Jaksa penuntut umum membuka penyelidikan terhadap Monaco terkait dugaan pencucian uang dan korupsi yang berkaitan dengan sponsor dari Republik Demokratik Kongo
Awal mula penyelidikan
Menurut Agence France-Presse (AFP), Jaksa Agung Monaco telah memulai penyelidikan awal terkait hubungan komersial antara Monaco dan Republik Demokratik Kongo. Sumber-sumber yudisial mengonfirmasi pada Selasa bahwa tindakan hukum ini berawal dari pengaduan resmi yang diajukan oleh dua warga Kongo yang tinggal di Prancis. Mereka mengutarakan kekhawatiran mendalam terkait potensi praktik keuangan yang tidak transparan yang disembunyikan dalam perjanjian olahraga.
Titik fokus penyelidikan adalah kontrak sponsor yang ditandatangani pada Juni 2025 antara klub sepak bola Monaco dan pemerintah Kongo. Perjanjian tersebut, yang diperkirakan bernilai €4,8 juta selama tiga musim, terutama menampilkan slogan "R.D. Kongo - Jantung Afrika" di lengan para pemain. Meskipun ada kemitraan serupa dengan nilai yang lebih tinggi dengan FC Barcelona dan AC Milan, kesepakatan Monaco ini telah memicu peringatan segera di kalangan tokoh oposisi dan diaspora.
Tuduhan eksploitasi dan korupsi
Perwakilan hukum untuk para pengadu anonim berargumen bahwa citra prestisius klub sepak bola papan atas Prancis sedang dimanfaatkan secara aktif untuk merugikan masyarakat Kongo. Hervé Diakese, pengacara yang mewakili warga tersebut, mengatakan kepada AFP bahwa meskipun kliennya memiliki kekaguman yang mendalam terhadap Monaco, mereka percaya bahwa beberapa individu telah memanipulasi reputasi tersebut untuk merugikan rakyat negara tersebut.
Tujuan resmi dari sponsor tersebut adalah untuk meningkatkan pariwisata, menarik investasi asing, dan memanfaatkan keahlian olahraga Monaco untuk mengembangkan sepak bola lokal. Namun, para kritikus dengan tegas menentang narasi ini. Mereka menyoroti ironi yang mencolok bahwa sebagian besar negara Eropa saat ini menyarankan agar tidak melakukan perjalanan wisata ke negara yang dilanda konflik. Para penentang bersikeras bahwa mengalirkan jutaan euro ke sepak bola elit Eropa merupakan alokasi sumber daya yang sangat salah, yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur domestik yang sangat dibutuhkan.
Menteri Olahraga Kongo menjadi sorotan.
Gugatan hukum tersebut secara khusus menargetkan Didier Budimbu, Menteri Olahraga Republik Demokratik Kongo. Gugatan tersebut menuduh bahwa pelaksanaan kontrak senilai jutaan euro ini sepenuhnya mengabaikan peraturan pengadaan publik yang berlaku. Para penggugat menyoroti ketidakhadiran yang mencolok dari garis anggaran spesifik dan menunjuk pada ketidakhadiran total proses tender kompetitif, yang menimbulkan kecurigaan serius tentang sifat sebenarnya dari transaksi keuangan antara pemerintah dan klub.
"Kami memasuki logika praktik ilegal dengan suap dan komisi; ada hal-hal yang perlu diverifikasi," kata Diakese. Ketidakberesan prosedural menunjukkan kepada para penggugat adanya upaya terencana untuk mengabaikan transparansi. Setelah penilaian awal terhadap gugatan, Kantor Jaksa Keuangan Nasional Prancis (PNF) memutuskan bahwa kasus ini layak untuk ditindaklanjuti dan secara resmi meneruskan rujukan kepada Jaksa Agung Monako untuk menyelidiki lebih dalam jalur keuangan yang rumit dari kesepakatan tersebut.
Menyelidiki asal-usul dana
Tujuan utama dari penyelidikan baru yang dibuka di Monaco adalah untuk melacak dan memeriksa secara teliti asal-usul dana yang digunakan untuk membiayai sponsor lengan senilai €4,8 juta. Pihak berwenang berupaya mengungkap apakah dana tersebut merupakan hasil pencucian aset publik yang dikorupsi. Catatan keuangan dan transaksi yang terkait dengan kesepakatan tersebut akan diperiksa secara ketat untuk memastikan tidak ada dana ilegal yang disusupkan ke dalam sistem keuangan Principality melalui kemitraan olahraga ini.
Menanggapi situasi hukum yang berkembang, Monaco mempertahankan sikap kooperatif terkait penyelidikan awal. Ketika dihubungi oleh AFP untuk memberikan komentar mengenai tuduhan dan penyelidikan yang berlangsung, klub memberikan tanggapan yang ringkas. "AS Monaco mencatat hal ini dan tetap siap bekerja sama dengan otoritas yang berwenang," kata juru bicara klub.
