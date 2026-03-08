"Itulah keputusannya" - Andy Robertson mengungkapkan siapa yang membatalkan transfer yang diusulkannya dari Liverpool ke Tottenham

Kesetiaan Robertson terhadap klub akhirnya menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk tetap bertahan. "Tentu saja ada minat di sana - ada pembicaraan dengan kedua klub," katanya. "Tapi keputusan akhirnya adalah saya ingin tetap di sini. Kami tetap di Liverpool dan itulah keputusan yang diambil. Saya tidak pernah tidak berkomitmen. Saya telah berkomitmen pada Liverpool selama delapan setengah atau sembilan tahun terakhir dan akan tetap berkomitmen hingga saya tidak lagi dibutuhkan. Itulah selalu mindset saya. Klub ini telah memberi saya segalanya dan saya telah memberi klub ini segalanya."

Musim ini tidak tanpa tantangan bagi pemain Skotlandia ini, yang posisinya sebagai starter tak tergantikan terancam setelah kedatangan Milos Kerkez pada musim panas. Di bawah arahan Arne Slot, Kerkez yang lebih muda sering dipilih, memicu pertanyaan tentang kesesuaian Robertson dalam sistem pelatih asal Belanda tersebut.

"Hubungan kami sangat fantastis, jadi semoga itu terus berlanjut. Tentu saja Januari terjadi, tapi itu sudah berlalu," jelas Robertson. "Sekarang kita melangkah maju, dan seperti yang saya katakan, fokus saya tidak pernah lepas dari membantu rekan-rekan di lapangan dan dalam latihan. Apa pun yang terjadi di belakang layar, yang bisa saya katakan adalah saya terus fokus pada sepak bola."