"Itu tidak bagus" - Christian Chivu mengakui Inter tampil di bawah standar dalam hasil imbang yang membosankan melawan Como, sementara Cesc Fabregas menegaskan timnya seharusnya menang dalam laga semifinal
Inter mengalami kesulitan dalam pertandingan semifinal yang ketat.
Chivu memberikan penilaian yang blak-blakan tentang penampilan timnya setelah hasil imbang 0-0 yang membosankan melawan Como. Dalam pertandingan yang ditandai dengan kehati-hatian taktis, Nerazzurri kesulitan untuk mendominasi tuan rumah, gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Berbicara setelah peluit akhir, pelatih asal Rumania itu dengan cepat mengakui bahwa penampilan timnya tidak memenuhi standar biasa yang diharapkan dari raksasa Milan saat mereka menghadapi malam yang sulit yang terganggu oleh absennya pemain kunci.
Tim tamu kehilangan kilau biasanya, membuat Chivu jujur tentang kualitas pertandingan tersebut. "Setiap pertandingan kami menghadapi situasi darurat, saya harus melakukan beberapa perubahan dan untuk pertama kalinya saya menempatkan dua gelandang serang di belakang striker," jelas Chivu dalam analisis pasca-pertandingannya. "Kami harus menjadikan keterbatasan sebagai kelebihan. Tapi ini bukan pertandingan Inter dan bahkan tidak menarik untuk ditonton."
Cesc Fabregas menyatakan bahwa Como pantas meraih kemenangan krusial.
Sementara Chivu tampak merenung, pelatih Como, Fabregas, dengan tegas menyatakan bahwa timnya telah melakukan cukup untuk memimpin ke leg kedua, yang dijadwalkan pada 22 April. Pelatih asal Spanyol itu memuji para pemainnya karena berhasil mengganggu tim pemuncak Serie A dan merasa bahwa selisih yang sangat tipis memisahkan mereka dari kemenangan bersejarah. "Pertandingan catur? Itulah kenyataannya," kata Fabregas. "Dalam konteks keseluruhan pertandingan, mungkin kami bisa mencetak gol, tapi ini adalah pertandingan yang sangat taktis."
Dia melanjutkan dengan menyoroti eksekusi brilian timnya dalam menjalankan rencana permainan melawan lawan yang tangguh. "Melawan tim terkuat di Serie A, kami bermain sesuai rencana: sangat kompak dan kami memiliki tiga peluang. Dalam empat atau lima tahun terakhir, mereka sangat dominan dan mereka hanya memiliki satu tembakan. Pertandingan yang membuat Anda puas tapi dengan rasa pahit, bisa saja berakhir 1-0."
Manajer Como menargetkan pertumbuhan menjelang leg kedua.
Menjelang pertandingan tandang penentuan di San Siro, Fabregas menyoroti perbedaan realitas antara kedua klub sambil tetap mempertahankan rasa bangga yang besar. "Satu-satunya yang saya tahu adalah kami adalah Como dan mereka adalah Inter. Ada perbedaan mentalitas antara kedua tim dan kedua klub," ujarnya. "Kami telah layak bermain di semifinal Coppa Italia di San Siro: dua tahun lalu tidak ada yang akan mengatakan itu. Sayangnya, masih ada jalan panjang sebelum pertandingan tandang."
Ketika ditanya tentang masa depannya dan proyek yang sedang berjalan di klub, gelandang mantan Arsenal itu menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan. "Ide dasarnya selalu untuk berkembang, kita harus terus maju. Saat ini fokus saya adalah Serie A, masih banyak yang harus dilakukan. Mimpinya adalah terus berkembang dan, ketika kita siap, berjuang untuk sedikit lebih banyak. Mari kita perlahan-lahan menaikkan standar dan lihat di mana kita berakhir," tambahnya.
Lautaro Martinez mengalami cedera sementara Bastoni menghadapi ketidakramahan penonton.
Salah satu kekhawatiran utama Inter tetap terkait dengan kondisi kebugaran kapten Lautaro Martinez. Penyerang Argentina tersebut absen dari skuad pertandingan, setelah mengalami cedera dalam kekalahan di Liga Champions melawan Bodo/Glimt, dan pembaruan dari Chivu menyarankan bahwa ia tidak akan kembali ke lapangan dalam waktu dekat. Kekurangan ketajaman serangan terlihat jelas sepanjang pertandingan melawan Como. Chivu mengakui situasi sulit dan waktu persiapan yang sangat terbatas untuk pertandingan derby krusial yang akan datang.
Di luar lapangan, pertandingan ini diwarnai dengan atmosfer yang tidak ramah bagi Alessandro Bastoni, yang diteriaki oleh sebagian penonton tuan rumah setelah aksi divingnya yang kontroversial melawan Juventus. Meskipun ada rivalitas, Fabregas mengambil waktu untuk membela pemain internasional Italia tersebut. "Mengapa hal itu terjadi? Karena dia bermain di tim terkuat di Italia," kata Fabregas. "Saya tidak mengenalnya, tapi saya telah mempelajari Inter dengan seksama dalam beberapa tahun terakhir dan bagiku dia adalah pemain top. Seorang pria hebat, menurutku ini soal para penggemar. Kita harus melindunginya. Apakah dia salah pada hari itu? Tentu saja. Itu sesuatu yang bisa terjadi, bisa saja terjadi, saya juga pernah membuat kesalahan saat melakukan apa yang saya lakukan di San Siro. Harus minta maaf, mereka masih muda. Kita selalu bisa belajar, dia akan melewatinya."
