brighton, Fabian Hurzeler, yang delapan tahun lebih muda dari gelandang andalannya yang memecahkan rekor, terkejut dengan kondisi fisik Milner. Pelatih asal Jerman itu mengungkapkan bahwa meskipun usianya dan cedera yang dialaminya tahun lalu, Milner tetap memimpin dalam metrik kebugaran. Hurzeler menyarankan bahwa usia biologis sang veteran tidak sesuai dengan performanya di lapangan, di mana ia terus mengungguli pemain-pemain yang setengah usianya dalam sesi latihan yang melelahkan di markas klub di Lancing.
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim, spekulasi sudah mulai bermunculan mengenai apakah raja penampilan baru Premier League ini akan memperpanjang masa tinggalnya untuk satu tahun lagi. Milner telah membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi, dan ia menolak untuk menutup pintu terhadap kemungkinan melanjutkan perjalanannya ke musim ke-25 di kasta tertinggi. Ketika ditanya secara spesifik apakah ia yakin masih memiliki satu tahun lagi untuk memperpanjang rekornya, pemain veteran itu hanya menjawab: “Kita lihat saja.”
Iklan