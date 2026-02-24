Jadwal FIFA Series 2026: Ujian Perdana John Herdman Bersama Timnas Indonesia

FIFA secara resmi telah merilis jadwal pertandingan untuk turnamen FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) terpilih sebagai arena pertempuran bagi empat negara dari konfederasi yang berbeda guna meningkatkan daya saing global melalui laga persahabatan lintas benua.

Selain Indonesia sebagai tuan rumah, partisipan yang dipastikan hadir adalah Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF). Format turnamen ini menggunakan sistem gugur, di mana pemenang pada hari pertama akan langsung melaju ke babak final, sementara tim yang kalah akan memperebutkan peringkat ketiga.

Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada laga pembuka, Jumat (27/3) malam WIB. Pertandingan ini sangat dinantikan karena FIFA Series merupakan inisiatif besar untuk memfasilitasi pertemuan tim-tim yang jarang bersua di kalender resmi.