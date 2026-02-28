'Itulah Sepakbola' – Komentar Kevin Diks Soal Buang Peluang Emas, Gol Dianulir VAR & Jadi Penentu Kemenangan Borussia Moenchengladbach

Dua rangkaian peristiwa itu seakan-akan mengadukan perasaan Diks. Bahkan istri Diks menyebutkan apa yang dialami suaminya bagaikan rollercoaster.

“Itulah sepakbola,” kata Diks dikutip laman Rheinische Post. “Istri saya mengatakan itu seperti roller coaster emosional, dan saya pikir itu juga dirasakan oleh semua orang di stadion.”

“Setelah melewatkan peluang itu, saya merasa bersalah. Saya bertanya pada diri sendiri: 'Bagaimana saya bisa melewatkan kesempatan itu?' Saya terlalu berusaha mendorong bola, dan itu malah menjadi bumerang.”

Saat jeda di kamar ganti, Diks tetap berusaha mengobarkan semangat kepada dirinya sendiri dengan mengatakan: “Kami sama sekali tidak menyerah hari ini, pujian besar untuk tim. Saya berkata pada diri sendiri saya ingin mencoba lagi dan kesempatan berikutnya akan datang.”