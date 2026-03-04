Goal.com
Jack Fletcher dijatuhi hukuman larangan bermain yang panjang karena menggunakan kata diskriminatif, sementara pemain muda Manchester United menyampaikan permohonan maaf

Gelandang Manchester United, Jack Fletcher, dijatuhi hukuman larangan bermain yang cukup lama karena menggunakan bahasa yang diskriminatif terhadap kaum LGBT saat bermain untuk tim U-21 klub tersebut. Fletcher, putra dari mantan gelandang United dan pelatih sementara Darren, telah mengakui menggunakan istilah diskriminatif selama pertandingan EFL Trophy di Barnsley pada Oktober lalu, yang mengakibatkan dia dikeluarkan dari lapangan. Dia telah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh perkataannya.

  • Fletcher menggunakan bahasa yang menghina terhadap lawannya.

    Fletcher, yang telah tampil sebagai pemain pengganti dalam tiga pertandingan tim utama United musim ini dan saudara kembarnya Tyler juga pernah bermain untuk tim Michael Carrick, dinyatakan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) telah "bertindak dengan cara yang tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata kasar dan/atau menghina," bertentangan dengan Aturan FA E3.1. Dia melakukan "pelanggaran berat" terhadap aturan tersebut karena melibatkan referensi, baik secara eksplisit maupun implisit, terhadap orientasi seksual.

    Larangan bermain dalam enam pertandingan dan denda sebesar £1.500

    Fletcher mengakui tuduhan tersebut dan memilih sidang tertulis. Ia dijatuhi hukuman larangan bermain dalam enam pertandingan, denda £1.500, dan perintah pendidikan. Larangan tersebut mencakup suspensi dua pertandingan akibat kartu merah, yang telah ia jalani, sementara ia akan tetap diskors hingga United menyelesaikan empat pertandingan kompetitif non-tim utama akibat pelanggaran yang diperparah. Larangan ini berarti ia akan absen dalam empat dari lima pertandingan tersisa di Premier League 2, meskipun ia dapat bermain untuk tim utama setelah larangan tersebut berakhir.

  • Hinaan dilontarkan setelah provokasi dari lawan.

    GOAL memahami bahwa Fletcher kehilangan kendali selama pertandingan karena terus-menerus dihina secara verbal oleh lawan yang menghina keluarganya, dan dia membalas dengan menyebutnya "gayboy". Asosiasi Sepak Bola (FA) dan lawan menyimpulkan bahwa Fletcher tidak bermaksud agar hinaan tersebut bersifat homofobik. Meskipun ada provokasi, Fletcher menyadari bahwa pilihan kata-katanya dalam situasi yang panas tidak dapat diterima, telah meminta maaf, dan menerima tuduhan tersebut secepat mungkin. Dia dengan tulus menyesali kelalaiannya dalam momen kemarahan, yang tidak mewakili karakter atau keyakinannya. Proses internal telah dilakukan untuk memperkuat pemahaman Jack tentang bahasa diskriminatif dan mengapa hal itu berbahaya.

    Fletcher 'sungguh menyesal'

    Fletcher mengatakan dalam pernyataan yang diterbitkan di situs web resmi United: "Saya benar-benar menyesal atas kata-kata ofensif yang saya gunakan dalam situasi yang panas. Meskipun saya tidak bermaksud menggunakan istilah tersebut sebagai hinaan homofobik, saya sepenuhnya memahami bahwa bahasa semacam itu tidak dapat diterima dan segera meminta maaf setelah pertandingan. Saya ingin menegaskan bahwa kelalaian karakter sesaat ini sama sekali tidak mencerminkan keyakinan atau nilai-nilai saya."

    Klub menambahkan: "Manchester United telah bekerja sama dengan Jack untuk memperkuat pemahamanannya tentang bahasa diskriminatif dan mengapa hal itu berbahaya. Selain partisipasinya yang berkelanjutan dalam program-program Akademi reguler tentang keragaman dan inklusi, Jack juga akan mengikuti pelatihan pendidikan melalui FA. Manchester United bangga menjadi klub yang inklusif dan ramah. Sejak meluncurkan All Red All Equal pada 2016, kami telah mengintegrasikan kesetaraan, keragaman, dan inklusi ke dalam segala hal yang kami lakukan."

