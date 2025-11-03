Timnas Indonesia U-17Timnas Indonesia
Yosua Arya

Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Timnas Hari Ini - Nonton Bola Live Timnas Indonesia Malam Ini Bulan November 2025

Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepakbola Timnas Indonesia tercantum dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Timnas Indonesia di berbagai kategori akan melakoni sejumlah pertandingan penting selama bulan November 2025. Mulai dari tim U-23, U-17, putri hingga bola pantai akan menunjukkan aksinya di bulan ini.

Sorotan tentu saja akan tertuju pada tim U-17 asuhan Nova Arianto yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2025. Garuda Muda tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras dan Zambia. Sementara itu, tim putri akan melakoni dua laga FIFA Matchday melawan Nepal dan Tionghoa Taipei.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!

  • Tim Putra U-17

    Tanggal
    Kick-off (WIB)    		PertandinganVenueKompetisi
    Selasa, 4 November 2025
    22:45    		Timnas Indonesia vs ZambiaAspire OnePiala Dunia U-17 2025
    Jumat, 7 November 2025
    22:45    		Brasil vs Timnas IndonesiaAspire OnePiala Dunia U-17 2025
    Senin, 10 November 2025
    21:45    		Honduras vs Timnas IndonesiaAspire OnePiala Dunia U-17 2025
    • Iklan

  • Tim Putra U-23

    Tim putra U-23 akan melakoni pertandingan uji coba antara tanggal 12 hingga 18 November mendatang. Laga ini sekaligus menjadi persiapan tim menuju SEA Games 2025.

  • Tim Putri Senior

    Tanggal
    Kick-off (WIB)    		PertandinganVenueKompetisi
    Rabu, 26 November 2025
    19:30    		Timnas Indonesia vs NepalStadion MaguwoharjoFIFA Matchday
    Sabtu, 29 November 2025
    19:30    		Timnas Indonesia vs Tionghoa TaipeiStadion MaguwoharjoFIFA Matchday

  • Bola Pantai

    Tim Bola Pantai Indonesia akan melakoni tiga pertandingan persahabatan mulai tanggal 21 hingga 23 November mendatang di PIK 2. Iran, Swiss dan Jepang akan menjadi lawan Skuad Garuda kali ini.