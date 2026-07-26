Getty Images Sport
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Jadon Sancho menerima tawaran transfer gratis dari Al-Rayyan setelah hengkang dari Man Utd
Klub raksasa Qatar mengincar bintang asal Inggris
Mantan penyerang Manchester United, Sancho, sedang diincar oleh klub asal Qatar, Al-Rayyan, saat ia mencari klub baru yang akan menjadi tempat berkariernya secara permanen, menurut Foot Mercato.
Pemain berusia 26 tahun itu secara resmi berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Old Trafford berakhir, dan klub asal Timur Tengah tersebut berkeinginan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat lini serang mereka.
Al-Rayyan telah mengajukan tawaran kepada Sancho dalam upaya untuk membujuknya bergabung ke Liga Bintang Qatar. The Lions merupakan salah satu klub paling bergengsi di kawasan tersebut dan meyakini bahwa mantan bintang Borussia Dortmund itu dapat menjadi ikon proyek mereka.
- Getty Images Sport
Masa-masa suram di United
Sancho bergabung dengan United dengan biaya transfer sebesar £73 juta pada musim panas 2021, namun ia tak pernah benar-benar mampu menempatkan diri sebagai pemain inti di skuad utama di bawah kepemimpinan berbagai manajer.
Hubungannya dengan klub semakin tegang, dan ia akhirnya dipinjamkan ke Borussia Dortmund, Chelsea, dan Aston Villa. Meskipun memiliki bakat yang tak terbantahkan, pemain sayap kelahiran London ini kesulitan beradaptasi dengan tuntutan taktis Liga Premier.
Peran figuran di Villa
Selama musim 2025-26, Sancho dipinjamkan ke Villa, di mana ia memainkan peran pendukung dalam musim bersejarah bagi klub asal Midlands tersebut. Meskipun ia turut berperan dalam membantu tim asuhan Unai Emery meraih trofi Liga Europa, ia bukanlah pemain inti tetap; ia hanya masuk dalam susunan pemain utama pada 18 dari total 39 penampilannya di semua kompetisi.
- Getty Images
Konflik kepentingan dan prospek ke depan
Tawaran dari Al-Rayyan datang di saat Sancho juga dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya ke Jerman karena alasan sentimental. Borussia Dortmund telah lama dikabarkan tertarik untuk mendatangkan kembali mantan bintang mereka secara permanen, yang berpotensi memberinya panggung di liga yang sudah dikenalnya dan tempat ia sebelumnya tampil gemilang.
Pindah ke Qatar Stars League akan membuat Sancho bergabung dengan daftar bintang-bintang Eropa ternama yang semakin panjang yang memilih tantangan baru di kawasan Teluk. Bagi Al-Rayyan, merekrut pemain sekelas Sancho akan menjadi pernyataan niat yang sangat kuat saat mereka berupaya mendominasi kompetisi domestik.
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