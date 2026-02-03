Ivar Jenner Berpisah Dengan FC Utrecht, Segera Bergabung Ke Dewa United

Kesepakatan pemutusan kontrak itu dilakukan, mengingat Jenner masih terikat dengan Utrecht hingga pertengahan tahun ini. Namun, pemain erusia 22 tahun tersebut tidak lagi memiliki prospek untuk mendapatkan waktu bermain bersama Jong FC Utrecht yang berlaga di Eerste Divisie Belanda.

“Ivar memiliki sedikit prospek untuk mendapatkan waktu bermain,” kata manajer teknik Jeffrey Kooistra dikutip laman resmi klub. “Dia adalah anggota klub yang ingin bermain setiap minggu, terutama di usianya. Kami bekerja sama untuk menemukan solusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ivar.”

“Sepanjang waktunya di klub, dia selalu menjadi seorang profesional yang patut dicontoh, baik di saat senang maupun susah. Kami berterima kasih atas komitmennya yang luar biasa dan mendoakan yang terbaik untuk karirnya di masa depan.”