Kritik Rummenigge muncul setelah Presiden Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, mendeklarasikan perang terhadap agen-agen transfer. Rummenigge menggambarkan situasi yang putus asa di mana klub-klub kehilangan rasa tanggung jawab fiskal mereka di tengah panasnya pasar transfer. Menurut legenda Bayern, klub-klub terjebak dalam siklus merusak diri sendiri untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam merekrut bintang-bintang paling diburu di dunia, tanpa memedulikan konsekuensi finansial jangka panjang atau implikasi etis dari kesepakatan yang terlibat.

Mantan pemain internasional Jerman Barat itu menggunakan metafora yang gamblang untuk menggambarkan kondisi perekrutan saat ini. "Dan klub-klub jelas siap melakukan segala cara agar pada akhirnya mereka mendapatkan pemain yang diminta atau dengan siapa mereka percaya dapat bermain sepak bola berkualitas dan sukses," jelas Rummenigge. Ia menggambarkan persaingan yang panik ini sebagai "perlombaan tikus," namun menekankan bahwa tanggung jawab ada pada badan pengatur untuk bertindak: "Tapi kita harus menemukan solusi."