Jadon Sancho dan pacarnya, Saweetie, melakukan penampilan publik pertama mereka bersama-sama saat pemain Manchester United yang gagal itu mengajak rapper Amerika itu makan malam di Paris
Sancho & Saweetie di Paris selama akhir pekan Valentine
Pemain internasional Inggris, Sancho, tertangkap kamera sedang menikmati malam bersama Saweetie - yang nama aslinya adalah Diamonte Quiava Valentin Harper - saat menuju makan malam di ibu kota Prancis, Paris.
Mereka tampaknya berada di Kota Cinta untuk liburan pasca Hari Valentine, setelah tertangkap kamera di Paris pada Minggu. Sancho tidak dapat membawa pasangannya pergi pada 14 Februari karena ia sedang bertanding di Piala FA untuk Villa melawan Newcastle - ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 3-1 tim Unai Emery.
Sancho dan Saweetie berdandan untuk malam mereka, meskipun mereka juga mengenakan pakaian hangat untuk melindungi diri dari cuaca dingin yang masih menggigit di Eropa. Pasangan ini tampak bersemangat saat tersenyum di depan kamera yang menangkap mereka meninggalkan hotel untuk makan dan minum.
Keesokan harinya, mereka kembali terlihat - dengan pakaian yang lebih santai - saat mengunjungi toko buku ikonik Shakespeare and Company. Perlihatkan kemesraan mereka terus berlanjut saat mereka kembali berpegangan tangan saat memasuki tempat tersebut.
Bagaimana Sancho memicu rumor asmara Saweetie
Sancho, yang tampaknya akan absen dari skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini setelah kesulitan mempertahankan performa konsisten di level klub, pertama kali dikabarkan menjalin hubungan dengan Saweetie pada tahun 2025.
Saat merayakan kemenangan Chelsea di final Conference League - selama masa pinjaman bersama The Blues - rapper berusia 32 tahun itu terlihat sebagai layar kunci di ponsel Sancho. Spekulasi pun bermunculan sejak saat itu.
Sancho semakin memperkuat rumor tersebut dengan mendapatkan tato yang menampilkan nama pacar barunya. Dia terlihat di Apollo Tattoo and Piercing Studio yang berbasis di California. Mereka membagikan gambar di akun Instagram mereka yang menunjukkan penyerang berusia 25 tahun itu mendapatkan kata "Qiava" - nama tengah Saweetie - ditato di lehernya, di belakang telinga kirinya.
Pemain bebas transfer: Sancho melihat kontraknya dengan Manchester United akan berakhir.
Meskipun menemukan kenyamanan dan stabilitas di luar lapangan, Sancho menghadapi masa depan yang tidak pasti dalam kariernya. Kontraknya di Manchester United akan berakhir pada musim panas ini, yang akan membuatnya masuk ke dalam daftar pemain bebas transfer.
Masa-masa sulit telah dilalui di Old Trafford sejak ia menyelesaikan transfer senilai £75 juta ($102 juta) dari Borussia Dortmund pada 2021. Ia hanya mencetak 12 gol dalam 83 penampilan untuk United, yang membuatnya tergeser dari urutan penyerang utama.
Penampilan reguler di Villa sulit didapat, dengan target hanya tercapai sekali untuk mereka, namun Emery belum menutup pintu untuk penawaran kontrak permanen bagi winger lincah ini.
Pelatih kepala Villa mengatakan baru-baru ini saat ditanya apakah perpanjangan masa tinggal Sancho di West Midlands telah dibahas: “Belum, tapi dia adalah pemain yang fantastis. Semoga dia bisa membantu kami dengan meningkatkan kualitasnya dalam struktur kami seperti yang dia lakukan.
“Dia membutuhkan kontrak baru, dan mungkin bisa di sini. Jika dia bermain dengan performa terbaiknya, kami akan menginginkannya. Namun, tim lain juga bisa terlibat dalam minat terhadapnya.”
Jadwal pertandingan Aston Villa musim 2025-26: Pertandingan berikutnya bagi tim yang bersaing untuk gelar Premier League.
Villa, yang telah lolos ke babak 16 besar Liga Europa, akan kembali beraksi pada Sabtu ini saat menjamu Leeds. Mereka saat ini berada di posisi ketiga di klasemen Premier League, tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
