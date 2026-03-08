Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Itulah keputusannya" - Andy Robertson mengungkapkan siapa yang membatalkan transfer yang diusulkannya dari Liverpool ke Tottenham
Robertson menjadi target yang mengejutkan bagi Spurs.
Pemain berusia 31 tahun itu muncul sebagai target mengejutkan bagi Spurs pada akhir Januari, menciptakan skenario di mana ia bisa saja mengakhiri masa baktinya yang gemilang bersama The Reds. Meskipun klub dilaporkan bersedia menghormati keinginan Robertson mengingat jasanya yang legendaris, cedera yang dialami Joe Gomez semakin memperumit susunan pemain bertahan, sehingga keputusan akhir ada di tangan pemain itu sendiri. Setelah mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Wolves di Piala FA, Robertson mengonfirmasi bahwa dia lah yang memutuskan untuk membatalkan kesepakatan, memilih kesetiaan kepada klub yang telah mengubah kariernya daripada pindah ke ibu kota dengan tawaran yang menggiurkan.
- Getty Images Sport
Panggilan untuk tetap di Anfield
Kesetiaan Robertson terhadap klub akhirnya menjadi faktor penentu dalam keputusannya untuk tetap bertahan. "Tentu saja ada minat di sana - ada pembicaraan dengan kedua klub," katanya. "Tapi keputusan akhirnya adalah saya ingin tetap di sini. Kami tetap di Liverpool dan itulah keputusan yang diambil. Saya tidak pernah tidak berkomitmen. Saya telah berkomitmen pada Liverpool selama delapan setengah atau sembilan tahun terakhir dan akan tetap berkomitmen hingga saya tidak lagi dibutuhkan. Itulah selalu mindset saya. Klub ini telah memberi saya segalanya dan saya telah memberi klub ini segalanya."
Musim ini tidak tanpa tantangan bagi pemain Skotlandia ini, yang posisinya sebagai starter tak tergantikan terancam setelah kedatangan Milos Kerkez pada musim panas. Di bawah arahan Arne Slot, Kerkez yang lebih muda sering dipilih, memicu pertanyaan tentang kesesuaian Robertson dalam sistem pelatih asal Belanda tersebut.
"Hubungan kami sangat fantastis, jadi semoga itu terus berlanjut. Tentu saja Januari terjadi, tapi itu sudah berlalu," jelas Robertson. "Sekarang kita melangkah maju, dan seperti yang saya katakan, fokus saya tidak pernah lepas dari membantu rekan-rekan di lapangan dan dalam latihan. Apa pun yang terjadi di belakang layar, yang bisa saya katakan adalah saya terus fokus pada sepak bola."
Menghormati hierarki Liverpool
Seiring mendekati akhir musim, para penggemar Liverpool akan merasa termotivasi oleh komitmen seorang pemain yang telah memenangkan setiap trofi besar yang tersedia selama masa baktinya di klub. Saat ini, spekulasi tentang Tottenham telah tersingkir jauh di belakang, sementara pemain asal Skotlandia itu fokus untuk menambah medali ke dalam koleksinya.
"Mereka telah membantu membentuk siapa saya, jadi dalam hal itu, kami memiliki hubungan yang fantastis," tambah Robertson. "Saya pikir sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, dan mereka juga menghormati saya, maka pembicaraan akan dilakukan secara internal. Ketika keputusan diambil, dan kami sudah mendekati titik di mana kontrak saya hanya tersisa tiga bulan, hal itu akan diumumkan kepada kalian."
- Getty Images Sport
Pembicaraan kontrak dan rencana ke depan
Prospek transfer gratis di akhir musim tetap menjadi kemungkinan, tetapi Robertson menyarankan bahwa ia terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya. Ia menekankan rasa saling menghormati yang terjalin dengan jajaran manajemen klub, sambil mencatat bahwa setiap pembaruan besar terkait masa jabatannya di Anfield akan ditangani dengan kerahasiaan profesional. "Saya selalu mengatakan bahwa [pembicaraan] ini akan tetap antara saya dan klub. Saya tidak berpikir hal itu akan diumbar ke publik. Itu bukan salah satunya. Saya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Richard Hughes dan Mike Gordon serta Michael Edwards. Saya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini dan mereka lah yang membawa saya ke klub sepak bola ini," kata bek tersebut saat ditanya tentang kontraknya yang akan berakhir.
Iklan