Jadon Sancho dan pacarnya, Saweetie, melakukan penampilan publik pertama mereka bersama-sama saat pemain Manchester United yang gagal itu mengajak rapper Amerika itu makan malam di Paris

Pemain internasional Inggris, Sancho, tertangkap kamera sedang menikmati malam bersama Saweetie - yang nama aslinya adalah Diamonte Quiava Valentin Harper - saat menuju makan malam di ibu kota Prancis, Paris.

Mereka tampaknya berada di Kota Cinta untuk liburan pasca Hari Valentine, setelah tertangkap kamera di Paris pada Minggu. Sancho tidak dapat membawa pasangannya pergi pada 14 Februari karena ia sedang bertanding di Piala FA untuk Villa melawan Newcastle - ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 3-1 tim Unai Emery.

Sancho dan Saweetie berdandan untuk malam mereka, meskipun mereka juga mengenakan pakaian hangat untuk melindungi diri dari cuaca dingin yang masih menggigit di Eropa. Pasangan ini tampak bersemangat saat tersenyum di depan kamera yang menangkap mereka meninggalkan hotel untuk makan dan minum.

Keesokan harinya, mereka kembali terlihat - dengan pakaian yang lebih santai - saat mengunjungi toko buku ikonik Shakespeare and Company. Perlihatkan kemesraan mereka terus berlanjut saat mereka kembali berpegangan tangan saat memasuki tempat tersebut.