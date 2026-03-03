Jaksa penuntut umum membuka penyelidikan terhadap Monaco terkait dugaan pencucian uang dan korupsi yang berkaitan dengan sponsor dari Republik Demokratik Kongo

Menurut Agence France-Presse (AFP), Jaksa Agung Monaco telah memulai penyelidikan awal terkait hubungan komersial antara Monaco dan Republik Demokratik Kongo. Sumber-sumber yudisial mengonfirmasi pada Selasa bahwa tindakan hukum ini berawal dari pengaduan resmi yang diajukan oleh dua warga Kongo yang tinggal di Prancis. Mereka mengutarakan kekhawatiran mendalam terkait potensi praktik keuangan yang tidak transparan yang disembunyikan dalam perjanjian olahraga.

Titik fokus penyelidikan adalah kontrak sponsor yang ditandatangani pada Juni 2025 antara klub sepak bola Monaco dan pemerintah Kongo. Perjanjian tersebut, yang diperkirakan bernilai €4,8 juta selama tiga musim, terutama menampilkan slogan "R.D. Kongo - Jantung Afrika" di lengan para pemain. Meskipun ada kemitraan serupa dengan nilai yang lebih tinggi dengan FC Barcelona dan AC Milan, kesepakatan Monaco ini telah memicu peringatan segera di kalangan tokoh oposisi dan diaspora.