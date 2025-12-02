Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Timnas Hari Ini - Nonton Bola Live Timnas Indonesia Malam Ini Bulan Desember 2025

Timnas Indonesia di berbagai kategori dan kelompok usia akan melakoni sejumlah laga-laga penting di bulan Desember 2025 ini. Skuad Garuda akan berusaha untuk terus mengharumkan nama bangas, dengan SEA Games 2025 menjadi yang paling disorot.

Mulai dari Tim Putri Senior, Tim Putra U-22, Tim Futsal Putri dan Tim Futsal Putra akan bertarung untuk memperebutkan Medali Emas di Thailand.

Sementara itu, Tim Futsal Putra U-16 dan U-19 bakal berkompetisi di ajang ASEAN U-16 Boys Futsal Championship 2025 di Thailand. Tak hanya itu, Tim eFootball Console juga bakal kembali beraksi, dengan mereka akan melakoni FIFAe World Cup 2025.

Simak jadwal pertandingannya di bawah ini!

*Kick-off dalam Waktu Indonesia Barat (WIB). Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.