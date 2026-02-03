AFC Ajax
'Itu Tergantung Keputusan Pelatih' - Maarten Paes Siap Gusur Kiper Utama Ajax Amsterdam
Paes didatangkan Ajax untuk menggantikan Pasveer
Ajax Amsterdam telah mengumumkan perekrutan Maarten Paes sebagai penjaga gawang baru mereka kemarin. Paes didatangkan dari klub Major League Soccer (MLS) FC Dallas setelah Remko Pasveer, yang telah pindah ke klub Eredivisie lainnya, Heracles Almelo. Pasveer mengambil keputusan tersebut selepas dia menjadi pelapis kiper pinjaman dari Liverpool, Vitezslav Jaros. Hal itu membuat Paes harus berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama di salah satu raksasa Belanda ini pada sisa musim 2025/26.
Masa peminjaman Jaros berakhir pada musim ini
Jaros menjadi pilihan utama Ajax pada musim ini dengan status pemain pinjaman dari Liverpool, dan telah tampil di 17 pertandingan Eredivisie. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Jaros telah kebobolan tujuh kali. Dia akan kembali ke Anfield pada akhir musim ini, dan belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan mempermanenkan kiper tim nasional Republik Ceko berusia 24 tahun tersebut. Untuk saat ini, Paes pun harus bersaing dengan Jaros untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
Paes merasa tak gentar harus bersaing dengan Jaros
Peluang Paes untuk menjadi kiper utama kemungkinan baru bisa terjadi di musim 2026/27. Paes mengungkapkan dirinya tak masalah menjadi kiper pelapis pada sisa musim ini, dan menyerahkan keputusan kepada pelatih.
“Saya di sini untuk bermain bagi klub. Saya sangat percaya pada kepentingan tim lebih diutamakan. Saya percaya ketika tim diutamakan, individu akan dihargai. Jadi saya akan mencoba memberikan nilai tambah sebanyak mungkin di dalam dan di luar lapangan,” kata Paes.
“Kemudian terserah pelatih untuk akhirnya memutuskan siapa yang bermain. Saya sangat rasional tentang hal itu. Saya hanya mencoba...untuk menjadikannya tim yang menang, klub yang menang.”
“Saya berusaha memenangkan trofi di sini bersama tim. Saya yakin saya bisa menjadi bagian dari teka-teki itu. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di masa depan. Tapi setidaknya saya bisa berjanji saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan tim bermain sebaik mungkin.”
Sudah siap melakoni debut pada akhir pekan ini
Kiper timnas Indonesia ini kemungkinan akan melakukan debutnya mengenakan seragam Ajax pada akhir pekan ini dalam pertandingan tandang melawan AZ Alkmaar di Stadion AFAS.
“Saya pasti siap. Saya sangat menantikannya. Seperti yang saya katakan, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk membalas kepercayaan yang diberikan Ajax kepada saya,” tegas Paes.
