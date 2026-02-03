FC Utrecht
Ivar Jenner Berpisah Dengan FC Utrecht, Segera Bergabung Ke Dewa United
Ivar Jenner sepakat memutus kontrak degan Utrecht
Satu lagi pemain diaspora yang akan merasakan atmosfer Super League. Gelandang bertahan Ivar Jenner telah sepakat untuk memutus kontraknya dengan FC Utrecht, sehingga dia saat ini berstatus bebas transfer. Laman Algemeen Dagblad menyebutkan Jenner telah meninggalkan Utrecht, dan langsung terbang ke Jakarta kemarin. Penggawa timnas Indonesia itu dikabarkan akan menandatangani kontrak dengan Dewa United hari ini.
Ucapan terima kasih Utrecht buat Jenner
Kesepakatan pemutusan kontrak itu dilakukan, mengingat Jenner masih terikat dengan Utrecht hingga pertengahan tahun ini. Namun, pemain erusia 22 tahun tersebut tidak lagi memiliki prospek untuk mendapatkan waktu bermain bersama Jong FC Utrecht yang berlaga di Eerste Divisie Belanda.
“Ivar memiliki sedikit prospek untuk mendapatkan waktu bermain,” kata manajer teknik Jeffrey Kooistra dikutip laman resmi klub. “Dia adalah anggota klub yang ingin bermain setiap minggu, terutama di usianya. Kami bekerja sama untuk menemukan solusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ivar.”
“Sepanjang waktunya di klub, dia selalu menjadi seorang profesional yang patut dicontoh, baik di saat senang maupun susah. Kami berterima kasih atas komitmennya yang luar biasa dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya di masa depan.”
Sang pemain diminati Persija dan Dewa United
Sejumlah klub di Indonesia memantau perkembangan Jenner sejak sang pemain menyatakan tidak ingin memperpanjang kontranya bersama Utrecht pada pertengahan November 2025. Persija Jakarta dan Dewa United menjadi klub yang paling sering disebut untuk mendapatkan Jenner.
Kendati demikian, Dewa United menjadi kandidat kuat, berkat keberadaan sejumlah 'orang Belanda' di klub tersebut, di antaranya penyerang timnas Indonesia U-23 Rafael Struick, kiper Sonny Stevens, dan pelatih Jan Olde Riekerink.
“Jenner akan melanjutkan karirnya di Indonesia, negara tempat dia juga bermain untuk tim nasional. Gelandang tersebut terbang ke Indonesia kemarin, di mana dia akan menandatangani kontrak pada hari Selasa untuk sisa musim ini dengan Dewa United, tim peringkat kesepuluh di Super League Indonesia,” demikian tulis Algemeen Dagblad.
Berpeluang menjalani debut saat Dewa United ke Kediri
Jika hari ini menandatangani koontrak, Jenner berpeluang menjalani debutnya di kompetisi Indonesia dan Dewa United pada akhir pekan ini. Dewa United dijadwalkan menjalani laga tandang ke Kediri untuk menghadapi Persik di Stadion Brawijaya, Sabtu (7/2) sore WIB.
