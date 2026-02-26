Getty Images Sport
"Itu tidak bermoral!" - Legenda Bayern Munich menuntut reformasi untuk menghentikan "pengaruh yang keterlaluan" yang dilakukan agen terhadap pemain
Rummenigge mengkritik kekuasaan agen
Pria berusia 70 tahun yang masih menjadi figur berpengaruh di Allianz Arena, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah wawancara dengan FIFA. Rummenigge meyakini bahwa arah perkembangan saat ini tidak berkelanjutan dan mengancam fondasi dasar permainan.
"Kita membutuhkan reformasi karena situasi ini tidak bisa terus berlanjut sejauh ini, mengingat perkembangan yang kita lihat saat ini, termasuk aspek finansialnya," jelasnya. "Kita semakin bergantung pada agen-agen yang memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap pemain. Saat ini, ada pembayaran kepada agen dalam pengeluaran transfer yang, menurut saya, tidak bermoral."
Perburuan sengit untuk talenta elit
Kritik Rummenigge muncul setelah Presiden Kehormatan Bayern Munich, Uli Hoeness, mendeklarasikan perang terhadap agen-agen transfer. Rummenigge menggambarkan situasi yang putus asa di mana klub-klub kehilangan rasa tanggung jawab fiskal mereka di tengah panasnya pasar transfer. Menurut legenda Bayern, klub-klub terjebak dalam siklus merusak diri sendiri untuk memastikan mereka tidak ketinggalan dalam merekrut bintang-bintang paling diburu di dunia, tanpa memedulikan konsekuensi finansial jangka panjang atau implikasi etis dari kesepakatan yang terlibat.
Mantan pemain internasional Jerman Barat itu menggunakan metafora yang gamblang untuk menggambarkan kondisi perekrutan saat ini. "Dan klub-klub jelas siap melakukan segala cara agar pada akhirnya mereka mendapatkan pemain yang diminta atau dengan siapa mereka percaya dapat bermain sepak bola berkualitas dan sukses," jelas Rummenigge. Ia menggambarkan persaingan yang panik ini sebagai "perlombaan tikus," namun menekankan bahwa tanggung jawab ada pada badan pengatur untuk bertindak: "Tapi kita harus menemukan solusi."
Kekhawatiran terkait lonjakan gaji
Bukan hanya para perantara yang menjadi sasaran kemarahan Rummenigge; gaji fantastis yang diberikan kepada para pemain sendiri juga menjadi sorotan tajamnya. Di tengah tekanan ekonomi global yang beragam, ikon Bayern ini meyakini bahwa sepak bola berisiko menjauhkan basis penggemar utamanya dengan menormalisasi gaji yang tidak sesuai dengan realitas penggemar rata-rata. Ia khawatir bahwa kesenjangan antara bintang-bintang di lapangan dan penggemar di tribun semakin melebar dengan setiap jendela transfer yang berlalu.
Pria berusia 70 tahun itu memperingatkan bahwa olahraga ini mendekati batas di mana angka-angka yang terlibat tidak lagi dapat dibenarkan di mata publik. "Kita memasuki level yang semakin tinggi yang tidak lagi dipahami oleh orang-orang di luar sana," akui Rummenigge, merenungkan tren gaji yang melonjak tajam. "Pada titik tertentu, hal ini tidak lagi dapat dijelaskan kepada orang-orang. Kita harus sedikit berhati-hati dalam sepak bola agar tidak terlalu mengencangkan sekrup di sana."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bayern Munich?
Para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan fokus pada pertandingan seru di puncak klasemen dan laga krusial Der Klassiker antara raksasa Bavaria Bayern dan tuan rumah mereka, Borussia Dortmund, pada Sabtu mendatang. Juara bertahan memasuki laga tandang berisiko tinggi ini dengan nyaman berada di puncak klasemen dengan 60 poin, sementara Dortmund mengejar mereka dengan gigih dari posisi kedua dengan 52 poin.
