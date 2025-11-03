Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Timnas Hari Ini - Nonton Bola Live Timnas Indonesia Malam Ini Bulan November 2025

Timnas Indonesia di berbagai kategori akan melakoni sejumlah pertandingan penting selama bulan November 2025. Mulai dari tim U-23, U-17, putri hingga bola pantai akan menunjukkan aksinya di bulan ini.

Sorotan tentu saja akan tertuju pada tim U-17 asuhan Nova Arianto yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2025. Garuda Muda tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras dan Zambia. Sementara itu, tim putri akan melakoni dua laga FIFA Matchday melawan Nepal dan Tionghoa Taipei.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!