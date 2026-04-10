Izin Kerja Sudah Aman, Nathan Tjoe-A-On Siap Beraksi Bersama Willem II

Pelatih John Stegeman tidak bisa menyembunyikan rasa puasnya menyambut kembalinya bek kiri tersebut. Kehadiran Tjoe-A-on dianggap menambah kedalaman skuad di saat tim memasuki fase penting kompetisi untuk mengamankan posisi di klasemen. Sang pelatih kini memiliki lebih banyak fleksibilitas di lini belakang, meskipun ia masih merahasiakan apakah Nathan akan langsung diturunkan sebagai starter atau memulai laga dari bangku cadangan.

“Kami telah menyambutnya kembali ke dalam grup. Untungnya dia tidak melewatkan terlalu banyak pertandingan,” ujar Stegeman dikutip laman resmi klub. “Kayen Scheepens dan Per van Loon telah mengisinya dengan baik [selama Tjoe-A-On absen]. Untuk hari Minggu, saya sudah membuat pilihan.”