Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Itu mengganggu saya!" - Sandro Tonali memuji Jordan Pickford atas penyelamatan hebatnya yang menggagalkan "salah satu tembakan terbaik dalam hidup saya" dalam kekalahan tipis Newcastle United dari Everton
Mantan pemain AC Milan itu berpikir dia telah menyelamatkan satu poin dengan gol telatnya saat timnya berusaha mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir pertandingan di St James' Park, namun kiper nomor satu Inggris itu melakukan penyelamatan kelas dunia.
Menyikapi pertandingan dan penyelamatan spesifik yang menggagalkannya, Tonali mengakui kepada Sky Sport Insider bahwa kualitas penyelamatan tersebut masih membekas di benaknya. "Ya, penyelamatan itu indah! Itu sedikit mengganggu saya, tapi pada akhirnya, ketika seorang pemain melakukan sesuatu yang indah, Anda harus memberitahunya. Anda tidak perlu mengelak. Saya langsung mengucapkan selamat padanya setelah pertandingan: dia melakukan sesuatu yang jarang terjadi. Mungkin saya telah melakukan salah satu tembakan terbaik dalam hidup saya, itu pasti penyelamatan terbaik yang pernah saya alami. Hal yang indah adalah di sini, dalam setiap pertandingan, Anda memiliki pemain yang mengesankan Anda. Itulah keunggulan sejati Liga Premier," jelas gelandang tersebut.
- Getty Images Sport
Tonali bersiap-siap untuk bulan Maret yang sibuk.
Menurut Tonali, momen tersebut dengan sempurna menggambarkan sifat yang tak kenal lelah dan elit dari Premier League. Ia menjelaskan bahwa setiap lawan di divisi ini memiliki pemain yang mampu menciptakan momen-momen magis, artinya tidak ada tim yang boleh diremehkan. "Setiap tim yang kamu hadapi, bahkan jika kamu tidak mengenal semua pemainnya, kamu akan menemukan bahwa mereka memiliki kualitas mereka sendiri," tambahnya. "Tidak ada yang boleh diremehkan. Kemudian, saat Anda bermain melawan tim besar dan menghadapi pemain seperti Haaland atau De Bruyne pada masa jayanya, pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap, Anda mengagumi mereka dan semakin memahami betapa sulitnya bermain melawan mereka."
Tidak hanya Liga Premier yang terbukti intens, The Magpies juga masih berjuang di Liga Champions dan Piala FA, membuat Maret menjadi bulan yang sibuk bagi tim Eddie Howe.
"Tahun ini kami mengalami beberapa pasang surut. Tapi pada Februari kami mulai menang di kandang lawan dan beberapa pertandingan berturut-turut," katanya. "Kemudian dengan Liga Champions, suasana berubah. Semuanya berjalan lebih baik: saya pikir lolos ke babak berikutnya telah memberi kami kepercayaan diri tambahan. Maret akan menjadi bulan yang sibuk, antara Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions."
Tugas tim nasional di bawah Gattuso
Di luar komitmennya di klub, Tonali sangat fokus pada pertandingan krusial tim nasional Italia pada akhir Maret. Mereka akan menghadapi Irlandia Utara dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan play-off pertama dari dua pertandingan, saat mereka berusaha menghindari pengulangan kegagalan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Tonali justru menyambut tekanan ini, dengan menyatakan bahwa tiba di pertandingan-pertandingan krusial ini dalam kondisi fisik dan mental yang prima adalah keindahan sejati sepak bola internasional.
"Ini akan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi kami, kami harus bermain sempurna. Ada tekanan, tapi saya mengambil aspek positifnya dan itulah keindahan sepak bola: kami harus mencapai momen itu dalam kondisi 100% dan bermain seperti yang kami ketahui," tambahnya.
Penunjukan Gennaro Gattuso sebagai manajer Italia menjadi hal positif besar bagi Tonali, yang tumbuh mengidolakan mantan gelandang AC Milan tersebut. "Kami makan malam di London, kami bersenang-senang karena kami belum bertemu sejak November: selalu menyenangkan berkumpul sebentar di luar sepak bola," katanya tentang bos Azzurri. "Kami bersenang-senang, kami membicarakan banyak hal. Itu adalah momen yang berbeda dari biasanya.
"Saya pikir dia adalah orang yang mampu menanamkan banyak hal dalam diri saya, bahkan ketika saya tidak mengenalnya. Ketika dia bermain, misalnya, saya mengambil apa yang saya sukai darinya. Mengenalnya memungkinkan saya terhubung dengan orang yang jujur, yang jika dia perlu mengatakan sesuatu, dia akan langsung mengatakannya. Dan itu sangat baik bagi kami: kami membutuhkan orang-orang yang mengatakan hal-hal secara langsung kepada kami dan yang bisa menegur kami dengan tegas saat keadaan tidak baik. Kami telah bertemu dengan seorang pelatih yang telah memberikan begitu banyak kepada kami, yang sedang memberikan begitu banyak, dan yang akan memberikan lebih banyak lagi. Tidak hanya itu, dia dan stafnya akan memberikan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut."
- Getty Images Sport
Menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris dan menjadi ayah
Di luar lapangan, Tonali secara bertahap beradaptasi dengan perbedaan budaya dalam sepak bola Inggris, sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh bek Arsenal, Riccardo Calafiori. Bintang Newcastle itu mencatat bahwa ada privasi yang jauh lebih besar dan interaksi sosial di luar lapangan yang jauh lebih sedikit di antara rekan setimnya dibandingkan dengan di Italia. Ia menjelaskan bahwa selain momen-momen istimewa, seperti merayakan kemenangan mereka di Carabao Cup baru-baru ini, para pemain umumnya lebih memilih menghabiskan waktu luang mereka bersama keluarga.
Waktu luang yang privat ini menjadi sangat penting bagi Tonali setelah kelahiran anak pertamanya. Ia secara terbuka mengakui bahwa bulan pertama menjadi ayah sangat menantang karena kurang tidur yang parah.
"Secara umum, ada lebih banyak privasi di luar lapangan latihan," jelas Tonali. "Setelah beberapa waktu, Anda terbiasa dengan itu, karena Anda memahami begitulah cara kerjanya di sini. Kami juga memiliki kesempatan lain dengan Newcastle: itu setelah Carabao Cup, tetapi kami telah memenangkan trofi dan segalanya berbeda. Tanpa acara khusus, normal untuk menghabiskan sedikit waktu luang bersama.
"Bulan pertama [menjadi ayah] sangat sulit, karena segalanya berbeda: misalnya, Anda tidak pernah tidur di malam hari. Istri dan saya sepakat untuk tidur di kamar yang disiapkan malam sebelum pertandingan: karena kami bermain begitu sering, saya sering sendirian tiga kali seminggu. Tapi kami sangat bahagia: setiap kali melihat anak kami, kami merasakan begitu banyak emosi. Itu hal yang indah."
Iklan