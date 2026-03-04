Jack Fletcher dijatuhi hukuman larangan bermain yang panjang karena menggunakan kata diskriminatif, sementara pemain muda Manchester United menyampaikan permohonan maaf

Fletcher mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan di situs web resmi United: "Saya benar-benar menyesal atas kata-kata ofensif yang saya gunakan dalam situasi yang panas. Meskipun saya tidak bermaksud menggunakan istilah tersebut sebagai hinaan homofobik, saya sepenuhnya memahami bahwa bahasa semacam itu tidak dapat diterima dan segera meminta maaf setelah pertandingan. Saya ingin menegaskan bahwa kelalaian karakter sesaat ini sama sekali tidak mencerminkan keyakinan atau nilai-nilai saya."

Klub menambahkan: "Manchester United telah bekerja sama dengan Jack untuk memperkuat pemahamanannya tentang bahasa diskriminatif dan mengapa hal itu berbahaya. Selain partisipasinya yang berkelanjutan dalam program-program Akademi reguler tentang keragaman dan inklusi, Jack juga akan mengikuti pelatihan pendidikan melalui FA. Manchester United bangga menjadi klub yang inklusif dan ramah. Sejak meluncurkan All Red All Equal pada 2016, kami telah mengintegrasikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam segala hal yang kami lakukan."