'Itu Tergantung Keputusan Pelatih' - Maarten Paes Siap Gusur Kiper Utama Ajax Amsterdam

Peluang Paes untuk menjadi kiper utama kemungkinan baru bisa terjadi di musim 2026/27. Paes mengungkapkan dirinya tak masalah menjadi kiper pelapis pada sisa musim ini, dan menyerahkan keputusan kepada pelatih.

“Saya di sini untuk bermain bagi klub. Saya sangat percaya pada kepentingan tim lebih diutamakan. Saya percaya ketika tim diutamakan, individu akan dihargai. Jadi saya akan mencoba memberikan nilai tambah sebanyak mungkin di dalam dan di luar lapangan,” kata Paes.

“Kemudian terserah pelatih untuk akhirnya memutuskan siapa yang bermain. Saya sangat rasional tentang hal itu. Saya hanya mencoba...untuk menjadikannya tim yang menang, klub yang menang.”

“Saya berusaha memenangkan trofi di sini bersama tim. Saya yakin saya bisa menjadi bagian dari teka-teki itu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di masa depan. Tapi setidaknya saya bisa berjanji saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan tim bermain sebaik mungkin.”