Getty
Diterjemahkan oleh
Jack Grealish menanggapi kritik 'sialan bodoh' terhadap Raheem Sterling setelah debut Raheem Sterling bersama Feyenoord
Sterling melakukan debutnya untuk Feyenoord
Sterling bergabung dengan Feyenoord sebagai pemain bebas transfer, namun harus menunggu untuk melakukan debutnya karena keterlambatan dalam memperoleh izin kerja. Setelah dokumen yang diperlukan akhirnya tiba, Sterling melakukan debutnya untuk tim Robin van Persie sebagai pemain pengganti melawan Telstar. Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut Feyenoord dan membuat tim tersebut berada di posisi kedua klasemen Eredivisie, lima poin di atas NEC tetapi masih tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen PSV.
Winger tersebut berbicara tentang kegembiraannya kembali bermain setelah pertandingan, mengatakan kepada ESPN: "Ini adalah pengenalan yang bagus. Belum bermain dalam beberapa waktu, tapi hanya berusaha tetap bugar. Sudah bersama tim ini dalam beberapa waktu, jadi ini semua tentang membangun langkah demi langkah dan berusaha mencapai kebugaran pertandingan. Bagus bisa memulai pertandingan pertama dengan kemenangan, menurut saya itu yang paling penting."
- IMAGO
Sterling dijuluki 'Bambi di atas es'
Debut Raheem Sterling di Feyenoord menuai kritik di Instagram dari akun bernama footballpark, yang memiliki 96.000 pengikut. Sebuah postingan di akun tersebut berbunyi: "Debut Raheem Sterling untuk Feyenoord tidak bisa dibilang sukses – bahkan terlihat seperti bencana bagi klub Belanda tersebut. Winger Inggris itu terlihat seperti Bambi di atas es. Sejak 2022, Sterling terus menurun, kehilangan motivasi, dan tampaknya tidak mampu bermain di bawah arahan siapa pun kecuali Pep Guardiola. Sterling benar-benar sudah memasuki masa senjanya. Apakah sudah waktunya untuk gantung sepatu selamanya?"
Grealish membela Sterling
Menurut Daily Mail, Grealish menanggapi dengan postingannya sendiri untuk membela mantan rekan setimnya di Manchester City dan Timnas Inggris. Dia menulis: "Apa sih postingan Instagram bodoh ini, apa yang salah dengan kalian? Orang itu sudah lama tidak bermain atau berlatih. Orang-orang seperti kalianlah yang salah dengan dunia ini. Berikanlah sedikit rasa hormat."
Pendapat Van Persie tentang Sterling
Van Persie sebelumnya mengakui bahwa Sterling membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah absen lama di Chelsea. Ia mengatakan kepada wartawan: "Raheem berlatih pada Selasa lalu, untuk pertama kalinya bersama tim. Itu adalah kali pertamanya berlatih bersama tim dalam beberapa bulan. Ketika Anda melihat keputusan yang dia ambil dalam situasi-situasi kecil, seberapa cepat dia berpikir dan beradaptasi, Anda akan melihat bahwa pemain lain juga melihatnya dan meresponsnya. Begitulah cara kerjanya.
"Anda juga ingin menunjukkan kepada satu sama lain bahwa Anda juga bagus. Itu terlihat jelas dalam sesi latihan tersebut. Menurut saya, dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia menunjukkan itu dalam sesi latihan tersebut. Saya senang melihatnya, dan begitu pula rekan-rekannya.
"Seberapa siap Anda untuk bertanding setelah tidak bermain selama enam bulan? Itu tergantung bagaimana dia melewati besok. Itu terlihat positif. Tapi kita harus berhati-hati dengannya. Kita akan berbicara dengan Raheem tentang itu. Dia membutuhkan waktu untuk bisa bermain 90 menit. Itu tidak akan terjadi pada Minggu dan juga tidak minggu depan. Tapi kita akan berusaha untuk mencapainya secepat mungkin. Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri, secepat mungkin, tapi dengan bertanggung jawab dan tenang."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sterling berharap mendapatkan lebih banyak waktu bermain pada Minggu ini saat Feyenoord kembali beraksi melawan Twente. Kontrak winger tersebut dengan klub berlaku hingga akhir musim, dan ia berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam beberapa bulan ke depan. Ia mengatakan hal itu saat perkenalannya. "Setelah berdiskusi secara mendalam dengan Robin, saya yakin Feyenoord adalah tempat di mana saya bisa bahagia dan menempatkan diri sebagai anggota tim yang berharga. Bermain di luar negeri adalah tantangan baru bagi saya — dan satu yang siap saya hadapi. Jujur, saya hanya antusias untuk memulai. Kepada Feyenoord dan khususnya Robin serta [manajer umum] Dennis [te Kloese], terima kasih atas kesabaran dan profesionalisme Anda selama proses ini."
Iklan