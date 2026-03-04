"Itu tidak bagus" - Christian Chivu mengakui Inter tampil di bawah standar dalam hasil imbang yang membosankan melawan Como, sementara Cesc Fabregas menegaskan timnya seharusnya menang dalam laga semifinal

Salah satu kekhawatiran utama Inter tetap terkait dengan kondisi kebugaran kapten Lautaro Martinez. Penyerang Argentina tersebut absen dari skuad pertandingan, setelah mengalami cedera dalam kekalahan di Liga Champions melawan Bodo/Glimt, dan pembaruan dari Chivu menyarankan bahwa ia tidak akan kembali ke lapangan dalam waktu dekat. Kekurangan ketajaman serangan terlihat jelas sepanjang pertandingan melawan Como. Chivu mengakui situasi sulit dan waktu persiapan yang sangat terbatas untuk pertandingan derby krusial yang akan datang.

Di luar lapangan, pertandingan ini diwarnai dengan atmosfer yang tidak ramah bagi Alessandro Bastoni, yang diteriaki oleh sebagian penonton tuan rumah setelah aksi divingnya yang kontroversial melawan Juventus. Meskipun ada rivalitas, Fabregas mengambil waktu untuk membela pemain internasional Italia tersebut. "Mengapa hal itu terjadi? Karena dia bermain di tim terkuat di Italia," kata Fabregas. "Saya tidak mengenalnya, tapi saya telah mempelajari Inter dengan seksama dalam beberapa tahun terakhir dan bagiku dia adalah pemain top. Seorang pria hebat, menurutku ini soal para penggemar. Kita harus melindunginya. Apakah dia salah pada hari itu? Tentu saja. Itu sesuatu yang bisa terjadi, bisa saja terjadi, saya juga pernah membuat kesalahan saat melakukan apa yang saya lakukan di San Siro. Harus minta maaf, mereka masih muda. Kita selalu bisa belajar, dia akan melewatinya."