Dony Tri Pamungkas, Kadek Arel, Ivar Jenner - Timnas Indonesia U-22 vs Mali U-23 15112025Timnas Indonesia
Yosua Arya

Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Timnas Hari Ini - Nonton Bola Live Timnas Indonesia Malam Ini Bulan Desember 2025

Berikut jadwal siaran langsung pertandingan sepakbola Timnas Indonesia tercantum dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

Timnas Indonesia di berbagai kategori dan kelompok usia akan melakoni sejumlah laga-laga penting di bulan Desember 2025 ini. Skuad Garuda akan berusaha untuk terus mengharumkan nama bangas, dengan SEA Games 2025 menjadi yang paling disorot.

Mulai dari Tim Putri Senior, Tim Putra U-22, Tim Futsal Putri dan Tim Futsal Putra akan bertarung untuk memperebutkan Medali Emas di Thailand.

Sementara itu, Tim Futsal Putra U-16 dan U-19 bakal berkompetisi di ajang ASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025 di Thailand. Tak hanya itu, Tim eFootball Console juga bakal kembali beraksi, dengan mereka akan melakoni FIFAe World Cup 2025.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!

*Kick-off dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.

  • Timnas Indonesia U-23Timnas Indonesia

    Timnas Sepakbola Putra U-22

    Tanggal
    Kick-off (WIB)    		PertandinganKompetisiVenue
    Senin, 8 Desember 2025
    18:00    		Filipina vs IndonesiaSEA Games 2025700 Anniversary of Chiang Mai Stadium
    Jumat, 12 Desember 2025
    18:00    		Indonesia vs MyanmarSEA Games 2025700 Anniversary of Chiang Mai Stadium
    • Iklan
  • Timnas Wanita Indonesia 29062025AFC

    Timnasa Sepakbola Putri Senior

    Tanggal Kick-off (WIB)PertandinganKompetisiVenue
    Kamis, 4 Desember 2025
    18:30    		Thailand vs IndonesiaSEA Games 2025Chonburi Stadium
    Minggu, 7 Desember 2025
    16:00    		Singapura vs IndonesiaSEA Games 2025Chonburi Stadium
  • Timnas Futsal Wanita IndonesiaPSSI

    Timnas Futsal Putri

    Tanggal Kick-off (WIB)PertandinganKompetisiVenue
    Jumat, 12 Desember 2025
    13:30    		Indonesia vs VietnamSEA Games 2025BTU Hall
    Sabtu, 13 Desember 2025
    13:30    		Indonesia vs MyanmarSEA Games 2025BTU Hall
  • Timnas Futsal Indonesiainstagram / @timnasindonesia

    Timnas Futsal Putra

    Tanggal Kick-off (WIB)PertandinganKompetisiVenue
    Senin, 15 Desember 2025
    16:00    		Indonesia vs MyanmarSEA Games 2025Nonthaburi Stadium
    Rabu, 17 Desember 2025
    16:00    		Indonesia vs VietnamSEA Games 2025Nonthaburi Stadium
    Kamis, 18 Desember 2025
    16:00    		Indonesia vs MalaysiaSEA Games 2025Nonthaburi Stadium
    Jumat, 19 Desember 2025
    19:00    		Indonesia vs ThailandSEA Games 2025Nonthaburi Stadium

  • Timnas Futsal Putra U-16

    Tanggal Kick-off (WIB)PertandinganKompetisiVenue
    Selasa, 23 Desember 2025
    11:00    		Indonesia vs MyanmarASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall
    Rabu, 24 Desember 2025
    11:00    		Indonesia vs VietnamASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall
    Kamis, 25 Desember 2025
    11:00    		Indonesia vs Brunei DarussalamASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall
    Sabtu, 27 Desember 2025
    13:15    		Indonesia vs ThailandASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall

  • Timnas Futsal Putra U-19

    Tanggal Kick-off (WIB)PertandinganKompetisiVenue
    Selasa, 23 Desember 2025
    13:15    		Indonesia vs KambojaASEAN U-19 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall
    Rabu, 24 Desember 2025
    13:15    		Indonesia vs MyanmarASEAN U-19 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall
    Kamis, 25 Desember 2025
    13:15    		Indonesia vs MalaysiaASEAN U-19 Boys Futsal Championship 2025Nonthaburi Hall

  • Timnas eFootball Console

    Rabu, 10 Desember 2025:

    • Indonesia vs Yordania - 15:00
    • Indonesia vs Maroko - 15:35
    • Indonesia vs Jepang - 16:10
    • Indonesia vs Meksiko - 17:00
    • Indonesia vs Polandia - 17:35

    Kamis, 11 Desember 2025:

    • Indonesia vs Yordania - 16:00
    • Indonesia vs Maroko - 16:35
    • Indonesia vs Jepang - 17:10
    • Indonesia vs Meksiko - 18:00
    • Indonesia vs Polandia - 18:35