"Itu mengganggu saya!" - Sandro Tonali memuji Jordan Pickford atas penyelamatan hebatnya yang menggagalkan "salah satu tembakan terbaik dalam hidup saya" dalam kekalahan tipis Newcastle United dari Everton

Di luar komitmennya di klub, Tonali sangat fokus pada pertandingan krusial tim nasional Italia pada akhir Maret. Mereka akan menghadapi Irlandia Utara dalam apa yang mungkin menjadi pertandingan play-off pertama dari dua pertandingan, saat mereka berusaha menghindari pengulangan kegagalan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022. Tonali justru menyambut tekanan ini, dengan menyatakan bahwa tiba di pertandingan-pertandingan krusial ini dalam kondisi fisik dan mental yang prima adalah keindahan sejati sepak bola internasional.

"Ini akan menjadi salah satu pertandingan terpenting bagi kami, kami harus bermain sempurna. Ada tekanan, tapi saya mengambil aspek positifnya dan itulah keindahan sepak bola: kami harus mencapai momen itu dalam kondisi 100% dan bermain seperti yang kami ketahui," tambahnya.

Penunjukan Gennaro Gattuso sebagai manajer Italia menjadi hal positif besar bagi Tonali, yang tumbuh mengidolakan mantan gelandang AC Milan tersebut. "Kami makan malam di London, kami bersenang-senang karena kami belum bertemu sejak November: selalu menyenangkan berkumpul sebentar di luar sepak bola," katanya tentang bos Azzurri. "Kami bersenang-senang, kami membicarakan banyak hal. Itu adalah momen yang berbeda dari biasanya.

"Saya pikir dia adalah orang yang mampu menanamkan banyak hal dalam diri saya, bahkan ketika saya tidak mengenalnya. Ketika dia bermain, misalnya, saya mengambil apa yang saya sukai darinya. Mengenalnya memungkinkan saya terhubung dengan orang yang jujur, yang jika dia perlu mengatakan sesuatu, dia akan langsung mengatakannya. Dan itu sangat baik bagi kami: kami membutuhkan orang-orang yang mengatakan hal-hal secara langsung kepada kami dan yang bisa menegur kami dengan tegas saat keadaan tidak baik. Kami telah bertemu dengan seorang pelatih yang telah memberikan begitu banyak kepada kami, yang sedang memberikan begitu banyak, dan yang akan memberikan lebih banyak lagi. Tidak hanya itu, dia dan stafnya akan memberikan segalanya untuk mencapai tujuan tersebut."