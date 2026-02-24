Jadwal FIFA Series 2026: Ujian Perdana John Herdman Bersama Timnas Indonesia

Article continues below
FIFA secara resmi telah merilis jadwal pertandingan untuk turnamen FIFA Series 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026. Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) terpilih sebagai arena pertempuran bagi empat negara dari konfederasi yang berbeda guna meningkatkan daya saing global melalui laga persahabatan lintas benua.
Selain Indonesia sebagai tuan rumah, partisipan yang dipastikan hadir adalah Bulgaria (UEFA), Kepulauan Solomon (OFC), dan St. Kitts and Nevis (CONCACAF). Format turnamen ini menggunakan sistem gugur, di mana pemenang pada hari pertama akan langsung melaju ke babak final, sementara tim yang kalah akan memperebutkan peringkat ketiga.
Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts dan Nevis pada laga pembuka, Jumat (27/3) malam WIB. Pertandingan ini sangat dinantikan karena FIFA Series merupakan inisiatif besar untuk memfasilitasi pertemuan tim-tim yang jarang bersua di kalender resmi.
Ajang ini memegang peranan krusial bagi masa depan sepakbola Indonesia karena menjadi debut bagi John Herdman. Pelatih asal Inggris tersebut telah resmi diperkenalkan sebagai nakhoda baru Skuad Garuda pada Januari lalu, menggantikan posisi Patrick Kluivert yang dipecat oleh PSSI.
Secara kekuatan di atas kertas, Indonesia yang kini duduk di peringkat 122 FIFA akan menghadapi tantangan beragam. Bulgaria menjadi lawan dengan peringkat tertinggi (88), diikuti oleh Indonesia, sementara Kepulauan Solomon (152) dan St. Kitts and Nevis (154) melengkapi peta persaingan ini.
Kesuksesan penyelenggaraan ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi peringkat FIFA Indonesia. Melalui FIFA Series - yang sebelumnya dikenal sebagai FIFA World Series - negara-negara anggota mendapatkan platform dua tahunan yang kompetitif di luar turnamen regional mereka masing-masing sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 2024.
Edisi FIFA Series 2026 kali ini tampil jauh lebih masif dengan total 48 tim nasional yang tersebar ke dalam 12 grup di berbagai lokasi seluruh dunia. Fokus utama dari program ini adalah memberikan pengalaman bertanding bagi negara-negara dari konfederasi berbeda yang selama ini jarang memiliki kesempatan untuk saling berhadapan dalam kalender internasional.
Pelaksanaan di Jakarta ini dianggap sebagai momentum emas bagi pengembangan talenta lokal. Terpilihnya Indonesia sebagai salah satu dari 12 lokasi penyelenggara global mempertegas posisi tanah air sebagai pusat baru sepakbola di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas standar dunia.
Partisipasi Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan St. Kitts and Nevis memberikan dinamika taktik yang beragam bagi pasukan Herdman. Menghadapi gaya main Eropa, Oseania, dan Karibia dalam satu waktu yang singkat akan memaksa para pemain untuk beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai karakter permainan yang berbeda dari biasanya.
Jumat, 27 Maret 2026:
Bulgaria vs Kepulauan Solomon - 15:30 WIB
Indonesia vs Saint Kitts dan Nevis - 20:00 WIB
Senin, 30 Maret 2026:
Perebutan tempat ketiga - 15:30 WIB
Final FIFA Series 2026 - 20:00 WIB