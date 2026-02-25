Jack Grealish menanggapi kritik 'sialan bodoh' terhadap Raheem Sterling setelah debut Raheem Sterling bersama Feyenoord

Van Persie sebelumnya mengakui bahwa Sterling membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah absen lama di Chelsea. Ia mengatakan kepada wartawan: "Raheem berlatih pada Selasa lalu, untuk pertama kalinya bersama tim. Itu adalah kali pertamanya berlatih bersama tim dalam beberapa bulan. Ketika Anda melihat keputusan yang dia ambil dalam situasi-situasi kecil, seberapa cepat dia berpikir dan beradaptasi, Anda akan melihat bahwa pemain lain juga melihatnya dan meresponsnya. Begitulah cara kerjanya.

"Anda juga ingin menunjukkan kepada satu sama lain bahwa Anda juga bagus. Itu terlihat jelas dalam sesi latihan tersebut. Menurut saya, dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Dia menunjukkan itu dalam sesi latihan tersebut. Saya senang melihatnya, dan begitu pula rekan-rekannya.

"Seberapa siap Anda untuk bertanding setelah tidak bermain selama enam bulan? Itu tergantung bagaimana dia melewati besok. Itu terlihat positif. Tapi kita harus berhati-hati dengannya. Kita akan berbicara dengan Raheem tentang itu. Dia membutuhkan waktu untuk bisa bermain 90 menit. Itu tidak akan terjadi pada Minggu dan juga tidak minggu depan. Tapi kita akan berusaha untuk mencapainya secepat mungkin. Kita akan melakukannya dengan cara kita sendiri, secepat mungkin, tapi dengan bertanggung jawab dan tenang."