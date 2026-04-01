"Itu sebenarnya mustahil": Kegagalan transfer BVB membuat Sven Mislintat tercengang

Immobile pindah dari FC Turin ke Dortmund pada tahun 2014 dengan biaya transfer sebesar 18,5 juta euro dan diharapkan dapat mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pemain hebat. Mislintat saat itu menjabat sebagai kepala pemandu bakat di klub Kuning-Hitam dan mengenang: "Ketika kami melepas Robert Lewandowski pada 2014, dalam pencarian penggantinya kami untuk pertama kalinya mengikuti filosofi perekrutan yang berbeda dan membeli Ciro Immobile, sang raja gol Serie A, dengan tujuan bermain aman. Di Italia, ia tampil luar biasa baik sebelum maupun sesudahnya - namun di sini ia sama sekali tidak berhasil. Hal itu sebenarnya mustahil, jika melihat kemampuannya mencetak gol."

Saat itu, BVB masih dilatih oleh Jürgen Klopp dan setahun sebelumnya telah mencapai final Liga Champions. Pada masa itu, Dortmund biasanya mengandalkan pemain muda yang berpotensi berkembang dalam perekrutan baru mereka. Namun, ketika penyerang Lewandowski pindah ke Bayern tanpa biaya transfer, terjadi perubahan paradigma yang dimaksud.