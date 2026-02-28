Getty Images Sport
'Itulah Sepakbola' – Komentar Kevin Diks Soal Buang Peluang Emas, Gol Dianulir VAR & Jadi Penentu Kemenangan Borussia Moenchengladbach
Kevin Diks mencetak gol kemenangan di injury time
Kevin Diks seperti berada di rollercoaster ketika Borussia Moenchengladbach akhirnya menghentikan tren negatif dengan kemenangan tipis 1-0 atas Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga, Sabtu (28/2) malam WIB, di Stadion Borussia Park. Diks tampil sebagai penentu kemenangan Gladbach berkat eksekusi penaltinya di injury time setelah dia membuang peluang emas dan gol yang dianulir video assistant referee (VAR).
Diks mendapatkan dua momen yang menyesakkan
Laga ini sarat emosional bagi Diks. Di awali dengan kegagalannya membuka keunggulan bagi Gladbach menjelang babak pertama usai. Kala itu Diks menyundul bola ke arah gawang yang kosong setelah kiper Union Berlin menjatuhkan badan untuk memblok tendangan Philipp Sander dari luar kotak penalti. Bola muntah disambar Diks yang tepat berada di depan gawang, tapi melayang di atas mistar. Selanjutnya pada menit ke-65, gol Diks harus dianulir VAR, karena pemain Gladbach ada yang berdiri dalam posisi off-side terlebih dulu.
Sempat merasa bersalah karena membuang peluang emas
Dua rangkaian peristiwa itu seakan-akan mengadukan perasaan Diks. Bahkan istri Diks menyebutkan apa yang dialami suaminya bagaikan rollercoaster.
“Itulah sepakbola,” kata Diks dikutip laman Rheinische Post. “Istri saya mengatakan itu seperti roller coaster emosional, dan saya pikir itu juga dirasakan oleh semua orang di stadion.”
“Setelah melewatkan peluang itu, saya merasa bersalah. Saya bertanya pada diri sendiri: 'Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan itu?' Saya terlalu berusaha mendorong bola, dan itu malah menjadi bumerang.”
Saat jeda di kamar ganti, Diks tetap berusaha mengobarkan semangat kepada dirinya sendiri dengan mengatakan: “Kami sama sekali tidak menyerah hari ini, pujian besar untuk tim. Saya berkata pada diri sendiri saya ingin mencoba lagi dan kesempatan berikutnya akan datang.”
Raihan poin penting untuk menjauhi zona degradasi
Kemenangan ini sangat berarti Gladbach dalam upaya mereka lepas dari ancaman degradasi. Apalagi pada hari yag sama pesaing mereka seperti St Pauli dan Werder Bremen juga menuai kemenangan, sehingga duel untuk menjauhi zona merah sangat sengit.
“Tekanan tentu saja tinggi pada saat seperti itu. Terutama karena beberapa minggu terakhir sangat sulit bagi kami dengan kekalahan dan tanpa kemenangan. Tapi saya percaya diri, dan tahu saya akan mencetak gol,” kata bek timnas Indonesia tersebut.
“Ini kemenangan penting bagi klub, bagi fans. Ini masa yang sulit, orang-orang pantas mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Kami telah memberikan hati kami di lapangan.”
“Kami tahu pesaing kami dalam perebutan menghindari degradasi mendapatkan poin, jadi kami senang dengan tiga poin dan minggu depan adalah pertandingan berikutnya,” katanya.
