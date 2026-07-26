Jadon Sancho menerima tawaran transfer gratis dari Al-Rayyan setelah hengkang dari Man Utd

Mantan penyerang Manchester United, Sancho, sedang diincar oleh klub asal Qatar, Al-Rayyan, saat ia mencari klub baru yang akan menjadi tempat berkariernya secara permanen, menurut Foot Mercato.

Pemain berusia 26 tahun itu secara resmi berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Old Trafford berakhir, dan klub asal Timur Tengah tersebut berkeinginan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna memperkuat lini serang mereka.

Al-Rayyan telah mengajukan tawaran kepada Sancho dalam upaya untuk membujuknya bergabung ke Liga Bintang Qatar. The Lions merupakan salah satu klub paling bergengsi di kawasan tersebut dan meyakini bahwa mantan bintang Borussia Dortmund itu dapat menjadi ikon proyek mereka.











