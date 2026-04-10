Izin Kerja Sudah Aman, Nathan Tjoe-A-On Siap Beraksi Bersama Willem II
Masalah Administrasi Izin Kerja Tuntas
Nathan Tjoe-A-On kini bisa bernafas lega setelah dia bisa kembali dimainkan selepas dirinya absen di beberapa pertandingan, karena kendala birokrasi tersebut. Manajemen klub telah mengonfirmasi berkas izin kerja yang dibutuhkan Tjoe-A-On kini sudah lengkap. Hal itu memungkinkan sang pemain langsung berlatih bersama tim utama sepanjang pekan ini, dan masuk ke dalam daftar skuad yang dibawa melawan Almere City, Minggu (12/4).
Pemain Diaspora Tersandung Kasus 'Passportgate'
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pemain diaspora terpaksa menepi, baik dari sesi latihan maupun pertandingan, akibat tersandung kasus 'Passportgate'. Hal itu mulai teratasi setelah beberapa langkah diperlukan terkait pengurusan izin kerjanya diselesaikan, mengingat mereka kini tidak lagi menyandang status warga negara Belanda. Hal itu sesuai dengan perintah dari jaksa penuntut independen untuk sepakbola profesional federasi sepakbola Belanda (KNVB) yang dirilis pada pertengahan pekan.
Stegeman Belum Memastikan Tjoe-A-On Jadi Starter
Pelatih John Stegeman tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya menyambut kembalinya bek kiri tersebut. Kehadiran Tjoe-A-on dianggap menambah kedalaman skuad di saat tim memasuki fase penting kompetisi untuk mengamankan posisi di klasemen. Sang pelatih kini memiliki lebih banyak fleksibilitas di lini belakang, meskipun ia masih merahasiakan apakah Nathan akan langsung diturunkan sebagai starter atau memulai laga dari bangku cadangan.
“Kami telah menyambutnya kembali ke dalam grup. Untungnya dia tidak melewatkan terlalu banyak pertandingan,” ujar Stegeman dikutip laman resmi klub. “Kayen Scheepens dan Per van Loon telah mengisinya dengan baik [selama Tjoe-A-On absen]. Untuk hari Minggu, saya sudah membuat pilihan.”
Laga Penentu Menuju Play-off
Duel melawan Almere City memiliki arti yang sangat penting bagi Willem II dalam upaya mengamankan tempat di play-off promosi. Saat ini Willem menduduki peringkat empat klasemen sementara dengan 59 poin, atau unggul empat angka dari Almere yang berada satu setrip di bawah mereka. Babak reguler Eerste Divisie hanya menyisakan tiga hingga empat pertandingan.
“Kami bermain di kandang melawan tim yang kuat, yang membuat ini menjadi pertandingan yang menarik. Ini adalah level yang juga bisa kami harapkan di babak play-off nanti,” tandas Stegeman.